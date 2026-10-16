El riesgo país subió por sexto día consecutivo y se acercó a los 650 puntos

La escalada del indicador refleja el escepticismo de los operadores ante la incertidumbre económica y la presión sobre los activos argentinos

El riesgo país argentino subió este viernes cinco 4%, hasta las 647 puntos básicos, en una jornada en la que los bonos soberanos en dólares registraron caídas nuevamente.

El indicador elaborado por JP Morgan anota este viernes su sexta suba en fila y se acercó a los 650 puntos básicos, en un contexto de bajas en los títulos públicos argentinos y movimientos dispares en los mercados internacionales.

Cómo evolucionó el riesgo país en los últimos meses

El indicador revirtió durante el segundo semestre la tendencia descendente que había registrado en la primera mitad del año. El 7 de julio llegó a los 403 puntos básicos, su mínimo de 2026, pero desde entonces inició una trayectoria ascendente que lo llevó nuevamente por encima de las 600 unidades.

El cambio de tendencia se profundizó en agosto. Durante ese mes, el riesgo país pasó de alrededor de 430 puntos al cierre de julio a 512 unidades al finalizar agosto. En septiembre, la suba se aceleró y el índice superó los 600 puntos, hasta alcanzar las 628 unidades el 28 de ese mes. Al día siguiente llegó a tocar las 641 unidades durante la jornada, su nivel más alto desde marzo.

La presión continuó a comienzos de octubre. El indicador alcanzó los 655 puntos básicos el 1 y el 2 de octubre, antes de registrar una corrección en las ruedas siguientes. El 8 de octubre se ubicaba en 589 puntos, pero volvió a subir durante la segunda mitad del mes hasta llegar a las 629 unidades este viernes.

De esta manera, el riesgo país acumula un incremento de alrededor del 56% respecto del mínimo de julio. La suba coincidió con una caída de los bonos soberanos en dólares y con una mayor cautela de los inversores frente a las condiciones financieras internacionales y las perspectivas económicas y políticas de Argentina.

En mayo, en cambio, el índice había descendido hasta los 498 puntos básicos, su menor nivel desde comienzos de febrero. Esa mejora se produjo después de que Fitch Ratings elevara la calificación crediticia de Argentina a B- con perspectiva estable.

Qué factores explican la suba del riesgo país

La evolución del indicador se produce en un contexto de incertidumbre en los mercados internacionales y de cautela entre los inversores frente a las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos.

El economista Fernando Marull, de FMyA, señaló que existe "miedo" en el mercado ante la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense vuelva a aumentar las tasas de referencia.

En ese escenario, los inversores pueden recurrir al flight to quality, una estrategia que consiste en reducir la exposición a activos considerados más riesgosos, como los bonos argentinos, para buscar refugio en instrumentos de menor riesgo, entre ellos los títulos del Tesoro estadounidense.

El economista jefe de Quantum, Fernando Baer, también vinculó el comportamiento de los activos locales con las condiciones financieras internacionales. "El clima mundial es de incertidumbre, así que con la suba de tasas afuera se contagia algo al riesgo país local", sostuvo.

A los factores externos se suman las variables económicas y políticas locales que los inversores siguen de cerca, entre ellas:

La evolución de la inflación

La actividad económica

Las reservas internacionales

La capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027

La incertidumbre política también forma parte de las variables observadas por el mercado. Baer sostuvo que "se anticipó la incertidumbre asociada a la capacidad electoral del Gobierno". Por su parte, Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, señaló que el riesgo país "tiene un componente muy importante de la política, por la especulación respecto al posible resultado de las elecciones presidenciales".

Qué dijo Milei sobre el riesgo país

La suba del indicador se produjo después de que el presidente Javier Milei defendiera su programa económico durante una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

En ese encuentro, el mandatario afirmó que "sigue cayendo día a día el riesgo país" y pronosticó que, de acuerdo con la trayectoria de su gestión, el indicador se ubicará por debajo de los 100 puntos básicos el próximo año.

Milei también vinculó las perspectivas económicas con las elecciones presidenciales de octubre de 2027. "Tenemos confianza en que vamos a ratificar este rumbo en las urnas", sostuvo.

Además, señaló que "la Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina" y afirmó que los argentinos deberán decidir en los próximos comicios si continúan con el rumbo económico de su Gobierno.

La licitación del Tesoro y los vencimientos de deuda

Otro de los elementos observados por el mercado fue la licitación de deuda en pesos que el Tesoro realizó el miércoles. El Gobierno adjudicó $6,6 billones frente a vencimientos por $4,9 billones, lo que representó un nivel de renovación del 136%.

La operación permitió obtener un financiamiento neto de aproximadamente $1,7 billones, mientras que se rechazaron ofertas por otros $2,9 billones.

Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero, destacó que el Tesoro encontró demanda para instrumentos con vencimientos posteriores a 2028. "El 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios", señaló.

Por su parte, Max Capital indicó que el Tesoro logró extender los vencimientos, aunque con tasas de mercado elevadas y una probable participación significativa de los bancos.

Pese al resultado de la licitación en pesos, los bonos soberanos argentinos en dólares operaban en baja, mientras que el riesgo país avanzaba hasta los 629 puntos básicos.

El indicador de JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos de referencia del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución funciona como una referencia del riesgo que perciben los inversores y de las condiciones de acceso al financiamiento internacional para el Estado y las empresas argentinas.