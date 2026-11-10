El riesgo país cae por segundo día consecutivo y se aleja de los 900 puntos

Tras el triunfo de Lula Da Silva en las elecciones de Brasil, el dato se disparó 9,9% en lo que va de este mes. Por qué cambió la tendencia

El riesgo país de la Argentina vuelve a bajar este martes y se aleja de los 900 puntos básicos, en medio de una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del Papa León XIV.

El indicador del JP Morgan opera a 856 puntos, cediendo 16 unidades respecto a los 872 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un descenso del 1,9%. De esta manera, se extiende la caída del lunes, cuando tuvo un retroceso de 52 unidades.

Aún con esa nueva baja, el riesgo país acumula una suba del 9,9% en lo que va del penúltimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 51,5%.

El retroceso se da ante una buena performance para los bonos soberanos, que avanzan 1%, y resultados mixtos de las acciones argentinas que buscan continuar recuperándose del impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos y las presidenciales de Brasil.

Bonos argentinos subieron y el riesgo país cayó por debajo de los 900 puntos

El riesgo país argentino cerró en 872 puntos este lunes, con una caída desde los casi 940 puntos con los que había terminado la semana pasada. Fue la primera baja considerable tras varias semanas en franco ascenso.

Los bonos argentinos que cotizan en dólares impulsaron el descenso. Los títulos del Tesoro llegaron a mejorar su cotización más de 3%, en un contexto de euforia generalizada en los mercados globales que también benefició a las acciones que cotizan en Wall Street.

El respiro no alcanza para compensar toda la escalada que arrastra el indicador de JP Morgan en las últimas semanas. Hace cuatro meses, el riesgo país estuvo por perforar los 400 puntos. Desde ese momento mostró un deterioro casi sin interrupciones.

Este lunes no hubo actividad local por el feriado. Sin embargo, los activos argentinos que cotizan en Estados Unidos reflejaron igualmente ganancias marcadas en línea con los avances de todas las bolsas.

Por qué los mercados globales respiraron

El movimiento se produjo después de que Donald Trump considerara "muy improbable" que Estados Unidos reanude los ataques contra Irán si avanzan las negociaciones. Esa señal redujo los temores a una escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que impactó directamente en el precio del petróleo y, por esa vía, en las expectativas de inflación global.

El barril de Brent retrocedió más de 5%. Quedó por debajo de los u$s93 por barril, un alivio para los mercados que venían tensionados por la posibilidad de un shock en los precios de la energía.

La baja del petróleo también descomprime las preocupaciones sobre las tasas de interés. Menos inflación esperada significa menos presión sobre los bancos centrales para mantener o subir las tasas.

Wall Street tuvo una jornada de fiesta

El Dow Jones cerró con una suba de 2,21%. El S&P 500 avanzó 2,41% y el Nasdaq ganó 2,67%. La recuperación permitió compensar parte de las pérdidas de la semana pasada, en particular en el sector tecnológico.

Entre las mayores subas se destacaron AMD con 13% y Broadcom con 9%. Nvidia, en cambio, cayó cerca de 6% tras el escándalo que involucra a su CEO, que admitió un amorío con una mujer que terminó siendo una espía china.

El mercado global experimentó ganancias considerables. Las novedades que trae el conflicto en Medio Oriente fueron el motor principal de la euforia.