El riesgo país bajó a 853 puntos, pero acumula una suba de 264 en un mes. Finanzas enfrenta vencimientos por $10,5 billones y ofrece cinco títulos

Tras dos jornadas sin actividad financiera en la Argentina por la visita del papa León XIV, el mercado local retomó las operaciones con caídas en las acciones, mientras los bonos en dólares mantienen la tendencia positiva de los últimos días. En ese contexto, el riesgo país se ubica en torno a los 850 puntos básicos, luego de haber retrocedido hasta las 853 unidades en el cierre del martes, aunque todavía permanece 264 puntos por encima del registro de hace un mes.

El indicador que elabora JP Morgan comenzó la jornada de este miércoles en 853 puntos básicos, siete unidades por debajo del último cierre. La mejora se explica por la recuperación de los títulos públicos argentinos en las últimas ruedas, que permitió recortar parte de la suba acumulada durante octubre y los primeros días de noviembre.

Sin embargo, la comparación con períodos anteriores muestra que el descenso todavía no alcanza para revertir el deterioro reciente. El riesgo país se encuentra 12 puntos por encima del nivel registrado hace una semana y 264 unidades arriba de la marca de hace un mes. Su evolución es seguida de cerca por los inversores porque incide sobre las condiciones de financiamiento de la Argentina y las posibilidades de regresar a los mercados internacionales de deuda.

Por qué bajó el riesgo país en las últimas ruedas

La reducción del indicador se produjo durante las dos jornadas en las que la Bolsa porteña permaneció cerrada por la visita del papa León XIV. Aunque no hubo operaciones en el mercado local, los bonos argentinos en el exterior continuaron negociándose y registraron avances.

El lunes, los títulos soberanos en dólares subieron hasta permitir una caída de 66 puntos básicos en el riesgo país, que pasó a ubicarse en 873 unidades. El martes, los bonos mantuvieron la tendencia positiva: durante la jornada llegaron a avanzar un 0,7% en promedio, aunque luego moderaron las ganancias.

Al cierre del martes, los principales títulos soberanos terminaron con una suba promedio del 0,36%, con resultados dispares entre las distintas emisiones. De esta manera, el riesgo país finalizó en 853 puntos básicos, con una baja del 2,29% respecto de la rueda anterior.

Este miércoles, los bonos en dólares vuelven a mostrar avances de hasta 2,2%, encabezados por el Bonar 2038. La evolución de estos instrumentos constituye una de las principales referencias para seguir la trayectoria del indicador de JP Morgan.

Acciones argentinas operan en baja en una rueda atípica

La actividad financiera local se reanudó este miércoles después de dos feriados consecutivos, aunque la jornada tiene una particularidad: Estados Unidos celebra el Día de los Veteranos (Veterans Day), un feriado federal que mantiene cerradas las operaciones de bonos del Tesoro y limita las referencias externas para la deuda argentina.

Si bien Wall Street mantiene la negociación de acciones, la ausencia de operaciones de renta fija reduce la disponibilidad de señales para evaluar el comportamiento de los bonos soberanos.

En este escenario, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York y los papeles de la Bolsa porteña registran bajas. El índice MSCI Merval retrocede alrededor de 1,1%, hasta los 82.064,27 puntos.

Entre las principales caídas del panel líder se destacan YPF, con un descenso del 2,9%, seguida por Ternium y Aluar, ambas con bajas cercanas al 1%.

La dinámica contrasta con lo ocurrido durante las primeras jornadas de la semana. El lunes, los ADR argentinos registraron subas generalizadas, mientras que el martes se produjo una corrección que acompañó el comportamiento de los mercados estadounidenses y emergentes.

El Tesoro enfrenta vencimientos por $10,6 billones

En paralelo con la evolución del riesgo país, la Secretaría de Finanzas realiza este miércoles la primera licitación de deuda en pesos de noviembre. El Gobierno debe afrontar vencimientos por aproximadamente $10,6 billones y buscará refinanciar esos compromisos mediante una oferta de cinco instrumentos.

El menú incluye títulos a tasa fija, instrumentos ajustados por inflación, una alternativa vinculada a la tasa TAMAR y una letra atada a la evolución del dólar oficial mayorista.

Los instrumentos ofrecidos son:

S29E7: reapertura de la Letra del Tesoro capitalizable en pesos, con vencimiento en enero de 2027.

T30J7: reapertura del Bono del Tesoro capitalizable en pesos, con vencimiento en junio de 2027.

TMA27: nuevo instrumento vinculado a la tasa TAMAR, con vencimiento en abril de 2027.

TZX28: bono ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con vencimiento en junio de 2028.

D15E7: letra dólar linked cero cupón, atada a la evolución del tipo de cambio mayorista, con vencimiento en enero de 2027.

La composición de la oferta muestra una concentración de vencimientos en 2027: cuatro de los cinco instrumentos llegan a su fecha de pago entre enero y junio de ese año. El TZX28 es el único que extiende los compromisos hasta 2028.

Además, Finanzas dejó afuera de esta licitación al bono en dólares AO29 y volvió a incluir una sola alternativa de cobertura cambiaria mediante el título dólar linked.

Los vencimientos de noviembre y diciembre suman $66 billones

La atención del mercado no está puesta únicamente en los compromisos de esta jornada. El calendario de deuda en pesos contempla vencimientos de mayor volumen hacia el cierre de noviembre y durante diciembre, lo que elevará las necesidades de financiamiento del Tesoro.

El 30 de noviembre vencerán títulos por aproximadamente $29,4 billones, mientras que el 15 de diciembre se concentrarán otros $36,6 billones. Entre ambas fechas, las obligaciones alcanzan los $66 billones.

Si se incorporan los vencimientos previstos para el 13 de noviembre, los compromisos totales ascienden a unos $76,5 billones. De ese monto, alrededor de $57 billones están en manos de acreedores privados y los restantes $19,5 billones corresponden al sector público.

Por ese motivo, el resultado de la licitación de este miércoles será observado como una referencia para las próximas operaciones. La capacidad del Gobierno para renovar la deuda que vence sin convalidar tasas demasiado elevadas constituye uno de los principales desafíos de su estrategia financiera.

Qué esperan los analistas sobre la renovación de deuda

Las primeras estimaciones del mercado anticipan una renovación cercana al 100% de los vencimientos de esta jornada.

Analistas de Max Capital proyectan un nivel de rollover próximo a la totalidad de las obligaciones, aunque esperan que la mayor parte de la demanda se concentre en la Lecap con vencimiento en enero de 2027.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideran que el volumen de esta licitación resulta manejable en función de los montos que el Tesoro consiguió refinanciar en operaciones anteriores. Sin embargo, advierten que el panorama será más exigente en las dos subastas siguientes, que concentran vencimientos por alrededor de $66 billones.

Además del porcentaje de renovación, los inversores seguirán de cerca las tasas que deba ofrecer Finanzas para captar la demanda. El costo de financiamiento y la capacidad de extender los plazos de los compromisos serán dos referencias para evaluar la estrategia oficial.

En ese marco, el riesgo país continuará siendo uno de los indicadores centrales para medir la percepción de los inversores sobre la deuda argentina. Aunque el descenso de las últimas ruedas permitió que el índice retrocediera hasta los 853 puntos básicos, todavía acumula una suba de 264 unidades en el último mes, una distancia que refleja que la recuperación reciente aún no compensó el deterioro previo.