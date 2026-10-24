Los CEDEARs que prometen mayor recorrido alcista tras las elecciones en Brasil

El mercado aguarda la gran batalla de este fin de semana: Lula da Silva vs. Jair Bolsonaro. El resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil impulsaría más ganancias en los activos del vecino país, en caso de que Bolsonaro ratifique la ventaja que exhibió hace tres semanas. Los analistas ven margen para subas adicionales. Sobre todo, en acciones del sector bancario. En caso de una sorpresa con una reelección de Lula, se espera un derrumbe en ese mercado. Lo que ocurra, para bien o para mal, probablemente arrastrará al resto de la región, incluyendo a Argentina.

Los inversores ajustan estrategias para enfrentar el resultado del domingo. Desde Argentina, muchos se suman a través de Cedear, instrumentos financieros que representan acciones o fracciones de acciones de empresas que cotizan en el exterior, a los que se pueden acceder tanto en pesos como en dólares.

Si bien Bolsonaro es el favorito para ganar el ballotage, no todo está dicho aún. Tras la primera vuelta, Lula exhibió una notable mejora en los sondeos de opinión pública y achicó la distancia respecto a su principal opositor. La mayoría de las encuestadoras informó una ventaja menor a 3 puntos, dentro del margen de error. Un empate técnico. Nadie puede descartar una sorpresa este domingo. Los inversores aumentaron la cautela en el armado de estrategias.

Qué CEDEARs pueden subir más tras las elecciones del domingo en Brasil

IOL sugiere a sus clientes no sumar posiciones hasta conocer el resultado electoral y priorizar activos de "convicción fundamental". Sobre todo, tras las fuertes ganancias que se registraron después de la primera vuelta. De todas maneras, ante un triunfo de Bolsonaro, estima que las acciones con mayor potencial alcista en Brasil son las del sector bancario, a las que se puede acceder desde Argentina en pesos y dólares a través de Cedear:

Nubank: Sugiere aumentar exposición ante caídas de precios. Lo define como el activo con mayor "convicción fundamental". Destaca que muestra métricas operativas de escala única con un ROE del 33% , crecimiento de cartera crediticia de 37% interanual y fuerte expansión regional en México y Colombia. Repuntó 13% el 5 de octubre , tras el triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta.

Sugiere aumentar exposición ante caídas de precios. Lo define como el activo con mayor "convicción fundamental". Destaca que muestra métricas operativas de escala única con un , crecimiento de cartera crediticia de y fuerte expansión regional en México y Colombia. Repuntó , tras el triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta. Banco Itaú: Sugiere aumentar exposición. Lo considera "punta de lanza" en términos de calidad crediticia y menor morosidad en la banca tradicional (utilidad recurrente de R$12.407 millones en el segundo trimestre ). Ofrece resguardo operativo tanto en un escenario de Bolsonaro como de Lula, justificando su valuación de 2,54x P/B .

Sugiere aumentar exposición. Lo considera "punta de lanza" en términos de calidad crediticia y menor morosidad en la banca tradicional (utilidad recurrente de ). Ofrece resguardo operativo tanto en un escenario de Bolsonaro como de Lula, justificando su valuación de . Ambev: Sugiere mantener posiciones por cobertura defensiva. Funciona como un "excelente estabilizador de portafolio" por su predecible generación de caja ( EBITDA +8,9%, margen del 31,6% ). Lo considera un activo que tiende a rendir mejor en términos relativos ante un escenario de mayor incertidumbre política.

Sugiere mantener posiciones por cobertura defensiva. Funciona como un "excelente estabilizador de portafolio" por su predecible generación de caja ( ). Lo considera un activo que tiende a rendir mejor en términos relativos ante un escenario de mayor incertidumbre política. Embraer: Sugiere mantener posiciones para diversificar la cartera global. Lo considera un "excelente vehículo" para desvincularse del riesgo político doméstico. Sus ingresos y su backlog récord (u$s34.500 millones) están completamente dolarizados, dependiendo casi exclusivamente del ciclo de la aviación comercial global.

Además, el bróker de bolsa recomienda a sus clientes monitorear otros tres activos brasileños, también disponibles desde Argentina en pesos y dólares a través de Cedear:

Banco Bradesco: Luego del salto de 13,6% que registró tras la primera vuelta electoral, advierte que el descuento relativo frente a Itaú se achicó. Con un ROE previsto de 15,9% y mayor exposición al riesgo de calidad de activos, afirma que la relación riesgo/beneficio luce más ajustada.

Luego del salto de que registró tras la primera vuelta electoral, advierte que el descuento relativo frente a Itaú se achicó. Con un y mayor exposición al riesgo de calidad de activos, afirma que la relación riesgo/beneficio luce más ajustada. Petrobras: Se beneficia de un barril de crudo en la zona de u$s110 , pero advierte que la fuerte suba que acumuló en los últimos meses responde a un "shock geopolítico de carácter reversible". Además, destaca que la participación estatal la vuelve altamente sensible a las definiciones de política fiscal del próximo gobierno.

Se beneficia de un barril de crudo en la zona de , pero advierte que la fuerte suba que acumuló en los últimos meses responde a un "shock geopolítico de carácter reversible". Además, destaca que la participación estatal la vuelve altamente sensible a las definiciones de política fiscal del próximo gobierno. EWZ, el ETF de Brasil: Tras un avance de 14% en lo que va de octubre, considera que ya descuenta en gran medida el escenario de mercado. En este caso, sugiere ingresar únicamente tras conocer el resultado electoral y el plan fiscal del ganador.

El mercado espera el resultado y primeras señales del ganador

Si bien un triunfo de Bolsonaro podría generar subas adicionales en los activos bursátiles, esta vez el margen alcista sería mucho más acotado: las fuertes ganancias que se registraron tras la primera vuelta dejaron menos espacio. Gran parte de la noticia ya está descontada por el mercado. En cambio, un triunfo de Lula sorprendería negativamente a los inversores y provocaría fuertes caídas. Según cálculos de IOL, el EWZ (ETF que representa a las principales acciones de Brasil) avanzaría hasta 5% si gana Bolsonaro y caería hasta 13% si gana Lula.

"La volatilidad esperada para las acciones brasileñas se materializa en distintos escenarios proyectados para el EWZ, que dependen del desenlace electoral y el impacto en las expectativas económicas. Si los precios retroceden a los niveles previos a la primera vuelta, el ETF caería 8,6%. En una situación más pesimista, si el mercado vuelve a descontar el pico más reciente de probabilidad de triunfo de Lula que registró en agosto, la baja se profundizaría hasta 12%. Si tras el ballotage el entusiasmo vuelve al máximo post elecciones primarias, el EWZ registraría un alza de 4,6%", agrega TSA Bursátil.

En sintonía con estas variaciones, a partir de un análisis de regresión propio basado en las probabilidades de Polymarket y controlado por variables macroeconómicas, TSA Bursátil estima un potencial alcista que varía en torno al 5% en un escenario de triunfo de Bolsonaro. En cambio, la reelección de Lula impactaría negativamente en el EWZ con una volatilidad en las estimaciones que gira en torno a 18,5%. Más allá de las posibles limitaciones técnicas de estos cálculos, destaca el payoff asimétrico de este trade electoral.