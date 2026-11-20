Luego de una fuerte baja en títulos de deuda, crecen las dificultades para que el país reciba inversión externa y mejore la estabilidad económica

La Bolsa porteña operaba con una leve suba este viernes 20 de noviembre, en una jornada marcada por la tensión financiera que atraviesa la Argentina. A las 12:35, el índice Merval se ubicaba en 81.167,68 puntos, con un avance marginal del 0,03% respecto del cierre anterior, según las cotizaciones de Rava Bursátil.

El comportamiento del mercado accionario contrastaba con lo que sucedía con los bonos soberanos en dólares. Los títulos públicos registraban pérdidas superiores al 3%, una caída que llevó al riesgo país a superar la barrera de los 1.000 puntos básicos y alcanzar las 1.038 unidades durante la mañana.

La evolución de ambos indicadores reflejaba un escenario de cautela entre los inversores, en medio de las bajas de Wall Street, la presión sobre los activos argentinos y las dudas sobre las perspectivas financieras y económicas del país.

Cómo opera el Merval y cuánto cotizan las principales acciones

El índice Merval comenzó la rueda en 80.663,80 puntos y llegó a marcar un mínimo de 78.751,90 unidades. Sin embargo, durante la mañana recuperó posiciones y alcanzó un máximo de 81.244,50 puntos.

A las 12:35 cotizaba en 81.167,68 unidades, prácticamente en línea con el cierre anterior, de 81.145,70 puntos. De esta manera, logró recuperar las pérdidas iniciales y se mantenía prácticamente estable frente a la rueda previa.

Entre las principales acciones argentinas, las cotizaciones relevadas durante la mañana mostraban los siguientes valores:

Banco Macro operaba a $8.805

Grupo Galicia, a $4.415

BBVA Argentina, a $5.150

YPF, a $5.725

Pampa Energía, a $4.295

BYMA a $198,75

Ternium a $715

Aluar a $844

Edenor a $1.049

Banco Supervielle a $1.617

Estos precios corresponden a una actualización de las 11:00 y no necesariamente reflejan los valores vigentes a las 12:35. Se trata de cotizaciones nominales de las acciones en pesos, por lo que su evolución porcentual también depende de la comparación con el cierre anterior.

El riesgo país superó los 1.000 puntos y vuelve a complicar el financiamiento

El dato más significativo de la jornada fue la suba del riesgo país, que llegó a 1.038 puntos básicos, de acuerdo con los registros difundidos durante la mañana.

El indicador elaborado por JP Morgan había cerrado el jueves en torno a los 930 puntos y volvió a subir este viernes, en línea con el retroceso de los bonos soberanos en dólares.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los títulos de deuda de un país y el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo. Cuando aumenta, refleja que los inversores exigen una mayor compensación para asumir el riesgo de financiar a esa economía.

Superar los 1.000 puntos implica una prima de riesgo equivalente a 10 puntos porcentuales anuales por encima de la referencia estadounidense. Para la Argentina, este nivel representa un obstáculo para recuperar el acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales.

También encarece las posibilidades de emitir nueva deuda y condiciona el costo del crédito para las empresas privadas.

Por qué vuelven las dudas sobre la economía argentina

El deterioro de los activos financieros se produce en un contexto en el que los inversores siguen de cerca la capacidad del Gobierno para sostener el programa económico.

Entre las principales variables observadas aparecen la acumulación de reservas del Banco Central, el equilibrio fiscal, la evolución del dólar y la capacidad de afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera.

A estos factores se suman las dudas sobre la continuidad del esquema económico y el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El comportamiento de los bonos refleja especialmente esas preocupaciones. A diferencia de las acciones, que pueden mostrar movimientos diferentes según el sector y las perspectivas de cada compañía, los títulos públicos están directamente vinculados con la percepción sobre la solvencia del Estado y su capacidad de pago.

La presión sobre la deuda también se produce en un escenario internacional adverso, con caídas en Wall Street y una mayor cautela de los inversores frente a los activos de riesgo.

Qué implica para el dólar y las inversiones

Un riesgo país elevado puede tener consecuencias sobre el mercado cambiario y las decisiones de inversión, aunque no determina por sí solo el precio del dólar.

Si los inversores reducen su exposición a los activos argentinos, puede aumentar la demanda de cobertura en moneda extranjera y crecer la presión sobre las cotizaciones financieras.

También puede dificultar el ingreso de capitales y encarecer el financiamiento de las empresas que necesitan endeudarse para invertir o refinanciar sus compromisos.

Para el Gobierno, el desafío consiste en recuperar la confianza del mercado, sostener la acumulación de reservas y demostrar que podrá afrontar los vencimientos de deuda sin generar nuevas tensiones cambiarias.

La evolución del Merval y, especialmente, de los bonos soberanos será una referencia para medir si la presión financiera comienza a moderarse o si continúa el deterioro de los activos argentinos.