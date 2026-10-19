La advertencia del mercado a Milei sobre la "súper bazuka" de 125.000 millones de dólares

La "bazuca" de u$s125.000 millones que dice tener Javier Milei para frenar corridas cambiarias en 2027 no asusta al mercado. Si bien es positivo mostrar voluntad y capacidad para contener tensiones, los inversores y ahorristas se dolarizarán al ritmo de las encuestas y expectativas electorales: las chances de un regreso del kirchnerismo generaría pánico. La presión se sentiría fuerte. Ni los dólares de Vaca Muerta calmarían al mercado. Para los próximos meses, la paz cambiaria seguiría vigente, pero más adelante, cuando se acerque la elección, el Presidente tendrá que poner su arma a prueba.

Más allá del alto monto que dice tener Milei, puesto en duda y cuestionado por una parte del mercado, lo que busca con estas declaraciones es "anclar expectativas", de acuerdo con Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment. El especialista en mercados financieros resalta el verdadero mensaje que implícitamente se intenta transmitir al mercado: "Ojo con intentar corrernos, que van a perder plata como lo vienen haciendo desde 2024".

"Hasta hace unos días, la supuesta 'bazuca' era de u$s75.000 millones y ahora dice que es de u$s125.000 millones. El número poco importa: las cifras de Milei suelen ser exageradas y alejadas de la realidad. Lo que importa es el concepto. ¿Para qué sirve una 'bazuca'? No para ir a una reunión a darse la mano y hacer las paces. Es la metáfora del arma más potente que se puede cargar", agrega Martín Genero, de Clave Bursátil.

De acuerdo con Genero, el Presidente simplemente le está avisando al mercado que "habrá una guerra". Y aunque el mercado crea que Milei puede ganarla, y no ganará un candidato anti-mercado, saber que se aproxima una "guerra" implica, en sí mismo, un escenario de tensión y cobertura, por más poder de fuego que tenga el bando favorito.

Off the récord, el director de uno de los principales brókers de bolsa de la City asegura que el mercado mira con recelo la "bazuca" que dice tener Milei. Según su análisis, la incredulidad se refleja en los precios de los activos financieros. De creerle, hoy la dinámica sería muy positiva porque la expectativa de un regreso del kirchnerismo sería mucho menor.

"Si el mercado creyera que Milei tiene toda esa plata para intervenir, el riesgo país sería mucho más bajo. ¿Por qué? Porque el mercado se adelantaría a un escenario de triunfo de Milei en primera vuelta. Además, aseguraría tener cerrado el programa financiero 2027. Si realmente tuviera esa supuesta 'bazuca' para frenar cualquier corrida y lograra mantener la estabilidad cambiaria, sería reelegido en primera vuelta. La encuesta de Di Tella y el resto no están mostrando ese escenario", sostiene la fuente.

De dónde salen los dólares que Milei dice tener para 2027

El monto que dice tener Milei a disposición en 2027 llama la atención por su magnitud. De acuerdo con el equipo de research de Banco Comafi, los u$s125.000 millones estarían compuestos por cinco bloques: swaps con China y Estados Unidos por u$s20.000 millones cada uno, vencimientos por u$s25.000 millones en 2027 con fuentes de fondeo previstas, compras de reservas por otros u$s20.000 millones, capacidad de intervención en futuros de dólar que sumaría otros u$s15.000 millones, y los u$s25.000 millones restantes asociados al superávit comercial y otros ingresos de divisas.

Swaps con China y Estados Unidos por u$s20.000 millones cada uno

Vencimientos por u$s25.000 millones en 2027 que cuentan con fuentes de fondeo previstas. La porción en manos locales se renovaría en el mercado. Según el Gobierno, la porción externa quedaría cubierta por acuerdos con organismos internacionales y otros acuerdos externos

en 2027 que cuentan con fuentes de fondeo previstas. La porción en manos locales se renovaría en el mercado. Según el Gobierno, la porción externa quedaría cubierta por acuerdos con organismos internacionales y otros acuerdos externos Las compras de reservas aportarían otros u$s20.000 millones

La capacidad de intervención en futuros de dólar sumaría otros u$s15.000 millones

Los u$s25.000 millones restantes quedarían asociados al superávit comercial y otros ingresos de divisas

La demanda de dólares que enfrentará Milei antes de la elección

Más allá del monto que disponga Milei para contener corridas, lo cierto es que la demanda de dólares aumentará. La cantidad dependerá de la expectativa electoral. De acuerdo con Comafi, la referencia más cercana de la demanda que podría enfrentar es la que hubo en 2025, previo a las elecciones legislativas: entre personas y empresas compraron casi u$s30.000 millones netos entre abril y octubre. Parte de la cifra, aclara, respondió a la salida parcial del cepo, por lo que no refleja exclusivamente el componente electoral.

"Al margen de la disponibilidad de dólares, el uso de esos recursos tiene un costo en pesos. Cada dólar vendido retira pesos del mercado y esa absorción presiona sobre el costo del dinero. Una tasa más alta eleva la irregularidad de la cartera crediticia y enfría la actividad. La experiencia de 2025 es ilustrativa: en los meses previos a los comicios, la caución a un día mostró una volatilidad elevada y llegó a 99,6% TNA en agosto y a 129% TNA el 14 de octubre", resalta.

Para la entidad financiera, una alternativa sería permitir que el tipo de cambio se acerque al techo de la banda de flotación, que hoy se ubica 27% por encima de la cotización oficial en el segmento mayorista. El movimiento implicaría una depreciación del tipo de cambio real, con efectos sobre el salario real y la actividad económica a través del consumo. Otra alternativa, según el análisis, sería restringir los flujos de capitales, pero cree que sólo se utilizaría si la demanda de dólares por cobertura escalara hasta volverse excesiva, aunque es una herramienta que ya se utilizó en el pasado.