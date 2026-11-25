En una jornada en la que el dólar anotó un nuevo récord, el Banco Central no sumó reservas y el mercado ve con preocupación los vencimientos de 2027

El Banco Central sumó la tercera rueda consecutiva sin intervenir en el mercado cambiario, en una jornada en la que el dólar oficial volvió a subir y anotó un nuevo récord.

Se trata de la quinta rueda en lo que va de noviembre en la que el BCRA no suma divisas, algo que no deja de preocupar a los analistas, sobre todo pensando en los vencimientos previstos para el año que viene.

En ese escenario, las reservas brutas subieron este miércoles u$s4 millones y se ubicaron en u$s48.748 millones, luego de caer u$s618 millones el martes por una baja en la cotización del oro.

Así, en lo que va de noviembre la autoridad monetaria acumula compras por u$s344 millones y suma 16.309 millones en el año.

En ese escenario, el dólar volvió a subir.

El tipo de cambio mayorista trepó $9 y cerró en $1.604, aunque durante la rueda llegó a saltar $18 y tocó los $1.611.

El minorista, en tanto, trepó $15 en el Banco Nación y llega a los $1.630.

En el mercado informal, el dólar blue sube $30 y cotiza $1.730 para la venta.

En tanto, el dólar CCL que usan las empresas retrocede, luego de que el mercado observara maniobras de supuesta intervención del Gobierno. El tipo de cambio financiero cede este miércoles 1,4% a $1.770.

En la misma línea, el MEP cede 0,8% a $1.676.

La suba de los dólares oficiales se produce en un escenario de mayor demanda de cobertura cambiaria, con factores económicos y políticos locales que se combinan con un contexto internacional que condiciona a los mercados emergentes. Entre las variables que siguen los inversores aparecen la evolución de la actividad económica, los vencimientos de deuda previstos para 2027 y las expectativas sobre el rumbo del programa económico.

El mercado, en alerta por los vencimientos de deuda de 2027

La otra cuestión que mantiene en vilo a los inversores es la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.

La caída de los títulos públicos no solamente aleja la posibilidad de recuperar el financiamiento voluntario, sino que también tiene consecuencias concretas sobre la disponibilidad de divisas.

En los últimos días, la Argentina debió desembolsar unos u$s600 millones para reponer garantías de las operaciones de "repo" concretadas meses atrás, como consecuencia de la pérdida de valor de los bonos utilizados como respaldo.

El desembolso se produjo precisamente cuando el mercado reclama señales contundentes de acumulación de reservas.

Ayer, por segunda jornada consecutiva, el Banco Central no compró divisas en el mercado oficial. En medio de la presión cambiaria, sumar reservas sin alimentar la demanda de dólares se convierte en un desafío adicional para el equipo económico.

La paradoja es que, mientras los inversores reclaman una mayor disponibilidad de divisas, el deterioro de los activos argentinos genera nuevas necesidades de dólares.

Reservas del BCRA y el temor a un aumento en la demanda de dólares en 2027

Una de las preguntas claves en el debate sobre el dólar es cuál será el verdadero "poder de fuego" del Banco Central en caso de que en 2027 haya, como se prevé, un aumento en la demanda de dólares por parte de los ahorristas. Y surgen advertencias inquietantes, como por ejemplo que hay apenas una cuarta parte de los dólares necesarios para calmar al mercado.

A pesar del publicitado argumento oficial de la "bazooka de dólares", lo cierto es que en el mercado financiero se sigue considerando como dato clave el número de reservas netas del BCRA. Es decir, los dólares que realmente habrá en caja disponibles para ser usados.

Y la cuenta implica restar de los u$s49.000 millones de reservas brutas del Central, los rubros que no pueden ser usados para vender divisas en el mercado. En primer lugar, está el rubro de los encajes bancarios -es decir, buena parte de los ahorros que los depositantes tienen en el sistema bancario, y que por obligación regulatoria quedan en el BCRA-. Esto representa una tercera parte de las reservas totales, nada menos que u$s16.700 millones.

Además, hay que considerar el fondo de garantías Sedesa, más obligaciones del Central con organismos internacionales, más la devolución de un préstamo "repo" y la necesidad de pagar los vencimientos del Bopreal. Esto agrega otros u$s6.000 millones.

Y, finalmente, hay que restar el swap con el Banco Popular de China, que actualmente también engrosan las reservas brutas. Al "limpiar" esos rubros, las reservas netas son unos u$s7.300 millones, según la estimación que hizo la consultora Yier.

Es cierto que no es una cifra despreciable, sobre todo si se la compara con la situación, mucho más precaria, que tenía el Central durante la campaña electoral previa a las legislativas de 2025. Pero, aun así, hay advertencias en el sentido de que lo que hay en la caja del BCRA no alcanza.

Los factores detrás de la suba del dólar

distintos economistas consultados por iProfesional detallaron cuáles son los factores tanto locales como mundiales que están presionando al alza al billete estadounidense.

En el frente local, el deterioro de la actividad económica, las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal y afrontar los vencimientos de deuda de 2027, en el que se deben cancelar u$s29.000 millones, alimentan la incertidumbre.

A esto se suma el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con la reaparición del peronismo y dudas del mercado sobre la continuidad del actual programa económico. Algo que empezó a generar desarme de posiciones en pesos y a una mayor dolarización de posiciones.

En el plano internacional, influyen las expectativas de una eventual suba de tasas de la Reserva Federal (Fed), que podría favorecer el flujo de capitales hacia activos estadounidenses más seguros y rentables, hecho que encarecerá el financiamiento para los mercados emergentes. Y otro de los principales factores es la depreciación del real brasileño, que resta competitividad relativa a la Argentina y genera presión sobre el tipo de cambio local.

Según explicó Isaías Marini, economista de la consultora ONE618 (ex Consultatio), el tipo de cambio real multilateral argentino cayó 4% en los últimos 30 días, mientras que el bilateral con Brasil retrocedió 14%.

"Hay un escenario que se deterioró fuerte con la crisis mundial. Con lo cual, los mercados van a estar inestables y erráticos. Por eso, creo que el peso está haciendo un piso en su valor y de ahí irá para arriba. Así, que esté en $1.700 a fin de año no me extrañaría, y eso depende netamente de la evolución de los mercados internacionales que repercuten sobre lo doméstico", resume Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT).

En resumidas cuentas, existe una variedad de factores, internos y externos, que están generando una presión al alza del precio del dólar.

Factores internos que impulsan la suba del precio del dólar

Por un lado, existen diversos factores internos, vinculados a ruidos tanto políticos como económicos, que están generando incertidumbre y presión al alza para el precio del billete estadounidense.

"Por un lado, incide la reaparición del peronismo con mayor protagonismo de cara a la carrera presidencial de 2027. A eso se suma que la actividad económica todavía no muestra señales claras de recuperación, lo que también condiciona las expectativas. Creo que el mercado está procesando simultáneamente todos estos factores y, por eso, aumentó la demanda de cobertura, se corrigió el precio de los bonos y subió el riesgo país hasta los 1.110 puntos básicos", resume Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est a iProfesional.

Respecto a la presión cambiaria generada por la mayor tasa de los bonos, Marini explica: "En el último mes, veníamos de una situación atípica: la prima de riesgo de los bonos locales se amplió considerablemente, pero el tipo de cambio se mantenía estable, y esto se empezó a corregir en los últimos días. Buena parte de la presión sobre los bonos locales en las últimas semanas se explica por un empeoramiento del contexto internacional, aunque con un efecto amplificado por las preocupaciones sobre las posibilidades de reelección del oficialismo".

A ello se le suma el factor económico, donde la actividad económica no logra repuntar, algo que fue confirmado en el cierre del martes por la publicación del INDEC del EMAE, donde se confirmó que los últimos dos trimestres consecutivos se encuentran en caída y se entró en recesión técnica.

En cifras, el EMAE mostró una mejora del 1,1% en octubre frente al mes anterior, pero no alcanzó para revertir la caída en el trimestre. Es que en la variación interanual cayó 1,2%.

"El principal agravante es el deterioro de la actividad económica local. La entrada de la Argentina en recesión técnica profundiza las dudas respecto de la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal y afrontar sus compromisos de deuda en el mediano plazo. Una economía que se contrae debilita las perspectivas de recaudación tributaria y aumenta la percepción de riesgo de incumplimiento, lo que se traduce en mayores presiones sobre el riesgo país", advierte la economista Natalia Motyl.

Al respecto, Raúl Sánchez, economista y director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la UBA (CEDEAM), suma: "El mercado actúa en consonancia con lo que sucede con la actividad económica: un 2026 para el olvido, con tendencia ciclo de 0% de la actividad económica, inflación por encima del 30% anual y sin señales firmes de contar con los más de u$s27.000 millones para hacer frente a los pagos de deuda del 2027".

En este contexto, los inversores comienzan a desarmar sus posiciones en instrumentos denominados en pesos para refugiarse en activos dolarizados.

"Es el denominado desarme del carry trade. Frente a una mayor percepción de riesgo y mayores expectativas de depreciación cambiaria, disminuye el atractivo de permanecer posicionados en moneda local, incluso cuando las tasas de interés en pesos continúan siendo elevadas. Esto genera una mayor demanda de dólares, por lo que hay más presión al alza del precio", acota Motyl.

A ello suma que existe una creciente dolarización de carteras por cobertura ante la proximidad de un año electoral, que "históricamente tiende a incrementar la incertidumbre política, económica y cambiaria en la Argentina".

Más allá de esta situación, existen algunos aspectos en la economía Argentina que llevan cierta tranquilidad más allá de la incertidumbre generalizada.

"De todas maneras, también me parece importante destacar que el contexto macroeconómico actual es diferente al de otros episodios de tensión. Argentina mantiene superávit comercial y fiscal, y el Banco Central cuenta con reservas netas positivas. Por eso, considero razonable entender la corrección tanto del dólar como del riesgo país, pero no necesariamente proyectar una dinámica de suba indefinida. Mientras estos fundamentos se mantengan, deberían funcionar como un límite frente a escenarios de mayor tensión", resume Castro.