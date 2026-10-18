Caputo acelera la compra de dólares y la City anticipa más operaciones en bloque

El Gobierno pisa fuerte el acelerador en la compra de dólares: el BCRA compró u$s68 millones durante la jornada del viernes y acumuló un saldo comprador de u$s642 millones en las últimas cuatro ruedas. Se trata del mejor resultado semanal desde mediados de julio. En octubre, las adquisiciones de divisas de la entidad ya suman u$s983 millones.

Bajo la conducción de Santiago Bausili, la autoridad monetaria intensificó su intervención en el mercado cambiario en los últimos días, favorecida por el mayor ingreso de dólares provenientes de los sectores agroexportador y energético. En paralelo, las reservas internacionales brutas superaron nuevamente la barrera de los u$s50.000 millones, el registro más elevado del último mes.

En el mercado estiman que las abultadas compras, realizadas "en bloque", se repetirán en las próximas semanas. Buena noticia para las reservas y para el peso.

El equipo económico aprovecha así la "abundancia" de dólares. La oferta extraordinaria es producto del ingreso de divisas desde el exterior vía financiera, probablemente vinculada con las emisiones de deuda corporativa que se realizaron en los últimos meses. De hecho, de acuerdo con los operadores, estos dólares no se ofertaron en el mercado de cambios, sino que se negociaron de manera bilateral entre el ofertante y el Banco Central (compras "en bloque").

La mejora en el desempeño es notable: durante gran parte de septiembre, el Central exhibió compras que no llegaban a los u$s10 millones por día y ahora estamos hablando de casi u$s300 millones en una jornada, como ocurrió el martes. La mayor parte de los más de u$s900 millones que compró en las últimas dos semanas se explicó por el resultado de tres jornadas en las que, de acuerdo con analistas, ingresaron divisas de emisiones de deuda en el exterior y explicaron los saldos a favor de la autoridad monetaria:

30 de septiembre: u$s160 millones

13 de octubre: u$s291 millones

14 de octubre: u$s101 millones

La sobreoferta de dólares también la aprovechó el Tesoro con compras en el mercado de cambios, algo poco frecuente en el último año. El miércoles de la semana pasada, compró u$s50 millones. Se infiere a partir de los últimos registros monetarios, que indican que los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA aumentaron ese monto y disminuyeron en la misma proporción equivalente en la cuenta en pesos. La compra no se realizó al Banco Central, sino directamente al mercado, de acuerdo con el equipo de research de PPI.

Por qué el BCRA prevé sumar más reservas con compras en bloque

En el mercado prevén que habrá más compras abultadas de reservas en las próximas semanas. La expectativa tiene lógica: septiembre fue el segundo mes con mayor monto emitido en títulos de deuda en dólares desde noviembre, tras el shock de confianza que produjo el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas de 2025. Entre empresas y provincias, el mes pasado se colocaron más de u$s3.400 millones entre la plaza local y el exterior. No todo ingresará al mercado de cambios, pero sí una parte y el BCRA aprovechará para avanzar con más compras por pedidos de reservas en el FMI.

De todas maneras, superar a septiembre en compras no sería muy difícil: hasta ahora, es el mes más débil en esta materia desde principios del año, cuando arrancó el programa de recomposición de reservas:

Enero: u$s1.158 millones

Febrero: u$s1.555 millones

Marzo: u$s1.670 millones

Abril: u$s2.770 millones

Mayo: u$s2.601 millones

Junio: u$s1.418 millones

Julio: u$s2.163 millones

Agosto: u$s768 millones

Septiembre: u$s473 millones

Octubre: u$s983 millones (hasta el día 16)

Las compras del BCRA no presionan al dólar, que sigue calmo

Las abultadas compras del BCRA no presionan el tipo de cambio al alza. Incluso, opera con sesgo bajista: en lo que va de octubre, exhibe una leve retracción y se negocia a $1.518 en el segmento oficial mayorista. Esto se debe a que la demanda del Central coincide exactamente con el monto ofertado, en operaciones directas entre partes, "en bloque", por fuera del mercado de cambios. No mueve el amperímetro en el mercado, que sigue su propia dinámica.

La calma cambiaria de esta semana se da, incluso, con menores señales de intervención por parte del equipo económico. En el segmento de dólar linked, utilizado últimamente para entregar cobertura cambiaria a los inversores y aplacar así la presión sobre el tipo de cambio, la D30O6, letra que vence a fin de octubre, entre el martes y miércoles se operaron u$s61 millones y u$s82 millones, respectivamente. Contrasta con el pico de u$s117 millones que se registró la semana pasada.

De fondo, un mercado que recalibra expectativas devaluatorias: en el segmento de futuros de dólar, los valores que se pactan en los contratos siguen cediendo. El de diciembre ya se negocia a $1.583. La cifra es apenas 4,6% superior a la cotización actual en la plaza oficial mayorista. Todo el mercado ajusta a la baja la expectativa: los bancos y consultoras económicas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA también recortaron los pronósticos y lo ubicaron a $1.613 para el cierre de año, según la mediana de los encuestados. La tranquilidad cambiaria le da margen al Central para avanzar con más compras de reservas.