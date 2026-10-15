Cuánto se gana con un plazo fijo de Banco Ciudad si se invierten $2 millones

Los depósitos en pesos ofrecen una tasa en pesos que quedó por debajo de la inflación del mes pasado, pero supera al dólar. Cuánto se gana en 30 días

La tasa que paga el plazo fijo tradicional vuelve a ponerse en la lupa de los ahorristas tras la reciente publicación del dato oficial más alto de inflación correspondiente al mes pasado, aunque el incentivo que se impone en el ahorrista es que la estabilidad en el precio del dólar genera mayor atracción por la renta en pesos. Entonces, es clave conocer cuánto se gana hoy con un depósito, y para ello se tomó como ejemplo al Banco Ciudad, la entidad estatal de la Capital Federal, que cuenta con 1,3 millones de cajas de ahorro activas.

El cálculo se realizó sobre una colocación inicial de $2 millones, durante un lapso de 30 días, que es el tiempo mínimo de encaje para los fondos requerido por el sistema financiero.

El escenario actual muestra que en los últimos días los intereses han ajustado a la baja, por lo que en el caso del Banco Ciudad la tasa nominal anual (TNA) que está ofreciendo para los plazos fijos tradicionales retrocedió un punto porcentual.

Por eso, ahora está brindando 17% al año para los depósitos minoristas de personas físicas, efectuados para un período de 30 a 59 días, a través de todos los canales que tiene disponibles esta entidad, como la app, home banking, cajeros automáticos (ATM), ventanilla e, incluso, para aquellos que no son clientes y que deciden hacer plazo fijo web.

Este porcentaje que paga el banco porteño representa a una renta efectiva de 1,4% en 30 días.

Plazo fijo Banco Ciudad: cuánto ganás con $2 millones

Entonces, al constituir un plazo fijo tradicional en Banco Ciudad, con una inversión inicial de $2 millones, durante el periodo mínimo de 30 días, se ganará un total de $2.027.945, en ese período.

De esta manera, el ahorrista podrá generar con este depósito unos 27.945 pesos adicionales en un mes, que representa a obtener una renta de 1,4% mensual, o 17% de TNA.

Asimismo, si se constituye un depósito entre 60 hasta 365 días, la tasa brindada por la entidad porteña se ubica en el 17,5% de TNA. Es decir, medio punto porcentual anual por encima de lo ofrecido por el lapso mínimo, y representa una renta efectiva mensual de 1,44%.

Para realizar un plazo fijo tradicional en Banco Ciudad el proceso es sencillo y accesible, ya que se puede canalizar a través de las distintas vías disponibles, como la aplicación (app) de celulares y tablets, sitio web (home banking), ventanillas de las sucursales y cajeros automáticas (ATM). Para ello se precisa depositar un monto mínimo simbólico de solo $100.

En caso de iniciar esta inversión desde la web del banco, se debe recurrir a la sección "personas", y luego se debe hacer clic en la opción "inversiones". Allí aparecerá un listado con las diferentes propuestas, donde se debe seleccionar "plazo fijo tradicional".

El paso siguiente es indicar la cantidad de pesos que se depositarán en este instrumento financiero y el tiempo en el que se desea permanecer encajado, donde el mínimo de inmovilización de los fondos es de 30 días.

El plazo fijo tradicional tuvo una renta negativa el mes pasado al analizarlo frente a la inflación registrada, que fue más alta, pero si se lo compara con el movimiento del precio del dólar ahí es diferente esta ecuación, ya que la tasa en pesos es más seductora y supera el rendimiento del billete estadounidense en los últimos meses.

Plazo fijo versus inflación y dólar

En el comparativo, esta cifra que ofrece un plazo fijo tradicional queda apenas por debajo de la inflación de septiembre pasado, que fue de 1,9%. Aunque las proyecciones de los analistas sostienen que antes del cierre del año se acercarán ambas variables cada vez más.

Es que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde el Banco Central consultó a 44 economistas locales, se confirma la tendencia a la baja para el índice de precios al consumidor, al realizar una estimación para el corriente octubre de 1,7% y de 1,6% para noviembre.

Aunque el principal incentivo para el ahorrista es que la tasa en pesos está superando de manera evidente al movimiento del precio del dólar, que es el ahorro elegido históricamente por los argentinos.

El precio del billete estadounidense minorista subió apenas 0,7% al público en Banco Nación en septiembre y en el actual octubre se mantiene prácticamente "planchado", con tendencia en baja.

De auerdo al mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), se espera que el precio del dólar mayorista se ubicará a fin de octubre en $1.526, por lo que avanzaría en este mes 0,6%.

En tanto, para fines de noviembre se negocia un valor de $1.554, cifra que representaría en todo ese período un incremento de 1,8%, un nivel similar al de la inflación y a la de algunos plazos fijos.

Incluso, en todo el 2026, el dólar minorista acumula un incremento de 3,7%, por lo que queda muy relegado frente al estimado 18% ofrecido por el plazo fijo.