El salto del indicador impacta en la confianza de los inversores y suma incertidumbre sobre el futuro del dólar, la inflación y la actividad económica

La suba se atribuye a ventas de bonos e incertidumbre. Pese a superávit, la falta de crédito externo es una amenaza vital.

Esto encarece el crédito a empresas y provincias, frena inversiones, presiona el tipo de cambio y reduce el ingreso de divisas.

El Riesgo País argentino superó los 1000 puntos, generando alerta y dificultando severamente la financiación externa para el país.

La escalada del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos vuelve a encender las alertas sobre la economía argentina. La caída de los bonos soberanos en dólares no solo complica las posibilidades del Gobierno de conseguir financiamiento en el exterior: también puede encarecer el crédito para las empresas y las provincias, demorar inversiones y reducir una fuente importante de ingreso de divisas al mercado cambiario.

El indicador de J.P. Morgan llegó este viernes a los 1.038 puntos, después de haber cerrado el jueves en 931 unidades. El salto se produjo en medio de una nueva ola de ventas de activos argentinos, la incertidumbre sobre el programa financiero de 2027 y un escenario internacional marcado por la caída de las bolsas y una mayor aversión al riesgo.

El dato adquiere relevancia porque Argentina había logrado reducir el riesgo país hasta la zona de los 400 puntos en julio. Desde entonces, la tendencia se revirtió y el indicador volvió a subir, primero por las dudas sobre la acumulación de reservas y los vencimientos de deuda y, más recientemente, por la incertidumbre política y las condiciones financieras internacionales.

El problema es que, cuando el riesgo país supera determinados niveles, sus consecuencias dejan de limitarse al mercado de bonos. La dificultad para acceder al crédito externo puede trasladarse a la inversión, la actividad económica y la oferta de dólares, con posibles efectos sobre el tipo de cambio.

Por qué los 1.000 puntos complican el financiamiento de Argentina

El primer efecto de un riesgo país elevado es el encarecimiento del financiamiento. El indicador mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso, cuando llega a los 1.000 puntos, representa una sobretasa de aproximadamente 10 puntos porcentuales sobre la referencia estadounidense.

Con rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano cercanos al 3,5% anual en los plazos largos, una prima de ese tamaño ubicaría el costo teórico de endeudamiento argentino en torno al 13,5% anual en dólares.

En la práctica, emitir deuda a esa tasa sería muy costoso y podría resultar inviable para el Gobierno. Esto significa que Argentina tendría dificultades para volver a colocar bonos en los mercados internacionales y refinanciar los vencimientos mediante nuevas emisiones.

El problema adquiere mayor importancia por los compromisos financieros de 2027. Si el Gobierno no consigue financiamiento externo a tasas razonables, deberá recurrir a otras alternativas para conseguir los dólares necesarios: utilizar recursos propios, negociar préstamos, buscar acuerdos con organismos internacionales o conseguir financiamiento de entidades privadas.

La dificultad para acceder al crédito también reduce el margen de maniobra del Tesoro y aumenta la importancia de la acumulación de reservas del Banco Central.

Cómo puede trasladarse la suba del riesgo país al dólar

Uno de los principales riesgos de una escalada del indicador es que termine trasladándose al mercado cambiario. No existe una relación automática por la cual cada aumento del riesgo país provoque una suba equivalente del dólar, pero ambos mercados están vinculados a través de las expectativas de los inversores.

Cuando aumenta la percepción de riesgo sobre la deuda argentina, algunos fondos reducen sus posiciones en bonos y acciones locales y buscan cobertura en moneda extranjera. Esa demanda puede trasladarse a los dólares financieros, especialmente al contado con liquidación (CCL) y al dólar MEP.

En las últimas ruedas ya aparecieron algunas señales de esa dinámica. El avance del CCL amplió la brecha respecto del tipo de cambio mayorista y volvió a instalar entre los operadores la preocupación por una mayor dolarización de las empresas.

El mecanismo puede generar un efecto adicional: si aumenta la demanda de dólares financieros y se reduce la oferta de divisas provenientes de colocaciones de deuda, el mercado cambiario pierde una fuente de abastecimiento que había contribuido a sostener la estabilidad durante los últimos meses.

Por eso, el riesgo no se limita a una eventual suba del dólar financiero. Si la incertidumbre se prolonga y afecta las expectativas cambiarias, también puede aumentar la presión sobre el tipo de cambio oficial, dependiendo de la oferta de divisas, las reservas y la capacidad de intervención del Banco Central.

El efecto sobre las empresas, las inversiones y el empleo

La suba del riesgo país también tiene consecuencias para el sector privado, aunque no de manera directa ni uniforme.

El indicador corresponde a la deuda soberana, pero funciona como una referencia para determinar el costo al que pueden endeudarse las empresas argentinas y las provincias. Cuando aumenta la percepción de riesgo sobre el país, los inversores también exigen mayores rendimientos para financiar proyectos privados.

Las compañías de primera línea, especialmente las energéticas que tienen ingresos en dólares, todavía pueden encontrar alternativas de financiamiento. Sin embargo, las empresas medianas y aquellas que dependen del mercado local enfrentan condiciones más exigentes.

Esto puede traducirse en tasas más altas, menores plazos de financiamiento o directamente en la postergación de nuevas emisiones de obligaciones negociables.

El impacto sobre la actividad aparece con cierto rezago. El crédito permite financiar ampliaciones de plantas, compra de maquinaria, proyectos de infraestructura y capital de trabajo. Si conseguir esos recursos se vuelve más caro, algunas inversiones pueden dejar de ser rentables o demorarse.

En consecuencia, una prolongada situación de riesgo país elevado puede afectar la producción, la creación de empleo y el ritmo de recuperación económica.

Menos emisiones de deuda también pueden significar menos dólares en el mercado

Hay otro canal de transmisión que resulta particularmente importante para el programa económico: el ingreso de divisas a través de las emisiones de deuda corporativa y provincial.

Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, empresas y provincias aprovecharon la mejora de las condiciones financieras para colocar bonos tanto en el exterior como en el mercado local. Según el relevamiento incluido en el material de base, las emisiones superaron los u$s22.000 millones.

Esos dólares ingresaron gradualmente al mercado cambiario y se sumaron a la oferta proveniente de los exportadores. De esa manera, contribuyeron a moderar las presiones sobre el tipo de cambio y facilitaron las compras de reservas del Banco Central.

Si el riesgo país permanece por encima de los 1.000 puntos, esa dinámica podría perder fuerza. Las empresas y provincias tendrían mayores dificultades para emitir deuda en condiciones convenientes y, por lo tanto, podrían ingresar menos divisas por esa vía.

El efecto sería doble: menos financiamiento para inversiones y una menor oferta potencial de dólares en el mercado.

Esto no significa que todas las emisiones se interrumpan. Las compañías con buenos balances, ingresos dolarizados y proyectos de exportación pueden mantener acceso al crédito. Sin embargo, el universo de emisores se reduce cuando aumenta el costo financiero del país.

A partir de qué nivel el riesgo país se vuelve una amenaza para la economía

Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, existen distintos umbrales que permiten dimensionar las consecuencias de la evolución del indicador.

"Con los niveles actuales de riesgo país, y teniendo en cuenta el costo total de financiamiento (con las tasas en Estados Unidos), hoy Argentina no tiene acceso al mercado internacional. Para nosotros, la zona clave es la de 500 puntos: por debajo de ese nivel, el país puede refinanciar sus vencimientos a tasas razonables, cercanas al 10%. Entre 500 y 800, el financiamiento se vuelve caro y selectivo. Por encima de 800, la experiencia de 2018 y 2019 muestra que empieza a afectar las expectativas, el tipo de cambio y la actividad económica", explicó.

La referencia es relevante porque el indicador ya había superado los 800 puntos antes de volver a cruzar los 1.000. Es decir, desde la perspectiva de ese análisis, los efectos sobre las expectativas cambiarias y las decisiones de inversión podían aparecer incluso antes de alcanzar la barrera de los cuatro dígitos.

En cuanto a las empresas, Lazzati sostiene que el impacto es indirecto, porque el riesgo país funciona como un piso para el costo de su deuda. Las compañías de primera línea todavía pueden conseguir financiamiento, pero las medianas y las provincias encuentran un mercado mucho más restringido, lo que puede postergar inversiones.

De todos modos, el especialista también identifica algunos factores que diferencian la situación actual de episodios anteriores: el superávit fiscal, las compras de reservas del Banco Central y la capacidad del Tesoro de renovar más del 100% de sus vencimientos en pesos.

Por eso, considera que una vez que se modere la incertidumbre externa podría existir margen para una nueva reducción del indicador.

La evolución del riesgo país argentino: de los 400 puntos a superar los 1.000

La velocidad del deterioro permite dimensionar el cambio de expectativas que se produjo durante los últimos meses.

En julio de 2026, el riesgo país llegó a ubicarse en 402 puntos básicos, su nivel más bajo desde 2018. La recuperación de los bonos soberanos y las expectativas de normalización financiera habían acercado a la Argentina a la posibilidad de recuperar el acceso al crédito internacional.

Sin embargo, la tendencia se revirtió durante el segundo semestre. El indicador comenzó a subir en septiembre, aceleró el movimiento en octubre y llegó a 787 puntos el día 30 de ese mes.

En noviembre volvió a registrar fuertes oscilaciones: alcanzó los 939 puntos el 6 de noviembre, retrocedió durante algunas ruedas y volvió a subir con fuerza el jueves 19, cuando cerró en 931 unidades. Este viernes llegó a 1.038 puntos durante la rueda.

La evolución del riesgo país en 2026 muestra la magnitud del deterioro:

10 de julio: 402 puntos básicos

14 de septiembre: 490 puntos

13 de octubre: 597 puntos

30 de octubre: 787 puntos

6 de noviembre: 939 puntos

19 de noviembre: 931 puntos

20 de noviembre: 1.038 puntos intradiario

La suba desde el mínimo de julio supera el 150%. El movimiento refleja el deterioro de las cotizaciones de los bonos argentinos y una mayor exigencia de rendimiento por parte de los inversores.

También hay un antecedente reciente que explica la sensibilidad del mercado a las expectativas políticas. En septiembre de 2025, después de la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el riesgo país trepó hasta la zona de los 1.400 puntos. Luego retrocedió tras el resultado de las elecciones legislativas nacionales de octubre y cerró ese año en torno a los 571 puntos.

La elección presidencial de 2027 aparece ahora como otro factor que los inversores incorporan a sus decisiones. La incertidumbre sobre la continuidad del programa económico puede influir en la demanda de bonos argentinos y en la disposición de los fondos internacionales a mantener posiciones en activos locales.

¿Un riesgo país de 1.000 puntos significa que Argentina está cerca de una crisis?

Superar los 1.000 puntos no implica, por sí solo, que el país esté al borde de un default, una devaluación o una crisis bancaria. Tampoco constituye un umbral técnico a partir del cual se produzcan automáticamente esos acontecimientos.

La historia argentina muestra que el indicador llegó a niveles muy superiores durante episodios de crisis. En agosto de 2002 alcanzó los 7.222 puntos, su máximo histórico, después del default, la salida de la convertibilidad y la pesificación. En marzo de 2020 llegó a 4.519 puntos, durante la renegociación de la deuda y el impacto financiero de la pandemia.

En septiembre de 2019, después de las PASO, también se produjo un salto que llevó al indicador a la zona de los 2.500 puntos, en medio de un derrumbe de los bonos y un cambio abrupto de las expectativas políticas y económicas.

La situación actual presenta diferencias importantes respecto de aquellos episodios. El Gobierno mantiene superávit fiscal, el Banco Central continúa con su programa de compras de reservas y el Tesoro consigue renovar sus vencimientos en pesos. Son elementos que funcionan como respaldo del programa económico, aunque no eliminan las necesidades de financiamiento en dólares.

El principal interrogante pasa por cuánto tiempo puede sostenerse la estabilidad financiera si el país permanece excluido del crédito internacional y se debilitan otras fuentes de ingreso de divisas.

En ese escenario, los 1.000 puntos representan una señal de alerta por sus posibles consecuencias sobre el financiamiento, las inversiones y el mercado cambiario. Si la suba se consolida, el impacto puede trascender a los bonos y trasladarse gradualmente a la economía real.