En Asia, exceptuando a Japón, cerraron una de las peores jornadas desde la pandemia de 2020. Europa también registra fuertes pérdidas

El desplome global en acciones tecnológicas, detonado por dudas sobre la inteligencia artificial, causa una crisis bursátil histórica.

El desplome de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial se profundizó este viernes y volvió a presionar sobre los mercados financieros internacionales. La salida a bolsa de Anthropic, que había conseguido una suba del 17% en su primera jornada de cotización, no alcanzó para revertir la tendencia: sus papeles llegaron a caer alrededor de 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

La corrección se extendió a los principales índices internacionales. El MSCI All Country World acumula siete jornadas consecutivas de bajas, su racha negativa más prolongada desde 2023, mientras que las acciones de Asia-Pacífico, excluido Japón, registraron una caída semanal del 8%, la más pronunciada desde marzo de 2020.

El movimiento también alcanzó a Europa y volvió a presionar sobre los futuros de los índices estadounidenses. Los inversores reducen su exposición a las compañías tecnológicas ante las dudas sobre sus valuaciones y la capacidad de las inversiones en inteligencia artificial para generar beneficios suficientes.

En paralelo, aumentó la demanda de bonos soberanos considerados refugio. Los títulos del Tesoro estadounidense subieron de precio y el rendimiento de los bonos a diez años cayó por quinta jornada consecutiva, hasta ubicarse por debajo del 5%.

Wall Street anticipa nuevas caídas tras el debut de Anthropic

Los futuros de los principales índices estadounidenses operaron con pérdidas antes de la apertura del viernes. Los contratos del Nasdaq 100 retrocedieron alrededor de 2%, mientras que los del S&P 500 también registraron bajas. La presión llegó después de una rueda negativa el jueves, cuando el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite perdieron más de 2%.

El S&P 500 quedó encaminado a registrar su séptima jornada consecutiva de pérdidas, lo que representaría su racha negativa más prolongada desde el inicio de la pandemia de coronavirus, en 2020. Por su parte, el Nasdaq acumula una caída cercana al 15% desde el máximo alcanzado a comienzos de octubre.

El Dow Jones, además, cerró el jueves por debajo de los 50.000 puntos por primera vez desde junio.

La presión alcanza a las principales compañías tecnológicas y a los fabricantes de semiconductores. Nvidia no consiguió revertir el pesimismo del mercado pese a haber presentado resultados que habían superado las expectativas. Las acciones de AMD también quedaron bajo presión después de la difusión de un informe de Hunterbrook sobre sus vínculos comerciales con entidades chinas relacionadas con empresas incluidas en listas negras de Estados Unidos, una situación que podría atraer un mayor escrutinio regulatorio.

El índice VIX alcanzó su nivel más alto desde marzo, que mide las expectativas de volatilidad del mercado estadounidense.

La corrección ya no se limita a un grupo reducido de empresas. Los inversores también comenzaron a reducir posiciones en compañías vinculadas con centros de datos, infraestructura y equipamiento para inteligencia artificial.

Anthropic pierde terreno después de su histórica salida a bolsa

El comportamiento de Anthropic concentra parte de la atención de los inversores. La compañía, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude, protagonizó el jueves una de las mayores salidas a bolsa de la historia del sector tecnológico.

En su primera jornada de cotización, las acciones cerraron a u$s97,17, con una suba del 17% respecto del precio de colocación de u$s83. Durante la rueda habían alcanzado valores superiores, antes de reducir parte de las ganancias.

Sin embargo, el impulso inicial no se sostuvo. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street de este viernes, los papeles llegaron a retroceder alrededor de 10%, aunque permanecían por encima del precio de colocación.

El debut no consiguió modificar el comportamiento del resto del sector. La preocupación del mercado pasa por la magnitud de los recursos que las empresas destinan al desarrollo de modelos, centros de datos y capacidad de procesamiento, y por la posibilidad de que los ingresos futuros no alcancen para justificar las valuaciones actuales.

La presentación bursátil de Anthropic mostró que existe demanda por nuevas compañías vinculadas con la inteligencia artificial, pero no despejó las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones que sostienen el crecimiento de la industria.

Europa también registra pérdidas por el retroceso tecnológico

Las bolsas europeas acompañaron la tendencia negativa de Asia y Estados Unidos. El DAX alemán perdió alrededor de 1,9%, el CAC 40 francés retrocedió 1,3% y el FTSE 100 británico cayó 0,6% durante las primeras operaciones del viernes.

El índice paneuropeo Stoxx 600 también registró una baja cercana al 2%, con las compañías vinculadas con semiconductores entre las más afectadas.

El retroceso refleja el peso que tienen las empresas tecnológicas en los principales índices y la preocupación por el volumen de inversiones que demanda el desarrollo de inteligencia artificial.

En paralelo, los inversores buscaron posiciones en bonos soberanos. Los títulos del Tesoro estadounidense registraron subas, mientras que los rendimientos de los bonos alemanes a diez años cayeron 10 puntos básicos, su mayor retroceso diario desde abril.

Este comportamiento responde a la búsqueda de activos considerados más seguros en un contexto de mayor volatilidad bursátil.

La búsqueda de activos de refugio también favoreció al dólar, que se mantuvo cerca de su nivel más alto en 20 meses. La moneda estadounidense recibió respaldo tanto de la demanda defensiva de los inversores como de las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

Los contratos de futuros sobre la tasa de referencia de la Fed reflejaban expectativas de que el organismo aplique una suba de 0,25 puntos porcentuales en su próxima reunión.

El comportamiento del dólar se produjo en una jornada en la que los mercados también registraron movimientos en las materias primas. El petróleo Brent se negociaba en torno a los u$s90 por barril, aunque se encaminaba a cerrar su tercera semana consecutiva de bajas.

Por su parte, el oro y la plata también quedaron afectados por la liquidación de activos y el fortalecimiento de la moneda estadounidense. El oro llegó a ubicarse en torno a los u$s3.625 por onza, con una caída que lo llevó a mínimos de 14 meses, mientras que la plata también registró retrocesos.

En Asia, la liquidación de acciones tecnológicas golpeó con fuerza a los principales mercados. El Nikkei 225 de Japón cayó alrededor de 5%, mientras que el Kospi de Corea del Sur perdió más de 5%.

Uno de los movimientos más pronunciados se registró en Taiwán. Su mercado accionario acumuló una caída semanal del 17%, la mayor desde 1990, con los fabricantes de semiconductores entre los más perjudicados.

La presión también alcanzó a las compañías japonesas vinculadas con la inteligencia artificial. SoftBank se desplomó alrededor de 14,5% y registró su peor jornada en más de dos años, en medio de las preocupaciones por su exposición a este sector y sus inversiones en OpenAI.

El retroceso refleja la sensibilidad de los mercados asiáticos frente a las perspectivas de la industria tecnológica. Japón, Corea del Sur y Taiwán concentran empresas relevantes en la producción de chips, componentes y equipamiento utilizado en el desarrollo de inteligencia artificial.

La corrección se extendió así más allá de las compañías que desarrollan modelos. También alcanzó a fabricantes de semiconductores, proveedores de infraestructura y grupos inversores con participaciones relevantes en el sector.