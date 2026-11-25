El cierre de 2026 tendrá una particularidad para varios sectores del mercado laboral: además del medio aguinaldo, algunos trabajadores recibirán bonos extraordinarios, sumas no remunerativas y asignaciones por única vez que elevarán sus ingresos de diciembre.

Pero los pagos no son iguales para todos, ya que en algunos casos se trata de bonos específicamente acordados para fin de año; en otros, de sumas fijas que forman parte de las paritarias y que se liquidan junto con los salarios.

Entre los acuerdos que ya contemplan pagos para diciembre aparecen los trabajadores de la Administración Pública Nacional, los vigiladores privados y el personal de la industria textil. También hay que seguir de cerca el caso de los siderúrgicos, que consiguieron una bonificación extraordinaria de monto elevado. La distinción es importante: no todos los trabajadores de un mismo sindicato cobran necesariamente el mismo adicional, ya que algunos beneficios dependen de la actividad, el convenio colectivo o la empresa.

Estatales nacionales: asignación extraordinaria de $80.000

Los trabajadores de la Administración Pública Nacional comprendidos en el acuerdo salarial aceptado por UPCN recibirán en diciembre una asignación fija extraordinaria de $80.000 por única vez. El pago se suma al cronograma de aumentos acordado para el último tramo del año: 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. El entendimiento fue aceptado por UPCN, mientras que ATE lo rechazó. Por lo tanto, el adicional corresponde al esquema acordado para los trabajadores alcanzados por esa paritaria.

Vigiladores privados: $120.000 adicionales

En base a laescala salarial de seguridad privada, los trabajadores nucleados en UPSRA tendrán una suma no remunerativa de $120.000 en diciembre, de acuerdo con la paritaria firmada con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). El acuerdo establece, además, un aumento salarial del 4,01% para diciembre. La escala contempla sumas no remunerativas crecientes: $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y $120.000 en diciembre.

Para tener una referencia, el salario básico del vigilador general llegará a $1.085.000 en diciembre. Al incorporar presentismo, viáticos y la suma extraordinaria, el total conformado alcanzará los $1.930.000. El adicional de diciembre se incorporará al salario básico desde enero de 2027.

Metalúrgicos: bono de $40.000 y aumento del 4%

Los trabajadores metalúrgicos comprendidos en la rama 17 de la UOM también tendrán un ingreso adicional en diciembre. El acuerdo paritario establece un aumento del 4% en los salarios básicos y una gratificación extraordinaria no remunerativa de $40.000. El esquema forma parte de una negociación que contempla incrementos escalonados hasta marzo de 2027, con sumas adicionales en distintos meses. En noviembre, por ejemplo, los trabajadores recibieron un bono de $50.000. En diciembre, el monto será de $40.000, junto con la actualización salarial.

Trabajadores del plástico: suma fija de $110.000

Los empleados de la industria del plástico nucleados en la Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) recibirán en diciembre una suma fija no remunerativa de $110.000, además de un aumento salarial del 1,6%. El acuerdo paritario establece un esquema de adicionales que aumenta progresivamente durante los últimos meses del año. En octubre se fijó una suma de $90.000 y en noviembre llegó a $105.000. Para enero de 2027, el adicional previsto ascenderá a $120.000.

De esta manera, los trabajadores del sector tendrán un ingreso adicional en diciembre, aunque se trata de una suma fija contemplada dentro de la paritaria y no de un bono extraordinario de fin de año.

Textiles: hasta $316.800 no remunerativos

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) acordó una actualización salarial para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 808/24. El esquema establece que en diciembre el aumento acumulado sobre los salarios básicos llegará al 10%, acompañado por una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje. El acuerdo fija para ese mes una asignación no remunerativa de $316.800.

Es importante aclarar que el importe corresponde al esquema de ese convenio y no necesariamente alcanza a todos los trabajadores textiles. El otro convenio mencionado en el acuerdo, el CCT 501/07, tiene un cronograma diferente y llega hasta noviembre de 2026.

Azucareros de Ledesma: bono de $300.000

Los trabajadores del Ingenio Ledesma nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de esa empresa (SOEAIL) tienen acordado un bono extraordinario de $300.000 para diciembre.

El acuerdo salarial 2026/2027 contempla dos pagos extraordinarios de ese monto: uno que se abonó en agosto y otro previsto para diciembre. Además, la negociación incluyó un incremento del 30% en el salario básico y una mejora económica total del 30,26%. Se trata de un beneficio específico para los trabajadores alcanzados por el acuerdo con Ledesma, por lo que no corresponde extenderlo al conjunto de los trabajadores azucareros del país.

Siderúrgicos: bono de hasta $1.600.000

Otro de los acuerdos que se destaca por el monto involucrado es el de los trabajadores siderúrgicos comprendidos en la Rama 21 de la UOM. La negociación con la Cámara Argentina del Acero contempla un bono extraordinario de $1.600.000 para el personal propio de las empresas siderúrgicas y de $1.280.000 para los trabajadores contratistas. Además, el acuerdo incluye un incremento salarial del 12%, del cual queda pendiente un tramo no remunerativo del 6% para noviembre y diciembre.

Sin embargo, hay una precisión importante: la información disponible confirma el monto del bono, pero no detalla expresamente su cronograma de liquidación. Por eso, no corresponde dar por confirmado que los $1.600.000 se acreditarán íntegramente en diciembre.

Qué gremios cobrarán el bono pero no en diciembre

También hay acuerdos que suelen generar confusión porque incluyen bonos importantes, pero que no se pagan en el último mes del año. Es el caso de los camioneros, ya que el acuerdo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros contempla un bono de $1.200.000 para enero de 2027, además de un aumento salarial del 1,6% ese mes. No es, por lo tanto, un adicional correspondiente a diciembre.

Algo similar ocurre con los empleados de comercio, pues la paritaria de FAECYS estableció un bono extraordinario de $50.000, dividido en dos cuotas de $25.000 que se liquidaron con los salarios de octubre y noviembre. En diciembre habrá un aumento del 1,9%, pero no una tercera cuota de ese bono. La suma fija no remunerativa de $120.000 acordada anteriormente continuará incorporándose gradualmente a los básicos desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027, en seis cuotas de $20.000.

Bono, suma fija y aguinaldo: qué hay que tener en cuenta

Los adicionales acordados por los sindicatos no tienen todos las mismas características. Algunos son bonos extraordinarios por única vez, otros son sumas no remunerativas que se pagan durante varios meses y también existen asignaciones que luego se incorporan al salario básico. A esto se suma el segundo medio aguinaldo del año, que se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre julio-diciembre.

Por eso, el ingreso que cada trabajador recibirá en diciembre dependerá de su convenio, categoría, adicionales y de si el acuerdo contempla un pago extraordinario específico.