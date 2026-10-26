Derrumbe de la bolsa en Brasil sumará presión al riesgo país y al dólar en Argentina

El mercado brasileño sufrirá este lunes. El argentino, también. El sorpresivo resultado en el ballotage en Brasil, con el triunfo del presidente Lula da Silva (51,8%), empujará a los inversores a desprenderse de gran parte de sus tenencias en activos de ese país. Las acciones de empresas del sector financiero, eventualmente beneficiadas en una gestión de Jair Bolsonaro (48,2%), serán las más afectadas. El real también caerá. El desplome de las acciones y de la moneda arrastrará al resto de la región. El impacto se sentirá en Argentina, con más demanda de dólares y presión sobre el riesgo país.

Una muestra de lo que será la jornada de este lunes se observó tras el resultado electoral: en las operaciones nocturnas en Nueva York, el ETF "EWZ", que replica el desempeño de las principales acciones brasileñas, se desplomó casi 20%. Las acciones de compañías del sector financiero, como Nubank, XP, Itaú y Bradesco, principales beneficiadas tras la primera vuelta, esta vez se derrumbaron entre 12% y 20%.

EWZ: -19,3%

Nubank: -13%

XP: -19,5%

Itaú: -15,5%

Bradesco: -15,2%

Petrobras: -15,6%

La reacción del mercado es más que lógica: se trata de una reversión de expectativas, ya que los inversores habían celebrado con bombos y platillos la ventaja que sacó Bolsonaro en la primera vuelta. En la jornada posterior a aquel resultado, el EWZ repuntó 12,5% y acciones del sector financiero, beneficiadas por la expectativa de un recorte en las tasas de interés y apreciación del real bajo una eventual gestión de Bolsonaro, escalaron hasta 30%. Ahora, el mercado se ajusta a la nueva realidad: continuidad en gran parte de las políticas durante cuatro años más.

Cómo impactará en el dólar, las acciones y el riesgo país argentino

Así como los activos argentinos subieron por arrastre de Brasil tras la ventaja de Bolsonaro en primera vuelta, ahora caerán. En el mercado afirman que parte de la reciente recuperación local fue por contagio del EWZ, así que ahora se vería afectada por el recorrido inverso. Se espera un avance del riesgo país por encima de la línea de 700 puntos. Al mismo tiempo, prevén cierta presión cambiaria, aunque el equipo económico cuenta con herramientas para atenuarla: intervención en los mercados de pesos atados al dólar y menor demanda de divisas por parte del BCRA.

"Claramente, el resultado en Brasil impactará negativamente en las acciones argentinas con mayor virulencia. En los precios de los bonos hard dollar habrá algo de impacto también. En menor medida, también habrá impacto negativo en el peso, que el Banco Central sigue al mando", afirma Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment.

El analista Ignacio Labaqui estima que probablemente la lectura política de una parte del mercado será que la derrota de Bolsonaro en Brasil perjudicará a Javier Milei en sus intenciones de reelección en 2027. Esta interpretación, muy anticipada, desde su punto de vista, haría repuntar al riesgo país como reacción inicial. Sin embargo, resalta, aún falta mucho para las elecciones locales (un año) y el resultado de las urnas estará vinculado con lo que ocurra en este lapso en el país.

"La reacción financiera a corto plazo va a ser negativa, ya que el resultado en Brasil fue sorpresivo y mucha de la recuperación reciente de los activos locales vino impulsada por los índices bursátiles del país vecino. A nivel cambiario, estimo que habrá mayor demanda de dólares, lo cual desacelerará las compras de reservas por parte del Banco Central, a partir de la depreciación estimada del real brasileño tras el comportamiento firme que hubo en las últimas semanas", agrega el analista financiero Gustavo Ber.

El mercado buscará cubrirse tras la sorpresa de Lula en Brasil

La toma de ganancias de este lunes en los activos brasileños está garantizada: el sorpresivo resultado negativo impulsará a los inversores a vender parte de sus tenencias, lo que provocará una fuerte caída en los precios, tal como anticiparon las operaciones nocturnas en Nueva York, con bajas de hasta 20%.

Pero el derrumbe podría ser sólo inicial: probablemente, en las jornadas siguientes el mercado recalculará e incluso algunos buscarán oportunidades en acciones de empresas brasileñas que se verían beneficiadas por la continuidad de las políticas de Lula.

Portfolio Personal Inversiones, en un análisis elaborado a principios de octubre, previo a la primera vuelta electoral, identificó varias de las acciones brasileñas que podrían verse beneficiadas por el modelo de Lula:

Las exportadoras WEG, Embraer, Suzano y Gerdau se beneficiarían de un real brasileño más débil

se beneficiarían de un real brasileño más débil Banco Itaú sostendría la rentabilidad con tasas de interés altas

Axia (anteriormente, Eletrobras) aportaría el perfil defensivo de una utility con ingresos regulados

Sin embargo, las primeras reacciones de los inversores aún en esas compañías serían negativas, aunque en tono moderado, a juzgar por las operaciones nocturnas del domingo en Wall Street, tras el resultado electoral: Gerdau retrocedió más de 5% y Embraer cedió más de 1%, mientras Suzano operó levemente positivo (0,2%). Pero se trata apenas de una reacción inicial, en el marco de un retroceso generalizado del mercado: en las próximas jornadas, los inversores podrían recalcular el escenario y buscar oportunidades en varias de estas compañías, posiblemente favorecidas ante la continuidad de las condiciones en el país vecino.