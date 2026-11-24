El revés en la cotización impacta en acciones vinculadas a semiconductores, mientras operadores analizan señales de la Reserva Federal

Los mercados internacionales operan este martes 24 de noviembre con resultados dispares, luego del fuerte repunte registrado en Wall Street durante la jornada anterior. La atención de los inversores está puesta en la corrección de las acciones de Nvidia, que retroceden más de 5% en las operaciones previas a la apertura estadounidense, después de haber protagonizado una suba del 31,48% el lunes.

El movimiento refleja la volatilidad que atraviesa el sector tecnológico y las dudas que persisten sobre las perspectivas de las inversiones en inteligencia artificial (IA), además de las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en un escenario en el que los operadores vuelven a evaluar el rumbo de las tasas de interés.

La reacción de los mercados muestra dos movimientos diferentes: mientras las bolsas asiáticas capitalizaron el entusiasmo generado por el repunte de Nvidia, Europa registra bajas y los futuros de Wall Street anticipan una jornada de corrección.

Nvidia pierde impulso después de su suba histórica

Las acciones de Nvidia llegaron a retroceder un 5,2% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, hasta ubicarse en torno a los u$s156,40. La caída llegó después de que los títulos de la compañía cerraran el lunes en u$s165,05, frente a los u$s125,53 de la rueda anterior.

El avance del 31,48% permitió que la empresa recuperara más de u$s950.000 millones de capitalización bursátil en una sola jornada, uno de los mayores incrementos diarios registrados en el mercado estadounidense. Sin embargo, el retroceso de este martes volvió a poner de manifiesto la sensibilidad de los inversores frente a las noticias vinculadas con la compañía.

El principal detonante de la suba del lunes fue la restitución de Jensen Huang como presidente ejecutivo y director de Nvidia, una decisión aprobada por unanimidad por el consejo de administración de la empresa, que se produjo después de su renuncia ocurrida 12 días antes, en medio de cuestionamientos personales e investigaciones relacionadas con posibles operaciones de contrabando de chips y cuestiones de seguridad nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció haber intervenido para favorecer su reincorporación. La decisión, sin embargo, no puso fin a las investigaciones ni a las dudas sobre los controles de exportación de semiconductores hacia China.

De acuerdo con Reuters, los inversores también evalúan los riesgos regulatorios y de gobierno corporativo que enfrenta Nvidia, además de la posibilidad de que las restricciones comerciales limiten sus oportunidades de negocios en el mercado chino.

La incertidumbre se trasladó al resto del sector de semiconductores, con bajas en otras compañías que habían acompañado el repunte del lunes.

Wall Street vuelve a mostrar señales de debilidad

La corrección de Nvidia coincide con una jornada de mayor cautela en los mercados estadounidenses. El lunes, los principales índices habían registrado subas pronunciadas:

El Nasdaq Composite avanzó 6,51%

El S&P 500 ganó 4,73%

El Dow Jones Industrial Average subió 3,01%

El rebote había permitido recuperar parte de las pérdidas acumuladas durante la semana anterior, cuando las acciones tecnológicas sufrieron fuertes ventas ante las dudas sobre las valuaciones de las empresas vinculadas con inteligencia artificial.

Este martes, sin embargo, los futuros de los índices estadounidenses volvieron a mostrar debilidad. La presión se concentró especialmente en el Nasdaq, que reúne una mayor proporción de compañías tecnológicas.

En la apertura de Wall Street, el Nasdaq llegó a caer alrededor de 1,8%, mientras que los principales fabricantes de semiconductores también registraron retrocesos. Nvidia perdió cerca de 5,5% durante los primeros movimientos de la rueda.

El comportamiento del mercado refleja que el regreso de Huang consiguió impulsar las cotizaciones, pero no despejó las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial.

En particular, los inversores buscan determinar si las inversiones millonarias en centros de datos, infraestructura tecnológica y capacidad de procesamiento podrán traducirse en ingresos y ganancias suficientes para justificar las valuaciones actuales.

La Reserva Federal y las tasas de interés, en el centro de la escena

Otro factor que condiciona las operaciones es la política monetaria de Estados Unidos. Los operadores siguen de cerca las señales de la Reserva Federal ante la posibilidad de un nuevo ajuste de las tasas de interés en diciembre.

Las expectativas del mercado cambiaron en las últimas jornadas y volvieron a reflejar una elevada probabilidad de un incremento de 25 puntos básicos. Según las estimaciones difundidas durante la rueda, las apuestas por ese movimiento rondaban el 95%.

Una eventual suba del costo del crédito podría afectar especialmente a las compañías tecnológicas, cuyas valuaciones suelen depender de las expectativas de crecimiento y de ganancias futuras.

Además, los rendimientos más elevados de los bonos del Tesoro estadounidense pueden volver más atractivos los instrumentos de renta fija frente a las acciones, lo que genera una mayor exigencia sobre las empresas que cotizan en Wall Street.

La evolución de la inflación y los próximos indicadores económicos serán determinantes para conocer si la Fed mantiene su orientación monetaria o modifica sus previsiones.

Petróleo y oro: cómo operan las materias primas

En el mercado de materias primas, el petróleo muestra movimientos moderados, mientras los operadores siguen de cerca las perspectivas de oferta y demanda a nivel global.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) se ubicaba en torno a los u$s79,23, mientras que el Brent cotizaba cerca de los u$s86 por barril, con una variación positiva marginal.

La evolución del crudo está condicionada por las expectativas sobre la producción mundial, el consumo energético y las perspectivas de actividad económica, factores que pueden modificar las proyecciones de demanda.

Por su parte, el oro registraba una baja cercana al 0,4%, hasta ubicarse alrededor de los u$s3.622,50 por onza. El metal precioso también sigue condicionado por las expectativas sobre las tasas estadounidenses y el comportamiento del dólar.

Qué espera el mercado para el resto de la semana

La evolución de Nvidia, las expectativas sobre las tasas de interés y las nuevas señales sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial serán algunos de los principales factores que seguirán la atención de los inversores.

La agenda también tendrá una particularidad por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. El jueves 26 de noviembre Wall Street permanecerá cerrado, mientras que el viernes 27 tendrá una jornada de operaciones reducida.

En ese contexto, los movimientos de las próximas ruedas permitirán evaluar si el repunte del lunes representó un cambio de tendencia para las acciones tecnológicas o si fue una recuperación puntual después de las fuertes pérdidas de la semana anterior.