La City recalcula y ve al dólar abajo de $1.600 a fin de año con intervención de Caputo

El mercado recalcula una vez más el pronóstico para el dólar. O, mejor dicho, para el peso. Los inversores creen que la calma cambiaria se extenderá durante los próximos meses y ajustan la proyección a la baja. Ahora, incluso, prevén que el tipo de cambio cerrará el año por debajo de $1.600 en el segmento oficial mayorista. Así lo muestran los contratos de futuros de dólar. Pero parte de la tranquilidad está sostenida por la presencia del ministro Luis Caputo en los mercados de cobertura cambiaria. El próximo año, con el temor a un regreso del kirchnerismo, la presión volverá a sentirse.

El precio de la divisa retrocedió en la semana hasta ubicarse en $1.517 en la plaza oficial mayorista. Se alejó así de los picos de $1.525 que marcó la semana anterior y neutralizó el avance nominal de octubre. A la vez, amplió a más de 27% la distancia respecto al techo de la banda de flotación. La menor presión cambiaria también le dio aire al Banco Central para acelerar la compra de reservas: sumó u$s212 millones entre el lunes y viernes.

La tranquilidad cambiaria que se observó en la semana se explica principalmente por dos factores:

Nuevas señales de intervención del equipo económico en los mercados de dólar linked y futuros de dólar

El contexto externo ayudó: las monedas de la región se fortalecieron por "efecto Bolsonaro" en Brasil. La apreciación local fue bastante más moderada: inmediatamente después de la primera vuelta electoral en Brasil, el peso argentino se fortaleció 0,3% contra el dólar, mientras el real brasileño lo hizo con 4,1% y el peso chileno y colombiano se apreciaron hasta 1,6%

Inversores negocian el dólar abajo de $1.600 en futuros a diciembre

Los inversores ajustan cada vez más a la baja la proyección del tipo de cambio para fin de año, según se refleja en los contratos de futuros de dólar a diciembre: desde el 25 de septiembre, cuando se negociaba a $1.611, no para de caer y al cierre de la semana cedió hasta $1.589. A mitad de año, este contrato se negociaba en $1.655. El recorte es evidente. El mercado descuenta que por ahora no habrá grandes presiones y percibe que Caputo está dispuesto a entregar toda la cobertura cambiaria que requieran los inversores con tal de mantener la paz cambiaria y no desviar el proceso de desinflación.

El ajuste en la proyección cambiaria lo comparte (casi) toda la City: ahora, los bancos y principales consultoras económicas prevén que el tipo de cambio cerrará el año en $1.614, según la mediana de los participantes del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el BCRA. La moderación en este caso también es evidente: un mes atrás, la previsión era de $1.630; dos meses atrás, proyectaban $1.652; tres meses atrás, $1.673. En tanto, el top 10 de mejores pronosticadores la ajustaron a $1.602 en la última encuesta.

La intervención oficial calma al dólar y ayuda al BCRA

Parte de la calma está sostenida por la entrega de cobertura cambiaria por parte del equipo económico a los inversores en los mercados de dólar linked y futuros de dólar. Las señales de intervención son constantes: entre las últimas jornadas, se sintió especialmente el jueves, cuando el volumen operado en la D30O6, letra dólar linked que vence a finales de octubre, saltó a u$s177 millones. El monto contrasta con los poco más de u$s40 millones negociados en las dos ruedas previas.

Los operadores adjudican estos saltos a la intervención de Caputo. La entrega de cobertura se hace "evidente" en jornadas con alto volumen negociado en las letras dólar linked más cortas. En la D30O6, se sintió con fuerza en varias sesiones:

23 de septiembre: u$s239 millones

30 de septiembre: u$s163 millones

25 de septiembre: u$s118 millones

8 de octubre: u$s117 millones

5 de octubre: u$s99 millones

La calma cambiaria devolvió al precio del dólar a los mismos niveles en los que arrancó el mes. A la vez, le dio espacio al Banco Central para acelerar la compra de reservas: en sólo siete jornadas de octubre, los u$s340 millones que acumula ya se aproximan a los u$s473 millones de septiembre. Y más de un tercio del resultado del mes pasado se explicó por la abultada compra de u$s160 millones que registró el último día de operaciones, posiblemente explicado por la liquidación de un bono corporativo en dólares.

En el mercado prevén una mejora en las compras de reservas a partir de octubre. La aceleración sería en comparación con septiembre, pero con montos muy inferiores respecto a la primera mitad del año. La expectativa está sostenida en la dinámica de emisiones de deuda en dólares. Septiembre fue el segundo mes con mayores colocaciones desde noviembre, tras el shock de confianza que produjo el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas de 2025.

Entre empresas y provincias, el mes pasado se emitieron más de u$s3.400 millones entre la plaza local y el exterior. No todo ingresará al mercado de cambios, pero sí una parte y se sentirá. Por lo tanto, para las próximas semanas se esperan más compras "en bloque". De todas maneras, superar a septiembre en compras no sería muy difícil: hasta ahora, es el mes más débil en esta materia desde que arrancó el programa de recomposición de reservas, a principios de año: