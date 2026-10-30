La bolsa brasileña ya se hundió 18% y analistas ven oportunidades entre los "escombros"

La caída se debe a una reversión de expectativas, ya que el mercado esperaba ajuste fiscal de Bolsonaro. Ahora, busca un plan de gasto público y recortes de tasas de interés.

Brasil acapara la agenda mediática: ahora, Jair Bolsonaro, desde Estados Unidos, denunció fraude electoral y se autoproclamó el "verdadero presidente electo de Brasil". Atónitos, los inversores observan y esperan que no derive en más tensión política y social. Por ahora, el mayor reclamo del mercado es una señal por parte de Lula da Silva sobre lo que será su cuarto mandato a partir de 2027. Particularmente, definiciones sobre quién manejará la economía y cuál será la agenda económica de Lula, el plan fiscal, principal preocupación por el alto déficit que mantiene el país y que Bolsonaro había prometido enfrentar con ajuste.

Mientras tanto, se registró una caída histórica de las acciones brasileñas . El Bovespa, índice de acciones que representa a las empresas más importantes del país vecino, acumula una pérdida de casi 18% en lo que va de la semana, tras el triunfo de Lula en la segunda vuelta. El ETF "EWZ", que replica el comportamiento del mercado brasileño en el exterior, acumula un derrumbe de más de 22% en apenas tres jornadas.

No se trata de un movimiento particularmente anti-Lula, sino una reversión de expectativas: tras el resultado de la primera vuelta, el mercado se había ilusionado con que Bolsonaro iba a ser el próximo Presidente. De él, esperaban el ajuste fiscal que en su momento Lula prometió y no aplicó. En la rueda posterior a aquel resultado, el EWZ repuntó 12,5% y acciones del sector financiero, beneficiadas por la expectativa de un recorte en las tasas de interés y apreciación del real bajo una eventual gestión de Bolsonaro, escalaron hasta 30%. Ahora, retroceden para acercarse a niveles previos a esa expectativa.

El impacto del derrumbe brasileño en el riesgo país cobra importancia en Argentina por el efecto contagio. De hecho, buena parte del deterioro local de esta semana se explica por las fuertes pérdidas que se registran en el país vecino, lo que llevó a nuestro riesgo país a avanzar por encima de los 750 puntos, máximo desde las elecciones del año pasado. Además, muchos inversores locales, tanto grandes como chicos, poseen instrumentos brasileños en sus carteras. En el caso de los minoristas, principalmente a través de Cedear.

Qué esperan los inversores de Lula para volver a comprar

De acuerdo con los operadores del mercado, mientras Lula no envíe señales respecto al plan económico que aplicará en su cuarto mandato, que en la formalidad arrancará a principios de enero, los inversores podrían seguir desprendiéndose de instrumentos financieros brasileños. De pronunciarse y resultar positivo para el mercado, los activos podrían empezar a recuperar parte de las últimas pérdidas, aunque en tono moderado, en la medida en que haya confianza. El mercado reclama certezas y perspectivas positivas:

Un ministerio de Hacienda conducido por alguien de perfil más conservador y pro-mercado

Un plan fiscal para la gestión 2027-2031 que contenga un ajuste en el gasto público

que contenga un ajuste en el gasto público Expectativas de recortes de las tasas de interés, que son muy altas (tasa Selic 13,75% vs. inflación 4,6% anual)

"La tensión financiera en Brasil podría reducirse si Lula sale a dar buenas señales: que se incline por el 'centrão' y le dé el manejo de la economía a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, que es un hombre del establishment económico. Nada que ver con el PT (Partido de los Trabajadores). Pero si se termina inclinando a la izquierda, podría empeorar todo: más devaluación del real y más inflación", advierte Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment.

Chialva estima que el derrumbe bursátil es pasajero: las fuertes caídas de estos días obedecen más a una reacción inicial tras la sorpresa negativa del resultado electoral. Estima que en algún momento Lula saldrá a dar una señal fiscal favorable al mercado y calmará un poco las aguas. De todas maneras, cree que la calma sería temporal, porque después podría no cumplir con lo prometido, ya que "sabemos que Lula no es disciplinado fiscalmente".

Qué Cedears brasileños miran los analistas tras los desplomes

"El mercado quiere escuchar anuncios. Quiere saber si habrá algún cambio en el equipo económico y qué tipo de equipo económico va a haber. No sé por qué lo cambiaría, porque el Presidente seguirá siendo el mismo, pero quizás presenta algún cambio. Otro tema es que Lula tendrá un Congreso bastante adverso, entonces habrá que ver si se forman alianzas políticas o no, que le permitan pasar algunas leyes. Básicamente, el mercado quiere ver si habrá algo distinto o si seguirá todo igual que ahora", agrega el asesor financiero José Ignacio Bano.

A corto plazo, Bano no es optimista respecto a un rebote sostenido en el mercado brasileño, aunque dependerá de los tiempos de Lula. De hecho, por ahora, no sugiere a sus clientes comprar el ETF "EWZ", a pesar de la fuerte caída. En cambio, sugiere más selectividad y empezar a posicionarse en un par de acciones puntuales para aprovechar la corrección: Bradesco y Nubank.

"Bradesco corrigió mucho más que Nubank: en la semana, acumulan bajas de 33% y 21%, respectivamente. Si la recuperación es proporcional, Bradesco debería subir más que Nubank, aunque eso no es seguro. Bradesco es puro Brasil, mientras Nubank es una promesa de crecimiento distinto y con presencia en otros países. Por lo tanto, prefiero a Nubank. Estamos haciendo ese tipo de rotaciones", detalla.

El asesor sostiene que es muy difícil saber si habrá rebote a corto plazo porque dependerá de las señales que envíe Lula al mercado, pero a mediano plazo se muestra optimista, ya que el mercado brasileño ofrece empresas sólidas. Por ejemplo, destaca a Petrobras, que es comparable con YPF por su parecido (ambas tienen extracción de petróleo, refinería, estaciones de servicio, presencia estatal e intereses políticos), pero hoy su ratio de valuación es mucho más bajo que el de la petrolera argentina. Por lo tanto, considera que se trata de una buena compañía para invertir a mediano y largo plazo.