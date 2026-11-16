El ADR de Central Puerto puede trepar 165% según Bank of America

Resultados financieros positivos impulsaron una mejora en las estimaciones de crecimiento, atrayendo la mirada de inversores internacionales

Bank of America (BofA) elevó de u$s24 a u$s27 su precio objetivo para el ADR de Central Puerto (CEPU) de cara a 2027. Frente a los u$s10,19 que tomó como referencia en su informe del 12 de noviembre, el nuevo objetivo implica una suba potencial del 165%, sin contar dividendos.

Para la acción que cotiza en la plaza local, el banco pasó de $4.500 a $5.100. La cotización de referencia estaba en $1.693.

El ajuste llegó después de que Central Puerto reportara un EBITDA ajustado de u$s185 millones en el tercer trimestre de 2026, un 70% más que un año antes y un 42% por encima de los u$s130 millones que esperaba BofA.

El EBITDA mide cuánto gana una empresa antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es un indicador clave de rentabilidad operativa.

Por qué los resultados sorprendieron al mercado

El margen bruto del negocio eléctrico llegó a u$s209 millones. Más del doble que un año antes. Y por encima de los u$s152 millones que proyectaban los analistas Gustavo Faria y Andre Silveira.

La mejora se explicó por dos factores: el precio al que la empresa vendió la energía y cómo se abasteció de combustible.

Según BofA, los precios spot subieron 70% interanual, favorecidos por la estacionalidad del invierno. Al mismo tiempo, el combustible adquirido directamente por Central Puerto cubrió el 55% de su consumo, frente al 37% del segundo trimestre.

El banco identificó un mayor margen en las ventas de energía que incorporaron el costo de ese combustible. La generación alcanzó 4.791 GWh, un 5% por debajo de lo previsto por BofA.

El banco atribuyó el desvío a mantenimientos programados en Central Puerto y Costanera.

La sorpresa fue mayor en el EBITDA en dólares que en la rentabilidad sobre ventas. El margen de EBITDA quedó en 35%, por encima del 32% del trimestre previo. Pero por debajo del 61% que esperaba el banco.

La ganancia neta alcanzó u$s103 millones frente a los u$s83 millones estimados. El resultado antes de impuestos superó el pronóstico en apenas 2%, luego de que el prepago de u$s119 millones de deuda de proyectos elevara los gastos financieros.

El menor cargo impositivo explicó buena parte de la diferencia en la última línea. La deuda neta bajó a 0,7 veces el EBITDA, desde 1,2 veces en el trimestre anterior.

Qué proyecta BofA para 2026 y 2027

La mayor revisión del modelo aparece en 2027. Para 2026, BofA elevó su previsión de EBITDA de u$s462 millones a u$s546 millones.

Esa cifra está cerca del extremo superior del rango de u$s500 millones a u$s550 millones que indicó la compañía.

Para 2027, el banco pasó de u$s510 millones a u$s695 millones. La proyección supone que el EBITDA crezca 27% respecto de 2026 aun con ingresos en dólares 24% menores.

BofA espera que una mayor contratación bilateral y el uso de más combustible comprado por la empresa sostengan ese salto de rentabilidad. Todo esto a medida que avance la liberalización del mercado eléctrico.

El objetivo de u$s27 surge de un modelo que descuenta los flujos al accionista a una tasa nominal en dólares de 16,6%. Los analistas también trasladaron el horizonte de valuación a fin de 2027.

Y elevaron del 7% al 10% el supuesto de riesgo país, un cambio que moderó la suba del objetivo.

Qué riesgos identifica el banco para ese escenario

Para BofA, la cotización todavía deja afuera parte del efecto de la liberalización. Una lectura más cauta es que el precio del ADR refleja dudas sobre cuánto del margen de invierno puede repetirse y cuánto de la ganancia operativa terminará en caja.

BofA proyecta que el flujo libre pase de $57.667 millones en 2026 a $756.979 millones en 2027. Ese salto incluye una reversión del capital de trabajo, que pasaría de consumir $483.525 millones a aportar $50.047 millones.

El informe identifica las demoras de pago de CAMMESA y la intervención estatal sobre los precios como riesgos para ese escenario.

Los próximos balances permitirán medir cuánto del margen del tercer trimestre se sostiene fuera del invierno. También cuánto combustible compra directamente la empresa y cómo evolucionan los cobros.

Para 2027, el modelo de BofA fija dos referencias para contrastar la valuación. Proyecta un EBITDA de u$s695 millones y que Central Puerto cierre el año con una posición de caja neta de u$s19 millones.