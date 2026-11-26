Bancos registran ventas de hasta u$s400 millones diarios al público. BCRA lleva 3 ruedas sin comprar divisas y se ralentiza acumulación de reservas

El dólar supera a la inflación por primera vez desde julio, generando mayor incertidumbre financiera en la economía.

Esto complica al Banco Central, que necesita acumular reservas pero no compra divisas por la fuerte presión cambiaria.

La suba del dólar dispara la demanda de billetes, con compras diarias que aumentan hasta un 60%, un patrón histórico.

El dato no sorprende; forma parte de una realidad que persigue a la economía argentina de las últimas décadas. Y ahora vuelve a repetirse: la suba sorpresiva del tipo de cambio trae aparejada una escalada en el nivel de dolarización del público.

En concreto, la suba del dólar de las últimas jornadas recalentó la demanda de billetes por parte de los inversores. Entre el viernes y el miércoles, en algunos bancos líderes, las compras de dólares a través del home banking registraron incrementos de entre 45% y 60% diarios respecto de los niveles habituales.

De acuerdo con estimaciones de fuentes bancarias consultadas por iProfesional, esas operaciones habrían involucrado entre u$s350 millones y u$s400 millones por jornada en todo el sistema financiero.

Ayer miércoles, con una nueva suba de la cotización, las compras del público minorista se ubicaron un 20% por encima de los registros habituales.

¿La historia se repite con el dólar?

La reacción de los ahorristas frente al movimiento del tipo de cambio reedita un comportamiento histórico de los argentinos: la dolarización de las carteras se exacerba cuando el precio del billete empieza a subir.

Y esto ocurre en un momento particularmente incómodo para el Gobierno. Justo cuando el Fondo Monetario Internacional, los bancos de Wall Street y los economistas de la City reclaman una mayor acumulación de reservas, el Banco Central debió dar un paso al costado en el mercado cambiario.

Ayer fue la tercera rueda consecutiva en la que el BCRA no compró dólares. La creciente demanda privada de divisas achica el margen de maniobra de la autoridad monetaria. Hacerlo hubiese convalidado un tipo de cambio más alto.

El dólar vuelve a ganarle a la inflación

El dólar mayorista cerró ayer en $1.604, con una suba del 0,7%. Fue la séptima rueda consecutiva de incremento de la cotización, que en lo que va de noviembre acumula un alza del 4,6%.

En las pantallas de los bancos, el dólar minorista terminó en $1.630, con un incremento del 0,9% en el día y del 4,5% en lo que va del mes.

En ambos casos, la suba del billete más que duplica la inflación prevista para noviembre, del orden del 1,9%.

Desde julio que el dólar no le ganaba a la inflación en la comparación mensual. Aunque existe una diferencia sustancial entre aquel momento y el actual: entonces, el movimiento cambiario había sido propiciado por la propia estrategia económica del Gobierno. Ahora se produce en un escenario de creciente incertidumbre financiera y económica, con una aceleración de la dolarización privada.

La dolarización de los ahorros complica al Banco Central

La demanda de dólares por parte de los ahorristas ya había encontrado un nuevo piso estructural.

Durante agosto, septiembre y octubre, los ahorristas compraron alrededor de u$s2.500 millones mensuales a través de las entidades financieras.

Lo llamativo era que semejante volumen de compras se daba en un escenario de relativa tranquilidad cambiaria, con un dólar que perdía sistemáticamente contra la inflación.

La incógnita era qué sucedería con esa demanda ante un episodio de incertidumbre financiera como el que finalmente se desató en las últimas jornadas.

Los números de los bancos empiezan a dar una respuesta.

Para el equipo económico, el problema es que esa aceleración de las compras coincide con la necesidad de fortalecer las reservas internacionales.

En lo que va de noviembre, el Banco Central adquirió apenas u$s344 millones, a un ritmo diario promedio de u$s22,9 millones.

Se trata de un registro muy similar al de septiembre, cuando la misión técnica del Fondo Monetario Internacional reclamó a las autoridades económicas que aceleraran la adquisición de divisas.

El BCRA respondió a ese reclamo durante octubre. Pero ahora el proceso volvió a ralentizarse.

Con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos y sin acceso al financiamiento voluntario en dólares en Wall Street, la acumulación de reservas resulta decisiva para afrontar los compromisos de deuda de 2027.

Qué dijo Luis Caputo sobre el dólar

El ministro atribuyó buena parte de las turbulencias a la crisis financiera internacional y descartó que la suba del tipo de cambio vaya a trasladarse a los precios de la economía.

Caputo también consideró razonable la nueva cotización del dólar oficial, por encima de los $1.600.

Mientras tanto, en la City se multiplican las sospechas de que el Gobierno está interviniendo por distintas vías para contener la presión cambiaria, a través de los bonos, los instrumentos dólar linked y el mercado de futuros.

El contado con liquidación registró ayer una fuerte volatilidad y terminó en $1.712, con una baja del 4,7%. El dólar blue, que llegó a negociarse a $1.740, cerró en $1.710.

Los títulos públicos recuperaron parte del terreno perdido y el riesgo país descendió hasta los 1.068 puntos. Entre los operadores no se descartaba que la intervención oficial hubiera contribuido a esa recuperación.

"Hubo una mayor oferta de cobertura cambiaria oficial ante la presión en el tipo de cambio. El interés abierto en futuros de dólar registró su mayor salto en más de un año. Con una suba de u$s405 millones en la rueda, el total llegó a u$s5.306 millones y acumula un aumento de u$s2.000 millones en noviembre", sostuvieron los técnicos de PPI en un reporte a clientes en el cierre del mercado.

Más allá de ese alivio, los datos que surgen de las mesas de los bancos plantean un interrogante para el Gobierno de cara al año electoral.

Si la demanda de dólares de los ahorristas ya era elevada en tiempos de tranquilidad cambiaria, ¿cuál será su magnitud en caso de que la incertidumbre se prolongue?