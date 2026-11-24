Los bancos proyectan subas para el oro tras caer 35% desde su récord, aunque la recuperación dependerá de las tasas y del dólar en los próximos meses

El oro atraviesa uno de sus períodos más difíciles de los últimos años. Después de alcanzar un máximo histórico de u$s5.594,82 por onza el 29 de enero de 2026, el metal perdió terreno de manera pronunciada y llegó a cotizar cerca de u$s3.513,54, su nivel más bajo en 14 meses. La caída acumulada desde el récord ronda el 35%. En este contexto, también crece el interés por conocer cuánto vale el oro y qué alternativas existen para invertir en el metal.

Sin embargo, el retroceso no modificó por completo las perspectivas de las principales entidades financieras internacionales. Bankinter, Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley y J.P. Morgan mantienen pronósticos alcistas y estiman que el precio podría recuperar parte de lo perdido e incluso alcanzar nuevos máximos.

Las proyecciones más optimistas ubican al metal en u$s6.300 por onza hacia fines de 2027. Frente a la referencia de u$s3.615, ese valor representaría un avance potencial del 74,3%.

Cuánto puede subir el oro según los principales bancos

Las estimaciones muestran diferencias en los plazos y en la magnitud de la recuperación, aunque coinciden en que el oro conserva fundamentos para volver a subir.

Bankinter proyecta que la onza llegará a u$s4.400 en diciembre de 2026. Para fines de 2027 calcula un precio de u$s4.525 y, un año después, de u$s4.550. En comparación con los u$s3.615 de referencia, esos valores implican subas potenciales del 21,7%, 25,2% y 25,9%, respectivamente.

Goldman Sachs mantiene una perspectiva más ambiciosa. La entidad estima que el oro podría alcanzar los u$s4.650 hacia fines de 2027, lo que supondría una mejora del 28,6%. Para diciembre de 2028 proyecta u$s5.600, un incremento potencial del 54,9%.

Entre los factores que respaldarían ese escenario, los analistas del banco destacan las compras de los bancos centrales y una eventual recuperación de la demanda occidental si la Reserva Federal comienza a reducir las tasas de interés.

UBS, por su parte, elevó su perspectiva y estableció un objetivo de u$s5.000 por onza para diciembre de 2027. La cifra representa un avance del 38,3% respecto de la cotización tomada como referencia. No obstante, el banco desplazó el plazo previsto para alcanzar ese nivel: pasó de mediados a fines de 2027.

La entidad considera que el metal puede beneficiarse de una moderación de los rendimientos reales, de la diversificación de las reservas oficiales fuera del dólar y de nuevas inversiones en fondos cotizados y productos estructurados. También menciona las limitaciones de la oferta minera como un elemento que puede sostener los precios.

Morgan Stanley contempla una recuperación todavía mayor. Su escenario ubica al oro en u$s5.250 durante el cuarto trimestre de 2027, equivalente a una suba del 45,2%. La trayectoria prevista por el banco contempla valores de u$s4.850 en el primer trimestre, u$s5.000 en el segundo y u$s5.100 en el tercero. El promedio estimado para todo 2027 ronda los u$s5.050.

La entidad fundamenta su pronóstico en la demanda estructural del metal, las compras de los bancos centrales y la posibilidad de que ingresen nuevos fondos a los ETF respaldados por oro. Según su análisis, estos factores podrían impulsar la cotización incluso si el dólar se mantiene moderadamente firme.

J.P. Morgan presenta el objetivo más elevado de los cinco bancos. En un informe sobre materias primas, calculó un precio promedio de u$s6.000 por onza para el cuarto trimestre de 2026 y una cotización de u$s6.300 hacia fines de 2027. Frente a los u$s3.615, este último valor representa un potencial de suba del 74,3%.

El banco considera que el oro conserva atractivo como cobertura frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las monedas. De todos modos, advierte que una mayor rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense y de los fondos monetarios puede restarle atractivo frente a otros activos.

Por qué cayó el precio del oro

Las perspectivas alcistas conviven con un escenario financiero que, por ahora, juega en contra del metal. Durante cinco ruedas, el oro acumuló una pérdida cercana al 9%, su peor desempeño semanal en ocho meses.

Uno de los principales factores fue el cambio en las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos. La posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva o incluso evalúe nuevas subas de tasas favoreció al dólar y elevó el rendimiento de los bonos estadounidenses. El impacto de estas decisiones sobre los activos financieros también se refleja en las perspectivas para el precio internacional del oro y su relación con las tasas y el dólar.

Cuando esos instrumentos ofrecen mayores retornos, el oro pierde parte de su atractivo relativo: a diferencia de los bonos, no genera intereses. Por eso, el aumento de las tasas reales suele convertirse en un obstáculo para su cotización.

Los datos de XTB muestran la magnitud del cambio. El rendimiento real del bono estadounidense a diez años llegó al 2,86% el viernes 20 de noviembre, frente al 1,89% registrado cuando el oro alcanzó su máximo histórico.

A esa presión se sumaron las ventas de activos para obtener liquidez. La caída de las acciones tecnológicas y las dudas sobre las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial llevaron a algunos inversores a desprenderse de posiciones en distintos mercados, incluido el de los metales. Este fenómeno también quedó expuesto en el análisis sobre la caída del oro y el Bitcoin por las ventas de activos tecnológicos y las tasas de interés.

Un indicador citado por XTB refleja ese comportamiento: la correlación entre el oro y la renta variable mundial llegó a 0,46, muy por encima del promedio de 0,14 registrado entre 2019 y 2024. Esto sugiere que, en el contexto actual, el metal no funcionó como refugio independiente de las acciones.

¿Puede repetirse la recuperación de 2020?

La magnitud de la caída llevó a comparar el escenario actual con lo ocurrido durante marzo de 2020, cuando el oro también sufrió ventas pronunciadas en medio de una crisis financiera global.

En aquel momento, la onza llegó a u$s1.680 el 9 de marzo y perdió un 12,45% en apenas ocho ruedas. Después de tocar un mínimo el 19 de marzo, logró recuperar el nivel previo a las ventas para el 9 de abril y alcanzó un nuevo récord de u$s2.064 en agosto, alrededor de un 40% por encima de ese piso.

La recuperación estuvo vinculada con una intervención extraordinaria de la Reserva Federal. El organismo llevó las tasas a cero, puso en marcha compras de activos a gran escala y habilitó líneas de liquidez y acuerdos de intercambio de divisas. Esas medidas redujeron los rendimientos reales y debilitaron al dólar, dos condiciones favorables para el oro.

El contexto actual presenta diferencias importantes. El rendimiento real de los títulos protegidos contra la inflación a diez años se ubica en torno al 2,86%, cerca del máximo anual del 2,95% registrado el 5 de octubre. En 2020, en cambio, había pasado de un nivel positivo del 0,64% en marzo a uno negativo del 1,09% en agosto.

Además, la Reserva Federal no muestra por ahora un giro monetario comparable al de aquella etapa y el dólar se encuentra en máximos de 19 meses.

Desde XTB plantean que una eventual crisis de crédito relacionada con las inversiones en inteligencia artificial podría modificar ese panorama si la Fed priorizara la estabilidad financiera. Sin embargo, las presiones inflacionarias vinculadas con la energía complican la posibilidad de un cambio rápido en la política monetaria.

Por eso, una desaceleración de las bajas aparece como un escenario más probable que una recuperación inmediata en forma de V, salvo que cambien las condiciones financieras.

Qué mirar antes de invertir en oro

Las proyecciones de los bancos muestran que existe margen para una recuperación importante, pero no garantizan que esos objetivos se alcancen ni que el recorrido sea lineal.

La evolución de las tasas reales estadounidenses, la fortaleza del dólar y las decisiones de la Reserva Federal serán variables centrales para determinar el próximo movimiento del metal. También habrá que seguir las compras de los bancos centrales y el comportamiento de los fondos de inversión respaldados por oro.

Para quienes evalúan ingresar al mercado después de la fuerte corrección, una alternativa es realizar compras escalonadas en lugar de concentrar toda la inversión en un único momento. Otra posibilidad es esperar señales técnicas de estabilización y una modificación de las condiciones monetarias.

El retroceso abrió una brecha importante entre la cotización actual y los objetivos de las entidades financieras. Pero el potencial de suba también convive con el riesgo de nuevas bajas si los rendimientos de los bonos siguen elevados y el dólar conserva su fortaleza.