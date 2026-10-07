Las 5 empresas que cotizan en la bolsa porteña que repartieron más dividendos en el año

BYMA publicó los datos de distribución de dividendos de los 9 meses del año, donde se acumularon u$s1.505 millones. Las compañías que más otorgaron

Grupo Galicia lideró los pagos, mientras que la concentración de empresas se redujo frente al semestre.

El sector de servicios y financiero concentró el 91% del total repartido durante este año.

Se publicó el informe de la evolución de los pagos de dividendos realizados por las empresas argentinas listadas con sus acciones en BYMA, durante los primeros nueve meses del corriente año, y con foco en el desempeño del tercer trimestre. El dato destacado es que se registró un récord de distribución en el acumulado del año, debido a que repartieron, aproximadamente, unos u$s1.505 millones en dicho concepto, un 9,3% más que en el mismo período de 2025. El mayor monto registrado para igual lapso analizado, y 5 compañías representaron el 56% de ese monto total.

En cuanto a los datos trimestrales, los pagos alcanzaron u$s638 millones en el tercer trimestre, frente a u$s533 millones en el segundo trimestre y los u$s335 millones en el primero, detalló el informe de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Es decir, el tercer trimestre de 2026 explicó cerca del 42% del total acumulado y contó con 12 empresas pagadoras, frente a las 15 registradas en el segundo trimestre pasado y a las 10 compañías contabilizadas en el primer trimestre del año.

Por el lado de los sectores que lideraron esta distribución, se encuentran Servicios Públicos, Servicios Financieros y Materiales, debido a que concentraron alrededor del 91% de los dividendos acumulados.

En cifras, Servicios Públicos lideró con u$s644 millones, seguido por Servicios Financieros, con u$s628 millones.

Empresas que más dividendos repartieron

En los primeros nueve meses del corriente año, las empresas argentinas que listan en la bolsa (BYMA) distribuyeron casi u$s1.505 millones en dividendos en efectivo y especie, un 9,3% más que los u$s1.378 millones acumulados hasta el tercer trimestre de 2025, por lo que es el mayor monto para igual período de la serie analizada.

Por el lado de la distribución por compañía, los nuevos datos del mercado bursátil mostraron una menor concentración respecto del primer semestre del año.

En resumen, el ranking de las empresas que más dividendos repartieron en todo el corriente año está encabezado de la siguiente manera:

u$s243 millones. Grupo Financiero Galicia (GGAL), lideró con Transener (TRAN), con u$s165 millones. Central Puerto (CEPU), con u$s160 millones.

Estas tres firmas, en conjunto, concentraron cerca del 38% del total repartido en dividendos. A ellas se les puede agregar las empresas que siguieron en volumen:

4. Banco Macro (BMA), con u$s152 millones.

5. BYMA, con u$s124 millones.

De esta manera, estas primeras cinco empresas sumaron u$s844 millones en dividendos distribuidos, por lo que representaron, aproximadamente, el 56% del acumulado en el año, frente al 73% que significaban del total al cierre del primer semestre de 2026, detallan desde BYMA.

Rubros de empresas con más dividendos

Como se mencionó, en términos de composición, Servicios Públicos, Servicios Financieros y Materiales concentraron casi el 91% de los dividendos acumulados hasta el tercer trimestre del año.

En este sentido, Servicios Públicos lideró con cerca de u$s644 millones, un 14% más que los u$s563 millones del tercer trimestre de 2025, impulsado principalmente por Transener (TRAN), Central Puerto (CEPU), Naturgy Ban (GBAN), Metrogas (METR) y Ecogas Inversiones (ECOG).

Luego, se ubicó Servicios Financieros, que alcanzó unos u$s628 millones, con un crecimiento interanual cercano al 20%, frente a los u$s522 millones del año anterior. En este segmento Grupo Financiero Galicia (GGAL), Banco Macro (BMA) y BYMA explicaron cerca de u$s520 millones distribuidos en dividendos, equivalentes al 83% de los pagos del sector.

En tercer lugar, Materiales totalizó u$s94 millones, frente a los apenas u$s5 millones contabilizados en el tercer trimestre de 2025, con un crecimiento superior al 1.700%, explicado, principalmente, por Ternium Argentina (TXAR), que distribuyó cerca de u$s88 millones.

El cuarto lugar es para Comunicaciones, que alcanzó los u$s60 millones, con una suba interanual del 61%; mientras que la quinta posición fue para Consumo Básico, que cayó 74%, hasta u$s54 millones.

Mucho más abajo se puede mencionar a Consumo Discrecional, con cerca de u$s10 millones en distribución de dividendos, un 14% menos interanual. Y a Bienes Raíces, con alrededor de u$s15 millones, con una caída del 35%.