Caen los bonos, el riesgo país vuelve a subir y supera los 840 puntos básicos

El índice Merval logra revertir la baja en un contexto de fuerte caída de bonos en dólares y tensión cambiaria en la plaza local

El mercado financiero argentino llega al cierre de la semana con señales dispares. Mientras el riesgo país vuelve a subir y supera los 840 puntos básicos, el dólar mayorista acumula cinco semanas consecutivas de avances y se acerca a su máximo nominal histórico. En paralelo, los bonos en dólares registran bajas y las acciones locales muestran una recuperación en la última rueda.

El indicador que elabora JP Morgan avanzaba 1,4% durante la jornada del viernes y se ubicaba en 841 puntos básicos, luego de haber tocado un mínimo intradiario de 827 puntos. El movimiento se produce en una rueda en la que los bonos Globales y Bonares en dólares retroceden hasta el 1,1% en promedio.

Pese a la caída de este viernes, los títulos públicos argentinos acumulan una mejora cercana al 3% en el balance semanal.

Caen los bonos y el riesgo país supera los 840 puntos

La evolución del riesgo país refleja la diferencia entre los rendimientos de los títulos de deuda de Argentina y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Su incremento indica que el mercado exige una mayor tasa para financiar al país en comparación con la referencia estadounidense.

En la jornada, el indicador volvió a avanzar mientras los bonos soberanos operaban en terreno negativo. A este escenario se suma el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años, que se ubicaba en torno al 5,15%.

En Wall Street, los principales índices revirtieron las subas iniciales y pasaron a operar con pérdidas. El Nasdaq encabezaba los retrocesos, con una caída del 1,5%, mientras que las acciones de Nvidia bajaban 3,5%.

En ese contexto, los activos argentinos negociados en Nueva York muestran mayoría de subas, con fuertes alzas como la de Cresud, que trepa 8,3%.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval sube 1,5% en pesos. De esta manera, interrumpe una secuencia de cinco ruedas consecutivas en baja.

El dólar mayorista acumula cinco semanas consecutivas de subas

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cedió este viernes a $1.544, pero registró su quinta semana consecutiva de avances.

Con esta cotización, el tipo de cambio se encontraba a un 27,1% del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.968,10.

La evolución del dólar mayorista también se refleja en los contratos de futuros. Las cotizaciones incorporaban un tipo de cambio de $1.564,50 para fines de noviembre y de $1.594,50 para el cierre de diciembre.

Dentro del segmento minorista, el Banco Nación vendía el dólar a $1.570, mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central se ubicaba en $1.571,86.

El dólar blue, por su parte, operaba a $1.565. Entre las cotizaciones financieras, el MEP avanzaba hasta los $1.594,50, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedía 0,5%, hasta los $1.669,98.

En paralelo con la suba del dólar mayorista, el Banco Central concretó la mayor compra de divisas en casi un mes. Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron un retroceso, explicado principalmente por la caída en la cotización del oro.

La atención de los inversores también estuvo puesta en el dato de inflación de octubre. Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,2%, por encima del ritmo de los meses anteriores.

La rueda del viernes se desarrolla, además, en una semana con menor actividad por los feriados locales vinculados a la visita del papa León XIV y la jornada sin operaciones en Estados Unidos por el Día de los Veteranos.

Así, el cierre semanal combina una nueva suba del riesgo país, el avance sostenido del dólar mayorista y una recuperación parcial de las acciones argentinas, mientras los bonos en dólares muestran un balance positivo en el acumulado de la semana.