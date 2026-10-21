Acciones de Nike se desploman 40% y analistas del mercado avisan si es momento de comprar

La popular marca de indumentaria deportiva afronta una caída en la cotización de su acción en dólares. Qué aconsejan los expertos

Nike (NKE), la emblemática marca de indumentaria deportiva, que durante décadas supo rivalizar y polarizar con Adidas, no parece poder reencontrarse con sus años de gloria, siendo uno de los pocos casos en donde un icono estadounidense se ve derrotada por uno europeo. Y esto se está reflejando en sus cotizaciones bursátiles, ya que en todo el 2026 sus acciones pierden 41% en dólares, y en los últimos 5 años acumula un retroceso en su precio de 76% en moneda estadounidense. Por lo tanto, un experto en valuación de empresas indica qué hacer en este momento.

Cabe recordar que se puede invertir localmente, y en pesos, en esta empresa a través de su Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR), que es una fracción de las acciones originales de Nike (NKE), que cotizan en Nueva York en dólares.

Esta compañía icónica nacida en 1964 con el nombre original Blue Ribbon Sports, y refundada con su nombre actual en 1971, opera y comercializa sus productos en más de 170 países, y cuenta con cerca de 990 locales minoristas propios en todo el mundo, de los cuales 350 de estas sucursales se ubican en Estados Unidos y el resto en otros puntos del planeta.

En los últimos años afrontó la pérdida del liderazgo en su rubro, que se debe a múltiples causas, algunas externas y otras internas.

"En cuanto a externas, aparecen las causas típicas de esta industria, muchas veces interrelacionadas, como el cambio del gusto del consumidor y nueva competencia. En cambio, en cuanto a los motivos internos, se podría mencionar la falta de adaptación a los nuevos tiempos", resume Ignacio Rosenfeld, analista en valuación de empresas, a iProfesional.

Respecto del cambio del gusto del consumidor, menciona los casos de las nuevas compañías que han surgido para captar más directamente dichas nuevas tendencias, como, por ejemplo, el caso de la marca ON, que fue popularizada por uno de sus principales inversores, Roger Federer.

"Esta última es para citar porque ha sabido conjugar muy bien el outfit deportivo con la rutina diaria de sus compradores. También aquí han jugado un rol interesante las compañías de los segmentos más periféricos, como Patagonia o North Face, las cuales avanzaron desde su lugar de segmento outdoor al segmento más casual, o de todos los días, y le han sacado mercado a Nike", afirma Rosenfeld.

Ahora bien, lo ocurrido con respecto al cambio del gusto del consumidor o el surgimiento de nuevas tendencias no sólo ha impactado a Nike, sino también a otra marca que se había hecho emblemática a partir de la pandemia, como Lululemon (LULU), "compañía que supo captar muy bien el crecimiento del lifestyle saludable en consonancia con ambientes de trabajo y home office más saludables, pero que luego no supo adaptarse al retorno a la normalidad, como así tampoco al fuerte aumento de la competencia", dice Rosenfeld.

Nike, desde lo financiero

En cuanto a Nike, la compañía, desde el punto de vista de su balance financiero, se encuentra en una situación "estable", con márgenes y un Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow (FCF)), que es el dinero en efectivo que le queda disponible a la empresa después de cubrir sus gastos operativos y las inversiones necesarias, "aún positivos".

También presenta un bajo nivel de deuda, como otro de los aspectos destacados.

"Más allá de esos puntos positivos, hay ciertas métricas que indican el claro impacto del aumento de la competencia y del cambio de tendencias. Uno de ellos es el estancamiento de los ingresos, ya que en los últimos 5 años, prácticamente, no crecieron. Y si se consideran los últimos 10 años, sólo aumentaron 43%, lo cual equivale a menos del 4% anual", subraya Rosenfeld.

El otro aspecto que resalta como alarmante es la "Contracción de Márgenes y Pérdida de Rentabilidad, ya que mientras que el Margen Operativo se contrajo más de 40% en los últimos 5 años, tanto el Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) como el Beneficio por Acción (EPS) se contrajeron en la misma magnitud, pero tan sólo en los últimos 3 años", agrega este analista a iProfesional.

¿Es momento de comprar el CEDEAR de Nike?

Estos factores que encienden las luces de alarma, son las que llevan a los expertos bursátiles a tener cierta cautela respecto a la compra del CEDEAR de Nike.

De hecho, los puntos negativos mencionados desencadenaron que la acción pasara de un pico de 171 dólares, registrado a fines de 2021, a la actual cotización de u$s37. Es decir, una merma del 78%.

"No obstante, la fuerte caída de la cotización aún no coloca a la compañía en una situación de fuerte descuento, dado que cotiza a un ratio de precio-beneficio (PER) de 17x, lo cual no sólo que no es una valuación muy barata, sino que tampoco está muy alejada del promedio histórico", advierte Rosenfeld.

En línea con lo anterior, agrega que, si bien conserva un flujo de caja libre (FCF) positivo, cuando el mismo se contrasta con el Enterprise Value (que es la capitalización más deuda, menos la caja), arroja un rendimiento del 5%, "lo cual tampoco la hace muy atractiva", destaca.

"Entonces, considerando que su nivel de ingresos no tiene perspectivas de despegar en el corto plazo por la fuerte competencia y cambio de tendencias, y que tampoco está a una cotización sumamente barata, lo cual, a su vez, habilita a que siga bajando, lo mejor sería seguir observándola desde lejos", concluye Rosenfeld.

De hecho, sostiene que varios inversores han liquidado toda su participación en Nike, como es el caso de Bill Ackman, titular del fondo Pershing Square, quien en 2025 vendió sus acciones en esta firma.-