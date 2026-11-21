Pese al complejo contexto financiero, hay diversas señales positivas. Los inversores deben estar atentos a los bonos en dólares y en pesos

El escenario internacional fue poco benigno con Argentina. Sin embargo, una recuperación del dólar local y una suba de los rendimientos hace atractivo a nuestro mercado.

La semana que viene tenemos una licitación del Tesoro, vencen $29,4 billones, y a mediados de diciembre la última del año por $36,6 billones, no deberíamos tener sorpresas, deberían renovarse sin problemas, y creo que si se liberan algunos pesos sería saludable para la dinámica de liquidez de diciembre, mes en que aumenta estacionalmente la demanda de pesos, para pasar a contraerse durante el verano.

El dólar subió en el mes el 1,9%, y apunta a mostrar en noviembre una mejora respecto a los meses anteriores, y ubicarse por encima del rendimiento de la tasa de interés. No hay que perder de vista que en los últimos 12 meses lleva un aumento del 7,8%, versus una inflación del 33,0% anual.

La suba del riesgo país a más de 1.000 puntos luce exagerada, pero devela que los inversores extranjeros tienen algunos recaudos acerca de la posibilidad de que Argentina enfrente los vencimientos de deuda en tiempo y forma.

Pero, como consideramos que tanto en noviembre, diciembre y enero se pagará el total de los vencimientos, creemos que el riesgo país tendrá una fuerte baja en los meses que vienen y puede ser un buen negocio comprar bonos, en dólares o en pesos.

Qué pasa con el precio de las materias primas

La bolsa americana marcó el camino de las bajas; se acopló Brasil y el real; Argentina no quedó al margen con una gran suba del riesgo país. Pero vamos por parte: el escenario internacional sigue sin despejarse, la guerra de Rusia versus Ucrania, el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán sigue generando cortes que afectan la logística mundial, lo que nos lleva a que muchas materias primas tengan precios por encima de lo que estarían si los pasos se abrieran.

La reunión tripartita entre Estados Unidos, China y Rusia aún no trajo resultados efectivos, pero no dudamos que tendremos un nuevo mercado luego de conocer las definiciones a las que se arribaron, por ahora solo sacamos algunas conclusiones.

Petróleo: sigue parado en un soporte de u$s80 para el americano y u$s90 para el europeo, si los perfora precipitará una gran baja, que afectará a las empresas petroleras, y traerá desahogo en los índices de inflación, como correlato esto debería ponerle un techo transitorio a la tasa de interés. En el caso de la economía americana, la tasa de retorno de los bonos de tesorería americano debería ubicarse por debajo del 5,0% anual.

Oro: llegó a tocar este año u$s5.600 y hoy cotiza en u$s3.600 la onza troy, lo gracioso es que se lo criticaba al Banco Central por realizar operaciones de cobertura, y ahora que bajó un 35,7% nadie dice una palabra. Memoria. La baja del oro se dio en el marco de una tasa de interés que sube a nivel mundial, y un fortalecimiento del dólar. La plata valía u$s120 y hoy vale u$s43.

Inteligencia artificial y el nuevo mapa de inversiones globales

IA: La inteligencia artificial demanda más dinero para realizar inversiones. Antropic salió a cotizar en bolsa; es la colocación más importante de la historia, se pensaba colocar por debajo de u$s80, y se colocó a u$s83, ya cotiza en el Nasdaq, subió, y bajó, pero seguramente se consolidará. SpaceX tuvo una volatilidad similar, y hoy cotiza en torno de los valores que salió al mercado. Veremos muchas colocaciones de este tipo, y dinero demandado para inversiones. Esto cambia el escenario de liquidez.

Brasil: Con reservas en u$s360.000 millones, no parece que el Banco Central de Brasil deje pasar el real de 6 por dólar, el jueves intervino en el mercado vendiendo u$s1.000 millones. La tasa SELIC sigue en torno del 13,75% anual, y los plazos fijos se realizan al 15,0% anual en reales. No parece que haya atractivo para pasarse a dólares, en una economía que detesta a la moneda extranjera.

Del total de deuda que tiene Brasil solo un 2% está nominada en dólares, en Argentina ese guarismo llega al 51%, uno de los niveles más bajos de la última década. En paralelo, se aprobó en la Cámara de diputados una ley que limita la suba del gasto público y el gobierno se obliga a un déficit primario del 0,5% del PBI. Se esperan más leyes, y el mercado quiere saber el nombre del próximo ministro de economía, pero parece que Lula se tomará más tiempo, esto no ayuda al mercado, que en 30 días lleva una baja del 29%.

Conclusión: tres mercados bajo la lupa y cómo posicionarse ahora

Estados Unidos inicia una etapa de crecimiento, pero con tasas altas y fortaleza del dólar, eso traerá aparejado cambios en el mundo emergente. La bolsa americana tendría que reflejar la mejora de productividad de la economía en dicho país. La Inteligencia Artificial no detendrá al Nasdaq en los próximos meses. Buen momento para invertir en USA.

Brasil, esperar y ver, el mercado ajustó un 29%, sin embargo hay expectativas positivas, se están tratando leyes que aseguren un déficit fiscal equivalente al 0,5% del PBI. Las reservas del Banco Central de Brasil son elevadas, y el riesgo país sigue en niveles bajos. Estamos más cerca de un piso que un techo en Brasil, pero hay que mirarla de afuera por ahora. Las posiciones compradas mantenerlas.

Argentina está mostrando una recuperación en el precio del dólar (bienvenida). Esto haría que descienda la inflación en dólares, mejora la rentabilidad de los exportadores. No vemos posibilidad de que se traslade a precio. Está bajando el precio de la carne, y una baja del petróleo a nivel internacional ayudaría a un índice de precios más calmo. Bonos con tasas muy altas, tanto en dólares como en pesos, gran oportunidad para realizar inversiones muy rentables. Acciones en modo espera, pero con precios de remate, acopiar sin apresurarse en este contexto.

Nos han tocado muchas bajas participando en los mercados, siempre que llovió paró, y en esta oportunidad no será la excepción, seguimos siendo optimistas en una suba de los mercados para fin de año.

Las empresas no han cambiado sus fundamentos de negocios, solo hay una preferencia temporal por eludir el riesgo sistémico, si la última cumbre entre Rusia, China y Estados Unidos deja buenos resultados, la recuperación de los mercados mundiales será muy importante.