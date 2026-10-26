El riesgo país salta a los 744 puntos y las acciones argentinas se hunden en Wall Street

El nerviosismo se apodera de los inversores tras los resultados en Brasil, impulsando fuertes retrocesos en activos argentinos en Wall Street

ADRs argentinos caen fuerte en Wall Street por la victoria de Lula en Brasil.

Las acciones argentinas amanecieron en rojo este lunes 26 de octubre en Wall Street. El derrumbe llegó a tocar el 40% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa neoyorquina. En ese marco, el riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos básicos.

El desplome responde a un evento que ocurrió a más de 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección para un cuarto mandato presidencial en Brasil, imponiéndose frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo. El resultado sorprendió al mercado, que había apostado por un cambio de orientación económica con Bolsonaro y mayor disciplina fiscal.

Los bonos soberanos argentinos sintieron el impacto y anotaron caídas este lunes, por lo que el riesgo país saltó 5,2% hasta los 744 puntos básicos.

Brasil representa la principal economía de América Latina. Cualquier turbulencia política o fiscal en ese país genera réplicas inmediatas en los mercados de la región.

Los ADR de Mercado Libre, entre los más castigados

Mercado Libre y algunas acciones de bancos están entre las más castigadas:

Banco Supervielle cae 9,5%

Mercado Libre cede 9,2%

BBVA cede 8,4%

Telecon cae 7,7%

La empresa de comercio electrónico tiene origen argentino, pero Brasil representa uno de sus principales mercados. Su cotización mantiene una elevada exposición a la evolución de la economía brasileña.

En la bolsa porteña, el Merval cae 3,4%.

Por qué la victoria de Lula genera rechazo entre los inversores

Los inversores miraron con desconfianza el resultado electoral en Brasil. Las dudas apuntan al rumbo fiscal que tomará Lula en su nuevo mandato. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) no definió con claridad qué política económica implementará, lo que dispara la incertidumbre sobre el manejo de las cuentas públicas.

Buena parte del mercado había incorporado en los precios expectativas de un cambio de orientación con Bolsonaro. La promesa de mayor disciplina fiscal y continuidad en las reformas estructurales había generado optimismo entre los fondos de inversión.

El ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), que replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas, reflejó el nerviosismo. El índice llegó a registrar caídas superiores al 20% en el premarket.

Qué escenario enfrentan ahora los activos argentinos

La volatilidad regional se instaló para quedarse. El temor a un giro fiscal en Brasil genera presión sobre todos los mercados de América Latina, y Argentina no escapa a ese contagio. Los inversores observarán de cerca las primeras definiciones económicas del nuevo gobierno de Lula.

Las acciones argentinas ya acumulan un año difícil en Wall Street. Esta nueva jornada de caídas profundiza el rojo en los portfolios de inversores internacionales.

Los bonos soberanos también enfrentan presión vendedora. La deuda argentina mantiene rendimientos elevados y márgenes de volatilidad que alejan a los inversores más conservadores.