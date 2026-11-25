El indicador que mide el JP Morgan llegó a superar los 1.120 puntos, pero luego revirtió la suba y bajó. Lo mismo ocurrió con los ADR

En una jornada marcada por la volatilidad extrema, con una nueva suba del dólar oficial, el riesgo país frenó su escalada entrada la tarde y pasó de subir 2,5% a caer 3,7% en solo un par de horas. En la misma línea, los ADR que comenzaron en rojo operan con mayoría de subas.

El indicador elaborado por JP Morgan llegó a superar 1.121 puntos básicos, pero luego se retrajo y se ubicó en 1.053 puntos.

En Wall Street, los ADR se dieron vuelta y pasaron de caer hasta 7% a operar en mayoría positiva. Telecom encabeza las subas con un alza del 5,2%, mientras que un puñado siguen en rojo, lideradas por BBVA Argentina (-5,9%).

En tanto, el MSCI Merval cae 1,7% medido en pesos.

La volatilidad en los activos argentinos se produce en un contexto de incertidumbre sobre las necesidades de financiamiento del Gobierno para 2027, la evolución de las reservas internacionales y las perspectivas de la actividad económica.

Por qué sube el riesgo país y qué preocupa a los inversores

La evolución negativa de los bonos argentinos responde a una combinación de factores locales e internacionales.

En el frente doméstico, una de las principales preocupaciones está relacionada con la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera durante 2027. Los vencimientos con bonistas privados y las necesidades de financiamiento mantienen la atención sobre la acumulación de reservas y el acceso a los mercados internacionales.

También inciden las señales de debilidad de la actividad económica. Los últimos datos del EMAE del INDEC confirmaron dos trimestres consecutivos de caída, un escenario que alimenta las dudas sobre la evolución de la recaudación y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

A esto se suman las expectativas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y las dudas de los inversores sobre la continuidad del programa económico.

En el plano internacional, la volatilidad de Wall Street agrega presión. Las caídas de las acciones tecnológicas, vinculadas con las dudas sobre las valuaciones de las empresas de inteligencia artificial y el costo de sus inversiones, repercuten sobre los activos de mayor riesgo, entre ellos los bonos de economías emergentes.

Otro aspecto que sigue el mercado es la evolución de las monedas regionales, particularmente el real brasileño, cuya depreciación modifica la competitividad relativa de la economía argentina.

La licitación del Tesoro, otra referencia para el mercado

En este escenario, los inversores también siguen la próxima licitación de deuda en pesos que realizará el Ministerio de Economía este jueves 26 de noviembre.

La Secretaría de Finanzas buscará renovar vencimientos por aproximadamente $25,4 billones. Para ello, ofrecerá ocho instrumentos, entre ellos nuevas Letras del Tesoro capitalizables (Lecap), bonos ajustados por CER, títulos a tasa TAMAR y alternativas vinculadas con la evolución del dólar.

La operación será una referencia para medir la demanda de instrumentos en moneda local y la disposición de los inversores a renovar sus posiciones en un contexto de mayor búsqueda de cobertura cambiaria.

Así, el mercado argentino llega a la segunda mitad de la semana con tres variables bajo seguimiento: la evolución del riesgo país, el comportamiento de los bonos soberanos y la reacción de los ADR frente a la volatilidad internacional.