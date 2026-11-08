Qué inversiones en pesos y dólares elige la City ante una inflación que se resiste a bajar

Los economistas estiman que el índice de inflación no afloja y los inversores actualizan estrategias para aprovechar la variación de los precios

La inflación no logra despegarse de la zona del 2% mensual. Los economistas midieron variaciones en torno a ese número en octubre. El avance habría sido similar al de septiembre (1,9%) o, incluso, superior. Todo parece indicar que se estabilizó en esa zona y así seguiría durante los próximos meses. Para 2027, no se descarta cierta aceleración, consecuente con eventuales tensiones financieras por las elecciones. Los inversores, en tanto, renuevan estrategias para cubrirse y sacar mayor provecho a los pesos, aunque los más conservadores se inclinan por activos dolarizados.

Qué estiman las consultoras privadas para octubre

A la espera del dato oficial que dará a conocer el Indec el jueves de la próxima semana, las consultoras económicas privadas que realizan mediciones propias estimaron entre 1,7% y 2,1% mensual en octubre:

EcoGo: 2,1%

Analytica: 2%

T&C: 1,9%

Libertad y Progreso: 1,8%

Orlando J. Ferreres: 1,7%

De acuerdo con Claudio Caprarulo, director de Analytica, buena parte del avance inflacionario de octubre se explicó por las tarifas reguladas y la categoría de alimentos y bebidas. Este rubro, de gran sensibilidad por su impacto social, habría avanzado 2,5% mensual. Al representar casi un tercio del Índice de Precio al Consumidor (IPC) que elabora el Indec, el movimiento traccionó con fuerza y estableció un piso alto al indicador general.

Los economistas no son muy optimistas respecto a la dinámica inflacionaria de corto plazo. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, prevé que en noviembre y diciembre volverá a ubicarse en torno al 2%. Para el próximo año, con elecciones que se avecinan, prefiere evitar pronósticos. El consenso del mercado (REM del BCRA) tampoco espera una desaceleración importante en los próximos meses: el IPC se mantendría entre 1,6% y 1,8% entre noviembre y marzo, según la mediana de las consultoras y bancos que participan de la encuesta.

El mercado elige entre tasa fija y CER para aprovechar los precios

"El mercado espera una inflación en torno a 1,9% mensual durante los próximos seis meses. Por ahora, no anticipamos grandes sorpresas, por lo que para plazos de hasta 100 días vemos atractivos los títulos CER, que ajustan por inflación y exhiben un costo de cobertura razonable. Para plazos de hasta seis meses, creemos que el dato de inflación podría sorprender a la baja. En ese escenario, la tasa fija (Lecap) quedaría mejor posicionada que los bonos CER. Después, ya estará el ruido electoral y para esos plazos preferimos CER o Tamar", afirma Segundo Derdoy, analista de Inviu.

Para perfiles conservadores, Tomás Sisto Bourel, de Fortress Capital, sugiere mantener mayor dolarización mediante bonos corporativos de corta duración, principalmente con vencimientos en 2027 y 2028. Incluso, para quienes buscan más rendimiento, recomienda asumir selectivamente algo más de riesgo crediticio antes que extender demasiado los plazos, con el objetivo de llegar al período electoral con una cartera flexible.

Para moderados y agresivos, Sisto Bourel ve una oportunidad táctica en pesos en el tramo medio de la curva de tasa fija, principalmente en T30A7 y T31Y7, que hoy ofrecen tasas nominales de entre 27% y 28% anual. Vencen en abril y mayo del próximo año, respectivamente. El analista prevé que ese período será favorable por el mayor ingreso de dólares al mercado de cambios, provenientes de la cosecha gruesa del agro, y antes de los meses en los que podría aumentar con mayor fuerza la incertidumbre electoral.

"Dentro de ese tramo preferimos tasa fija antes que CER, ya que creemos que la inflación podría desacelerar durante el próximo año algo más rápido de lo que actualmente descuenta el mercado. Un eventual cierre del conflicto en Medio Oriente, con la consecuente baja del precio internacional del petróleo, podría contribuir al proceso de desinflación. De darse, beneficiaría la relación riesgo-retorno de los instrumentos en pesos a tasa fija", agrega.

De acuerdo con Matías De Luca, líder de research de Parakeet Capital, para que el IPC mensual sea indiferente entre posicionarse en CER y tasa fija tendría que ubicarse en 1,9%. Es decir, si el índice de inflación es mayor a esa cifra, al inversor le convendría estar posicionado en activos atados a los precios. De ser menor, habría mayor rédito en los de tasa fija. Considera que un bono CER a marzo de 2027 (TZXM7) puede ser una buena herramienta para cubrirse de la inflación de los próximos meses, ya que es el único que agarra el IPC del verano de manera completa.

Los inversores se cubren de la inflación y suba del dólar

"Vemos que la inflación encontró un piso cerca del 2% mensual y que bajar de ese nivel va a llevar más tiempo del que el mercado esperaba a comienzos de año. Las estimaciones privadas para octubre se ubican entre 1,7% y 2,1%, con el impulso de alimentos, combustibles y tarifas reguladas. El desafío para el ahorrista es doble: protegerse de una inflación que no termina de ceder y, al mismo tiempo, cubrirse de la volatilidad cambiaria que suele aparecer en la medida en que se acercan las elecciones", afirma Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

En cuanto a la cobertura en dólares, Lazzati prefiere combinar bonos corporativos de empresas de primera línea, que hoy rinden entre 7% y 9% en dólares con baja volatilidad, con bonos soberanos del tramo corto, como el AO27 o el GD30. Tras la suba del riesgo país, resalta, estos últimos ofrecen tasas "muy atractivas". Para los que buscan cubrirse de una suba del tipo de cambio sin salir del peso, los títulos dólar linked serían la alternativa.

El especialista sugiere una cartera repartida en partes similares entre pesos ajustados por inflación y activos dolarizados, con la proporción ajustada al perfil y horizonte de cada inversor. Plantea tres escenarios:

Escenario base: La inflación se mantiene entre 1,8% y 2,1% mensual hasta fin de año. En este caso, considera que la combinación de instrumentos CER, renta fija diversificada y Lecap cortas, con una porción en dólares, ofrecería la mejor relación riesgo-retorno

La inflación se mantiene entre hasta fin de año. En este caso, considera que la combinación de instrumentos CER, renta fija diversificada y Lecap cortas, con una porción en dólares, ofrecería la mejor relación riesgo-retorno Escenario optimista: La inflación retoma el ritmo bajista y cede a la zona de 1,5% mensual . En tal caso, se verían favorecidos los instrumentos a tasa fija de duración más larga

La inflación retoma el ritmo bajista y cede a la zona de . En tal caso, se verían favorecidos los instrumentos a tasa fija de duración más larga Escenario de estrés: La inflación se acelera a la zona de entre 2,5% y 3% mensual por tarifas o por un movimiento del tipo de cambio. Esto dejaría a los CER y dólar linked como los instrumentos más protegidos

"En dólares, después de la caída de los mercados internacionales, vemos una oportunidad táctica en el sector tecnológico para los inversores que puedan tolerar la volatilidad. Puede ser a través del ETF 'QQQ', que replica al índice Nasdaq 100, o del 'SMH', enfocado en semiconductores. También nos gustan algunas apuestas individuales, como Nvidia o Mercado Libre. Para perfiles más conservadores, los fondos de renta fija latinoamericana o los bonos corporativos de empresas con máxima calificación crediticia (AAA) pueden ser la mejor alternativa", agrega Derdoy.