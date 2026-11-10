Demanda de cobertura cambiaria por las elecciones se despierta y empieza a meter presión

Caputo celebra la compra de divisas, pero un informe revela que buena parte de la demanda de cobertura cambiaria se analiza por otros instrumentos

La cobertura electoral 2027 se canaliza a bonos cortos, no futuros.

La realidad dual entre lo que sucede en el mercado de la deuda y lo que pasa en el mercado cambiario llama la atención de los inversores.

Mientras los bonos en dólares se desploman, el riesgo país supera los 900 puntos y las acciones acumulan pérdidas, la cotización del dólar se mantiene estable.

Sin embargo, detrás de esa calma aparece una señal de advertencia para el equipo económico de Luis Caputo: la demanda de cobertura cambiaria sigue muy activa y podría convertirse en una fuente de presión sobre el dólar durante el año electoral de 2027.

Un informe de la consultora Fernando Marull y Asociados (FMyA) le puso números a esa situación. La conclusión luce inquietante: buena parte de los dólares que compró el Banco Central durante este año tuvo como contrapartida la venta de instrumentos financieros que permitieron cubrirse de una eventual devaluación.

En otras palabras, el BCRA acumula reservas, pero una porción importante de la demanda de dólares no desapareció. Simplemente encontró otros caminos.

La cuenta que enciende una alarma sobre el dólar

El trabajo de Marull revela que el Banco Central lleva comprados unos u$s16.000 millones durante 2026, con lo que ya cumplió la meta acordada con el Fondo Monetario.

Se trata de una acumulación que el Gobierno considera parte de su poder de fuego para enfrentar eventuales turbulencias durante el próximo año.

Pero hay otra cara de esa estadística. En paralelo, el BCRA vendió unos u$s4.000 millones en contratos de dólar futuro y otros u$s10.000 millones en instrumentos dólar linked, que ajustan su rendimiento según la evolución del tipo de cambio.

La suma alcanza los u$s14.000 millones.

Esto significa que, por cada diez dólares comprados por el Banco Central, hubo casi nueve dólares de cobertura cambiaria ofrecida a través de instrumentos financieros.

La diferencia entre ambas operaciones deja una acumulación de apenas u$s2.000 millones, si se descuentan esas coberturas de las compras de divisas.

Marull aclara que no necesariamente toda esa demanda hubiera terminado directamente en el mercado cambiario. Sin embargo, la comparación permite dimensionar hasta qué punto la estabilidad del dólar está vinculada con la posibilidad de conseguir protección mediante otros activos.

Cómo funciona la cobertura cambiaria

Una empresa o un inversor que teme una devaluación puede comprar dólares directamente o adquirir un instrumento cuyo valor se ajuste con el tipo de cambio.

Si consigue esa cobertura financiera, no necesita salir inmediatamente a comprar billetes.

De esa manera, el Banco Central puede aprovechar la oferta de dólares del agro y de las obligaciones negociables para acumular reservas, mientras una parte de la demanda permanece fuera del mercado oficial.

El segundo semestre muestra un cambio preocupante

La situación se volvió más exigente para el equipo económico durante los últimos meses.

Según las estimaciones de FMyA, durante el primer semestre, favorecido por la liquidación de la cosecha gruesa, el BCRA consiguió comprar unos u$s11.000 millones, mientras que la cobertura vendida alcanzó apenas u$s1.200 millones.

El panorama cambió durante la segunda mitad del año.

Las compras de divisas se redujeron a aproximadamente u$s5.000 millones, pero las operaciones de cobertura cambiaria treparon a u$s8.800 millones.

Es decir, el Banco Central necesitó ofrecer mucha más cobertura en un contexto en el que consiguió comprar menos dólares.

La cobertura electoral ya empezó, aunque se note poco

A diferencia de otros momentos de tensión, la demanda por cobertura no está concentrándose en el mercado de futuros.

De hecho, el contrato de octubre de 2027 cotizaba alrededor de $1.935, un valor que Marull considera inferior al que correspondería a un escenario de estrés electoral.

¿Significa que los inversores están confiados en que el dólar permanecerá bajo control durante todo el próximo año?

No parece seguro.

Lo que ocurre es que parte de esa cobertura está canalizándose hacia determinados bonos en dólares, especialmente el Bopreal 2027 y el AO27.

Son instrumentos de vencimiento relativamente corto, anteriores al eventual traspaso presidencial, que permiten posicionarse en activos dolarizados sin recurrir directamente a la compra de divisas.

Desde agosto se observa una rotación de carteras: los inversores se desprenden de bonos largos y buscan refugio en estos títulos más cortos, que resultaron menos castigados por el aumento del riesgo país.

Esta tendencia ayuda a explicar una aparente contradicción: mientras los bonos descuentan un riesgo electoral creciente, el mercado de futuros todavía no refleja una presión equivalente.

La demanda de cobertura existe. Lo que cambió es el instrumento elegido.

En la City consideran que el indicador que habrá que seguir en las próximas semanas es la evolución de los rendimientos de los bonos cortos AO27 y Bopreal 2027 frente a los de mayor plazo, como el AO28.

Cuanto más se compriman los rendimientos de los primeros, más cerca podría estar el momento en que los inversores busquen otras alternativas de cobertura.