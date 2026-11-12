Inversores arriesgados apuestan por bonos pese al fantasma electoral que asusta al mercado

Los bonos argentinos en dólares recuperan parte del terreno perdido y alejan al riesgo país de la zona de 900 puntos. El mercado cree que la deuda soberana en dólares está recibiendo un castigo excesivo, producto del temor (anticipado) de los inversores por un eventual regreso del kirchnerismo en 2027. Por la mejora en la relación riesgo-retorno, algunos operadores sugieren a inversores arriesgados retomar posiciones en estos activos para aprovechar eventuales rebotes de corto plazo o fuertes ganancias si se recupera la confianza del mercado tras las elecciones.

Morgan Stanley es uno de los que considera que el castigo a los títulos de deuda argentina en dólares es "injustificado", teniendo en cuenta que aún falta casi un año para las elecciones. De hecho, estima que, aunque es poco probable que vuelvan a los precios a los que operaban hace cuatro meses, cuando el riesgo país cayó a la zona de 400 puntos, podrían recuperar parte de las pérdidas y acortar la distancia respecto a aquel momento.

"Si bien es poco probable que los bonos argentinos en dólares reviertan por completo su reciente debilidad (llegando a reflejar en su precio sólo 10%-12% del escenario bajista, como ocurrió en julio), alcanzar un nivel cercano al 25% sería un objetivo realista en un escenario positivo, siempre que los datos mejoren conforme a lo previsto. Esto supondría una rentabilidad de entre 19% y 22% para julio de 2027", calcula el banco de inversión.

Max Capital afirma que la relación riesgo-retorno de los títulos soberanos en dólares hoy luce más razonable, tras la recuperación de los últimos días. Los rebotes hicieron que el riesgo país retrocediera a la zona de 850 puntos, luego del pico de 940 que tocó la semana pasada. De todas maneras, se trata de niveles elevados, por lo que los inversores más arriesgados se inclinan por aprovechar los rendimientos.

Por qué algunos analistas desafían la cautela y vuelven a los bonos

"Hoy los bonos en dólares muestran una buena relación riesgo-retorno, aunque lo más probable es que en algún momento caigan más de precio. Sin embargo, es un costo de oportunidad dejar pasar los rendimientos mensuales que ofrecen con los precios de ahora. Si el escenario base es que no habrá default, entonces no tiene sentido correr el riesgo de oportunidad, por más que en algún momento los bonos en dólares vayan a cotizar aún más abajo que ahora", afirma Martín Genero, analista de Clave Bursátil.

Fortress Capital coincide en que, con el riesgo país cerca de 1.000 puntos (el viernes arribó a 940), la relación riesgo-beneficio de los bonos en dólares empieza a parecer "interesante". Sin embargo, advierte cautela de cara a 2027: si los inversores pricean un resultado que aumente las dudas sobre la continuidad de una agenda pro-mercado, la caída de los precios se profundizaría y la tasa de riesgo soberano repuntaría por encima de los 1.500 puntos.

El asesor financiero Gustavo Ber discrepa con sus colegas: no cree que los precios actuales de los bonos hard dollar impliquen niveles de riesgo-retorno que resulten apetecibles para posicionarse. Con el actual contexto político y económico, de cara a 2027, los precios podrían caer mucho más, lo cual es factible, teniendo en cuenta elecciones pasadas. Por lo tanto, no sugiere a sus clientes tomar posiciones en títulos locales hasta que se despeje la incertidumbre respecto a la continuidad del programa económico después de 2027.

Cuáles son los bonos en dólares que eligen los traders para jugar al rebote

De acuerdo con Genero, los títulos de deuda soberana en dólares más defensivos son los Bonares 2029 (AL29) y 2030 (AL30) porque amortizan antes de las elecciones. Los que tienen mayor potencial alcista, si todo sale bien (si Milei reelige o gana otro candidato pro-mercado), son los de mayor duración. Pero el analista prefiere a los de media duración, los del segmento AO, porque a estos precios pagan muy buen flujo, independientemente de lo que ocurra en los comicios porque su escenario base es que no habrá default de la deuda.

"Hoy preferimos mantener duration corta y vemos valor en bonos con vencimientos en 2028 y 2029. Creemos que la mejora estructural de la balanza comercial favorece la probabilidad de repago de los títulos más cortos, aunque entendemos que todavía podrían aparecer mejores precios", agrega Fortress Capital.

Ber estima que los activos de renta fija en dólares más defensivos son los Bopreal que vencen en 2027 y el AO27. Calcula que el mayor potencial alcista estaría en los bonos más largos: en caso de que el riesgo país vuelva a la zona de 400 puntos, tendrían ganancias de alrededor de 25% en dólares. Sin embargo, advierte cautela en este contexto de incertidumbre política.

"A mí me gustan más ciertas acciones argentinas que los bonos en dólares. Me parece que todavía falta muchísimo tiempo para las elecciones. Todavía no entramos en el año electoral. Hay acciones, como algunas de servicios públicos y petroleras, que las veo más baratas y más convenientes que tener bonos en dólares en cartera. Así que, por ahora, a pesar de que tengamos un riesgo de país alto, preferiría esperar un poco más para ver cuáles son las ofertas electorales, tiempos electorales, si finalmente habrá PASO o no, etcétera", agrega Santiago López Alfaro, director de Dracma Investment.