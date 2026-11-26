Operaciones inéditas en futuros y maniobras con reservas marcan la respuesta oficial ante el temor a desbalances y tensiones en los mercados

Caputo busca el swap chino y usa superávit fiscal, pero acumular divisas para los pagos sigue siendo el mayor reto.

El Banco Central no logra acumular dólares, complicando el programa financiero del Gobierno y la deuda de 2027.

El Gobierno intensifica su intervención en el mercado para contener la presión cambiaria y evitar un deterioro de activos.

El Gobierno está jugando más fuerte en el mercado financiero; al menos así lo detectaron operadores en el mercado.

Ante la creciente demanda de dólares y la preocupación de los inversores por los vencimientos de la deuda de 2027, el equipo económico desplegó distintas herramientas para contener la presión cambiaria y evitar un mayor deterioro de los activos argentinos.

La intervención oficial, según observaron operadores del mercado, adquirió una mayor intensidad en las últimas jornadas. Los números de las operaciones de cobertura cambiaria dan una idea de la magnitud del despliegue.

De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el interés abierto en el mercado de futuros de dólar registró ayer su mayor salto en más de un año: aumentó en u$s405 millones en una sola rueda, hasta los u$s5.306 millones.

En lo que va de noviembre, el incremento ya alcanza los u$s2.000 millones. Una dinámica que da cuenta de la creciente búsqueda de cobertura por parte de los inversores y que, para los analistas, lleva la impronta de la intervención oficial.

Dónde se concentraron las nuevas posiciones

Las nuevas posiciones se concentraron básicamente en diciembre, con un incremento de u$s453 millones. También hubo una intensa operatoria con la letra atada a la evolución del dólar oficial que vence en enero próximo, con un volumen nominal de u$s524 millones.

Todo sucede en momentos en que al Banco Central le cuesta cada vez más hacerse de dólares. Ayer, por tercera rueda consecutiva, la entidad que preside Santiago Bausili no compró divisas.

En noviembre lleva adquiridos apenas u$s344 millones, a un ritmo de u$s22,9 millones diarios, muy lejos de los u$s66 millones de octubre.

Los dólares que le faltan a Caputo

El menor ritmo de compras del BCRA no es un dato menor a la hora de analizar el programa financiero del Gobierno de cara al año electoral.

Para afrontar vencimientos de capital e intereses por u$s24.900 millones durante 2027, el esquema original del Ministerio de Economía contempla compras de divisas del Tesoro al Banco Central por u$s4.900 millones, además de emisiones de bonos en dólares en el mercado doméstico por otros u$s5.000 millones.

Ambas fuentes de financiamiento están hoy bajo la lupa de los inversores.

Una estimación que realizó el economista Amilcar Collante ubica en u$s10.300 millones los dólares que todavía habría que conseguir, incluso contabilizando la eventual utilización de u$s5.000 millones del swap con China.

Fue precisamente Luis Caputo quien ayer confirmó que ya le solicitó a China disponer de esos recursos, como reaseguro ante las dificultades que pudieran surgir para refinanciar la deuda durante 2027.

El ministro también detalló cómo afrontará el vencimiento de enero, por unos u$s4.400 millones. De ese total, u$s1.800 millones provendrán de una compra de divisas del Tesoro al Banco Central con los pesos del superávit fiscal.

El Gobierno festejó el rebote de los bonos

Desde el equipo económico atribuyeron a las declaraciones del ministro la recuperación de los títulos públicos, que ayer registraron mejoras de entre 0,4% y 0,7% en los Globales.

"Hoy habló Toto y subieron los bonos", celebró en su cuenta de X Felipe Núñez, asesor del equipo económico.

Más allá del alivio que significó el rebote, la cuestión de fondo sigue sin resolverse: cómo hará el Gobierno para acumular los dólares que necesita para pagar la deuda y, al mismo tiempo, contener la dolarización de los inversores y de los pequeños ahorristas, cuando todavía falta un largo trecho para las elecciones presidenciales.