Buena noticia para el mercado: el presidente Javier Milei se encamina a suspender las PASO de 2027. Tras varias idas y vueltas, cuando ya muchos asumían un nuevo aplazo, el proyecto obtuvo dictamen en el Senado. Ahora, se espera que se debata en el recinto la próxima semana. De obtener el aval en la Cámara alta, se espera que sea aprobado en Diputados, donde el oficialismo tiene más bancas y aliados. La suspensión de las primarias le quitaría una herramienta clave a la oposición para organizarse, lo que juega a favor de las chances de reelección de Milei, fundamental para los inversores.

Para el analista Gustavo Ber, el dictamen será bien recibido por el mercado: estima que la noticia podría activar un rebote técnico tras el fuerte castigo de las últimas jornadas, a modo de "relief-rally". Para este jueves, calcula un repunte de por lo menos 2% en los precios de las acciones locales y alrededor de 1% en los bonos soberanos en dólares. Las variaciones ayudarían a bajar el riesgo país, que sigue en torno a 850 puntos, pero dependerá también de lo que ocurra en Wall Street.

Si bien la suspensión de las PASO no despejaría por completo el temor del mercado respecto a un regreso del kirchnerismo en 2027, sería alentador. Para confiar, lo que los inversores más reclaman en terreno local es una mejora contundente de Milei en las encuestas, que lo deje más cerca de una reelección en primera vuelta. Pero una suspensión de las elecciones primarias sería una buena señal en ese sentido: le quitaría a la oposición una herramienta para organizarse y fortalecerse. Esto jugaría a favor del Presidente en su intención de ser reelecto y avanzar con reformas pro-mercado.

Por qué al Gobierno le conviene el fin de las PASO

La suspensión de las PASO sería un alivio, mientras Milei no mejora en las encuestas

En tanto, Milei no mejora en las encuestas. Un nuevo sondeo de Giacobbe, más alineado a la "derecha", detectó una caída de 1,1 puntos en la imagen positiva del Presidente, que cedió a 34,9%, mientras la negativa aumentó 0,8 puntos hasta situarse en 56,8%. El opositor Axel Kicillof lo superaría en imagen positiva, con 35,1%, al igual que la oficialista Patricia Bullrich. El trabajo fue realizado entre finales de octubre y principios de noviembre. En líneas generales, coincide con los números de AtlasIntel, consultora de gran prestigio internacional por su cercanía con los resultados de las urnas.

A la vez, una encuesta realizada por Proyección, más cercana a la oposición, mostró empate técnico entre el oficialismo y el peronismo:

35% en intención de voto para ambos frentes

5,3% para la izquierda

5,0% para el PRO

2,6% para Provincias Unidas

40,7% para Milei y 39,1% para Kicillof en un eventual ballotage

El mercado también mira la fluctuación en Wall Street y en la región

Algunos analistas son un poco más escépticos respecto a la reacción de los inversores vinculada a la suspensión de las PASO. Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, le asigna un peso importante a lo que ocurre en el mercado estadounidense y en la región: afirma que "en esta sangría internacional y regional se hace difícil tener argumentos propios para poder despegarse". En ese sentido, señala lo ocurrido en estos días con las monedas y bolsas de América Latina, que en parte explican el repunte del precio del dólar en el mercado local.

"La clave sigue estando en la Reserva Federal. Se necesita que baje la inflación en Estados Unidos. Para eso, tiene que seguir bajando el precio del petróleo. Y para eso, se necesita que Donald Trump deje de hacer locuras. En el fondo, el cambio de clima global es culpa de la FED, pero en realidad respondió a una inflación al alza, consecuencia del petróleo. La guerra contra Irán fue un gran error, enorme: Trump entró y no pudo salir de ahí, y mató a su propia elección intermedia, y con efecto dominó", sostiene Chialva.

Incluso, el repunte del precio del dólar en el mercado doméstico, con el MEP arriba de $1.600 y la brecha cambiaria entre el oficial mayorista y el CCL en más de 10%, máximos desde la previa electoral de 2025, fue vinculado principalmente por parte de algunos operadores del mercado a las idas y vueltas que hubo respecto al dictamen en comisión para la suspensión de las PASO, aunque otros le asignaron mayor peso al clima externo.

"El repunte del dólar lo atribuyo principalmente a la volatilidad en los mercados internacionales, con fuertes bajas en lo que parece ser una corrección importante del mercado accionario norteamericano, liderado por el sector IA y su infraestructura. Siempre que hay una mayor volatilidad en los mercados desarrollados, se fortalece el dólar a nivel global por fly to quality desde mercados de riesgo hacia activos libres de riesgo en dólares. Entonces, se deprecian las monedas emergentes y caen los activos", afirma Andrés Azicri, presidente de Vector Investments.

La suspensión de las PASO es una prioridad para Milei

El politólogo Ignacio Labaqui afirma que suspender las PASO para las elecciones de 2027 es una prioridad para Milei por varios motivos:

Dificulta la resolución de la lucha interna en el peronismo y abre la posibilidad de una eventual fractura

Remueve del calendario electoral un evento con potencial de generar un episodio de volatilidad financiera a pocos meses de la elección presidencial

Pone fin a cualquier tipo de especulación en torno a un desafío de Patricia Bullrich a Milei en una primaria oficialista. Sin las PASO, si Bullrich quiere ser candidata a presidente, deberá hacerlo desde otro espacio político

De acuerdo con Labaqui, la clave para la suspensión de las PASO se encuentra en tres cuestiones:

Garantizar a los aliados que La Libertad Avanza no saldrá a disputarles el territorio en la renovación de autoridades locales

Canalizar recursos a las provincias, para lo cual es clave el Presupuesto 2027 , que se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados

, que se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados Algún tipo de acuerdo con los aliados sobre las listas legislativas para el Congreso Nacional. La idea de volver a habilitar las listas colectoras, que el especialista considera un "retroceso en materia institucional", apuntaría justamente a esto

"Es altamente probable que el Gobierno convoque a extraordinarias para discutir el Presupuesto y la suspensión de las PASO. Podría optar por no hacerlo. Gobernar sin Presupuesto le otorga al Ejecutivo mucha mayor discrecionalidad para administrar los recursos fiscales (el mejor escenario posible para cualquier oficialismo). Pero si opta por gobernar sin Presupuesto, no va a conseguir la suspensión de las PASO. De ahí a que es elevada la chance de que haya extraordinarias convocadas para diciembre, incluso si el Senado no logra aprobar la semana que viene la suspensión de las PASO", agrega.

De ser aprobada en el Senado, la reforma electoral pasará a Diputados. En la cámara baja los libertarios tienen 95 bancas y necesitan 129 para la aprobación. Labaqui precisa que los aliados a convencer serán el PRO, los radicales que acompañan al Gobierno y el conjunto de fuerzas provinciales que han apoyado en instancias previas al oficialismo para aprobar proyectos. En caso de que haya luz verde para el Presupuesto, resalta, probablemente también la habrá para la suspensión de las PASO.

"La eliminación o suspensión de las PASO, si bien no quitarían del medio la incertidumbre acerca de la elección del año que viene, serán recibidas positivamente por el mercado. ¿Por qué? Porque le quitarán al peronismo un mecanismo simple para resolver la interna y ello puede incrementar los riesgos de una fractura, especialmente si Cristina Kirchner bendice una candidatura y Axel Kicillof insiste en ser candidato. Falta mucho para tener certeza sobre esto. Lo concreto es que, si las PASO salen de escena, el mercado reaccionará favorablemente porque entiende que aumentarían las chances de continuidad de Milei", sostiene.