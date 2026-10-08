La inflación no cede, surge el riesgo electoral y la City elige inversiones para cubrirse

La suba de los precios siembra dudas en inversores, que buscan cobertura en bonos indexados y refugio en moneda extranjera en un clima de tensión

La inflación habría rebotado en septiembre. Las mediciones privadas anticipan que el mes de pasado la inflación de septiembre el IPC habría marcado alrededor de 2%, arriba del 1,7% de agosto. Esto no quita que la tendencia de largo plazo sea bajista: el camino nunca es lineal. En el medio, el vaivén del "serrucho". El mercado, en tanto, ajusta estrategias para cubrirse: algunos prefieren instrumentos en pesos que ajustan por inflación o tasa variable, aunque los más conservadores se inclinan por el dólar o activos dolarizados por temor a la presión preelectoral que se aproxima.

A la espera del dato oficial que publicará el Indec la próxima semana, las principales consultoras económicas privadas coinciden en estimar un rebote en el IPC de septiembre:

C&T: 1,9%

EcoGo: 2%

Analytica: 2%

Orlando J. Ferreres: 2,1%

El rebote de septiembre lo percibió casi toda la City: en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difundió este martes el BCRA se estima 1,9% mensual, según la mediana de los participantes. Alimentos y bebidas, la categoría más sensible por su impacto social, habría acelerado a 2,9% mensual, de acuerdo con Claudio Caprarulo, director de Analytica. En gran medida, explicado por subas estacionales de precios. La aceleración de esta categoría traccionó fuerte y explicó buena parte de la variación general del IPC.

Qué activos y bonos elegir para cubrirse de la inflación

El analista Gustavo Ber estima que el mercado podría mostrar mayor apetito por los bonos CER, los cuales ajustan por inflación. Sobre todo, tras la ampliación de rendimientos en el tramo corto. También se inclinarían por los instrumentos Tamar, que ajustan en base a las tasas de interés de los plazos fijos mayoristas (depósitos superiores a $1.000 M), y por los duales que ofrecen lo que resulte del mejor rendimiento entre CER y Tamar. Entre ellos, destaca a:

TZXM7: Bono CER que vence el 31 de marzo de 2027 y rinde alrededor de 3% más inflación

TXMJ8: Bono dual entre CER y Tamar que vence el 30 de junio de 2028 y rinde en torno a 5% sobre el ajuste de inflación o tasa de interés

Para el asesor José Ignacio Bano, hoy la mejor alternativa en pesos son los instrumentos Tamar. Sugiere a sus clientes tanto los Tamar "puros" como los duales que ofrecen el mejor resultado entre Tamar o CER. Destaca que en el caso de los duales, que son de plazos más largos, ofrecen rendimientos de hasta 40%. Notablemente, por encima de la inflación (33% anual).

"Los Tamar superan a las Lecap por unos 10 puntos. Además, con 39% o 40% de TIR, la inflación tendría que subir demasiado para llegar hasta ahí, así que estaría cubierta. Por mes, están rindiendo entre 2,7% y 2,8%, muy por encima del IPC. Tienen buen margen versus inflación. Hay algo de riesgo porque no están indexados a la inflación, como los bonos CER, ni al dólar, como los títulos dollar linked, pero estos rendimientos ofrecen buen margen y es la mejor alternativa en pesos en este momento", sostiene Bano.

Cuáles son las mejores opciones para invertir en dólares hoy

El analista Gastón Lentini estima que en los próximos meses las compras de reservas del Banco Central y los ingresos de dólares al mercado de cambios por parte de los exportadores pueden mermar, lo que se combina con un rebote de la inflación. Advierte cautela y afirma que hoy la alternativa más segura es posicionarse en dólares o activos dolarizados. En base al perfil de riesgo de cada uno, sugiere a sus clientes las siguientes alternativas:

Conservadores: Cedear relativamente estables, como PepsiCo y McDonald's, que están cerca de sus mínimos en casi un año

Cedear relativamente estables, como PepsiCo y McDonald's, que están cerca de sus mínimos en casi un año Moderados: Bonos corporativos en dólares

Bonos corporativos en dólares Arriesgados: Bonos argentinos en dólares, que ya rinden dos dígitos, con expectativa en la elección de 2027

"Quienes necesiten pesos para las tesorerías de las empresas o por algún motivo particular, sugerimos posicionarse en Fondos Comunes de Inversión que inviertan en letras para aprovechar la gestión activa de los portfolio manager. La idea acá sería obtener una tasa fija y una renta que empate o tal vez le gane a la inflación mensual", sostiene Lentini.

De acuerdo con Ber, aquellos que buscan dolarizar carteras no lo hacen desde una lógica a partir de la dinámica inflacionaria, sino en busca de cubrir principalmente el riesgo electoral: algunos se anticipan por temor a las presiones cambiarias que probablemente se darán durante el próximo año. Sin embargo, estima que a corto plazo no es necesario recurrir a la divisa, teniendo en cuenta la tranquilidad del mercado cambiario y las alternativas que hoy ofrecen los instrumentos en pesos para ganarle a la inflación.

"Lo más probable es que la tasa fija supere a los otros posicionamientos, dólar linked y hard dólar de corto plazo. El punto más sensible será la duración del escenario. Por eso vemos al Boncap T30A7, que vence el 30 de abril de 2027, como el instrumento ideal: combina un rendimiento esperado mayor con un vencimiento en las últimas semanas de tranquilidad cambiaria, por la estacionalidad del agro (cada vez más suave) y la cercanía de la elección presidencial", agrega Martín Genero, de Clave Bursátil.