Fuertes retrocesos en los principales índices arrastran a gigantes del sector y reavivan la preocupación por el impacto en los inversores

Los grandes y pequeños inversores de los mercados financieros mundiales, en particular de Wall Street, enfrentan desde hace tres semanas numerosas preocupaciones: desde la incertidumbre que provocan los ciberataques masivos a aeropuertos, entidades financieras y billeteras digitales, hasta las dudas sobre el futuro papel de Nvidia como motor del crecimiento de la industria de la IA.

La preocupación creciente es que las empresas están gastando cientos de miles de millones de dólares en la expansión de la infraestructura de IA, tanto con recursos propios como con fondos que obtienen en los mercados de deuda y de acciones.

La ola de ventas ha sido tan intensa que las acciones tecnológicas podrían parecer baratas de repente para algunos inversores. Las valuaciones de las tecnológicas estadounidenses medidas por la relación entre precio y ganancias proyectadas del sector de tecnología de la información del S&P 500 están en su nivel más bajo desde marzo de 2020, según FactSet.

"El temor de que haya existido demasiada euforia y entusiasmo en las apuestas a las acciones tecnológicas, dados todos los riesgos existentes, genera correcciones que son inevitables, pero no hay nada particularmente alarmante en una corrección, considerando cuánto han subido las acciones", señaló David Kelly, estratega global jefe de JPMorgan, al Washington Post.

La intensa ola de ventas de acciones tecnológicas que se agudizó el viernes borró las ganancias anuales del índice Nasdaq Composite, mientras los inversores continuaban retirando dinero de las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), que hasta hace poco registraban un gran auge.

Como ejemplo, el S&P 500 cayó un 3,7% el viernes y registró su séptima jornada consecutiva de pérdidas, su racha negativa más larga desde febrero de 2020, cuando Wall Street comenzaba a prepararse para lo que se convertiría en la pandemia de covid-19.

Para entender la magnitud de la caída, hay que destacar que el Nasdaq alcanzó un máximo histórico el 6 de octubre y llegó a registrar una subida del 18,7% en el año. Desde ese máximo histórico, el índice ha retrocedido hasta borrar todas esas ganancias.

Se trata de un desplome con un fuerte sentimiento bajista en torno a la tecnología y la IA, y el exitoso debut bursátil de Anthropic perdió rápidamente toda su ganancia el viernes, cuando las acciones del laboratorio de IA cayeron un 8,5% y cerraron a u$s88,91, apenas por encima del precio de u$s83 de su oferta pública inicial (IPO).

Por su parte, el índice Dow Jones cayó 950 puntos, un 1,93%, y registró su quinta jornada consecutiva de pérdidas superiores al 1%. El índice bajó un 8% la semana pasada, su peor desempeño semanal desde marzo de 2020.

Tanto el Dow como el S&P 500 cerraron el viernes más de un 10% por debajo de sus respectivos máximos. Se suman así al Nasdaq, que entró en corrección a principios de mes y acumula ahora una caída del 18% desde su máximo histórico del 6 de octubre.

Por su parte, el Nasdaq y el S&P 500 sufrieron su peor semana desde principios de abril de 2025, cuando los planes arancelarios del presidente Donald Trump sacudieron los mercados mundiales.

Las acciones de inteligencia artificial atraviesan su peor momento

En tanto, las acciones vinculadas a la IA atraviesan una etapa difícil desde hace semanas. Tras la salida a bolsa de Anthropic, que había generado gran expectativa, las preocupaciones de los operadores sobre el sector en general vuelven a cobrar protagonismo.

Pero por lo que se puede ver desde hace tres semanas, justo cuando coincide con la caída en picada de la acción de Nvidia, los mercados están asistiendo a una venta masiva de acciones de empresas tecnológicas y, al parecer, la estrategia de los grandes inversores de comprar durante las caídas ha pasado a un segundo plano, hasta esperar qué hará con las tasas de interés de corto plazo la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos en su reunión del 8 y 9 de diciembre próximo.

Los inversores veían bien el gasto en IA, pero al parecer ahora exigen pruebas del rendimiento de esas inversiones y, por ese motivo, los operadores cuestionan algunos de los análisis de costo-beneficio en medio de tanta euforia bursátil.

Pero hay un indicador para medir el creciente nerviosismo entre los inversores que es el VIX. Se trata de un índice que mide las expectativas de volatilidad y se conoce como "el barómetro del miedo" de Wall Street, que subió un 86% la semana pasada y cerró el viernes en 35,89, su nivel más alto en 19 meses. Por lo general, un nivel superior a 20 indica una mayor incertidumbre entre los inversores.

Otro de los indicadores que hay que seguir es la relación entre el precio de la acción de Nvidia y las ganancias proyectadas para los próximos 12 meses, que se encuentra en su nivel más bajo desde 2002.

Esta situación provocó que algunos analistas piensen que los temores generalizados podrían ser exagerados, pero hasta ahora la consigna es vender primero y preocuparse por los fundamentals más adelante.

La ola de ventas llevó a los inversores a buscar refugios más seguros en el mercado, como los bonos del Tesoro de EE.UU., que registraron un fuerte repunte la semana pasada, mientras que las acciones de sectores tradicionalmente defensivos, como los de bienes de consumo básico y salud, subieron sus precios.

Nvidia lidera el desplome con pérdidas históricas

Algunas de las acciones vinculadas a la IA que habían acaparado la atención en las últimas semanas estuvieron entre las que sufrieron presiones.

Por ejemplo, CoreWeave, la empresa de servicios en la nube respaldada por Nvidia, cayó un 12% este viernes. Su precio de salida a bolsa en marzo de 2025 fue de u$s40 por acción; ahora cotiza a u$s39,51, lo que borra todas las ganancias desde su debut en el mercado.

Nvidia cayó un 14% este viernes, su peor jornada en casi dos años, y el gigante de los semiconductores sufrió una caída semanal del 22,9%, su peor semana desde octubre de 2008.

Nvidia cayó un 48% desde su máximo del 6 de octubre y perdió ya unos 3 billones de dólares en valor de capitalización bursátil. Esa pérdida supera el valor de mercado individual de cualquier empresa del S&P 500, excepto Apple, Microsoft y Alphabet.