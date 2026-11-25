El dólar minorista salta otros $15 en el Banco Nación y el blue se dispara $30 y llego hasta los $1.730 en otra rueda marcada por la tensión

El dólar vuelve a subir este miércoles en todas sus variantes, en otra jornada de presión cambiaria y tensión en los mercados. Por caso, el dólar mayorista supera los $1.600 y anota un nuevo récord nominal.

La suba del dólar se da en otra rueda negativa en los mercados, con los bonos cayendo y el riesgo país subiendo por encima de los 1.100 puntos básicos.

El tipo de cambio mayorista trepa $18 y se vende a $1.611.

El minorista, en tanto, trepa $15 en el Banco Nación y llega a los $1.630.

En el mercado informal, el dólar blue sube $30 y cotiza $1.730 para la venta.

En tanto, el dólar CCL que usan las empresas retrocede, luego de que el mercado observara maniobras de supuesta intervención del Gobierno. El tipo de cambio financiero cede este miércoles 1,7% a $1.764.

En la misma línea, el MEP cede 1,5% a $1.666.

La suba de los dólares oficiales se produce en un escenario de mayor demanda de cobertura cambiaria, con factores económicos y políticos locales que se combinan con un contexto internacional que condiciona a los mercados emergentes. Entre las variables que siguen los inversores aparecen la evolución de la actividad económica, los vencimientos de deuda previstos para 2027 y las expectativas sobre el rumbo del programa económico.

Qué factores explican la presión sobre el dólar

La evolución de las cotizaciones se da en un contexto en el que el mercado sigue de cerca distintos indicadores de la economía argentina. Uno de los principales puntos de atención es la actividad económica, que mostró dificultades para consolidar una recuperación.

Los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC confirmaron dos trimestres consecutivos de caída, un escenario compatible con una recesión técnica. Si bien el indicador registró una mejora mensual de 1,1% en septiembre, la variación interanual fue negativa en 1,2%.

La evolución de la actividad tiene impacto sobre las expectativas de recaudación y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal, especialmente ante los compromisos financieros que deberá afrontar la Argentina durante 2027, cuando se concentran vencimientos de deuda por alrededor de u$s29.000 millones.

Otro elemento que incide sobre las decisiones de inversión es el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La reaparición del peronismo como alternativa electoral y las dudas sobre la continuidad del actual programa económico forman parte de las variables que analizan los operadores.

En ese marco, algunos inversores comenzaron a reducir sus posiciones en instrumentos en pesos para aumentar su exposición a activos dolarizados, un movimiento conocido como carry trade inverso: consiste en desarmar inversiones en moneda local y buscar cobertura ante la expectativa de una eventual depreciación del peso.

La combinación de estos factores también repercute sobre los bonos argentinos y el riesgo país, que registraron movimientos en las últimas jornadas.

El impacto del contexto internacional y la depreciación del real brasileño

La presión sobre el mercado cambiario argentino también está vinculada con factores externos. Entre ellos aparecen las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), especialmente ante la posibilidad de que mantenga o eleve las tasas de interés.

Un escenario de tasas más altas en Estados Unidos puede favorecer el traslado de capitales hacia activos de ese país y encarecer el financiamiento para economías emergentes, incluida la Argentina.

También influye la evolución del real brasileño. La depreciación de la moneda del principal socio comercial argentino modifica la competitividad relativa entre ambas economías y puede sumar presión sobre el tipo de cambio local.

Según explicó Isaías Marini, economista de la consultora ONE618, el tipo de cambio real multilateral argentino cayó 4% en los últimos 30 días, mientras que el bilateral con Brasil retrocedió 14% en el mismo período, lo que modifica significativamente la competitividad relativa entre ambas economías.

A estos factores se agregan la incertidumbre por las posibles decisiones comerciales de Estados Unidos y la evolución de los precios internacionales de la energía, que pueden incidir sobre el ingreso de divisas por exportaciones.

De esta manera, el mercado cambiario combina factores domésticos —como la actividad económica, las necesidades de financiamiento y las expectativas políticas— con variables internacionales que condicionan el flujo de capitales hacia los países emergentes.

Por el momento, las cotizaciones muestran un comportamiento dispar entre los distintos segmentos, con el dólar blue y el oficial en alza, una leve variación positiva del MEP y una caída del contado con liquidación.