El dólar mayorista cedió tras siete jornadas en el alza. El CCL retomó las subas, aunque se moderaron con el correr de las horas

La demanda de dólares y la búsqueda de protección frente a una eventual devaluación volvieron a instalarse entre las principales preocupaciones del mercado financiero. Este jueves, el tipo de cambio oficial se tomó un respiro y bajó, pero volvieron a subir los financieros y la brecha entre ambos volvió a estirarse.

El dólar mayorista bajó $2,50 luego de siete jornadas en alza y se ubicó en $1.601,50, luego de haber tocado su máximo histórico en la rueda previa. En la misma línea, el tipo de cambio minorista, cedió $5 y cerró en $1.625 según la cotización del Banco Nación.

Dólar: a cuánto cotizan el CCL, el MEP y el blue

Por el contrario, tras bajar el miércoles, el dólar CCL que usan las empresas subió 0,2% y cotiza en $1.783. De esta manera, la brecha con el mayorista es del 11,3%.

El MEP, por su parte, cede 0,4% a $1.662. Y el blue bajó $10 luego de varias ruedas y cerró en $1.700.

La actividad cambiaria local operó este jueves con menor movimiento este jueves debido al feriado en Estados Unidos. La jornada limitó las operaciones que las entidades financieras pueden realizar contra sus propias cuentas en dólares abiertas en el Banco Central (BCRA), así como aquellas transacciones cuya liquidación se concreta en los días siguientes.

En este contexto, operadores de la city señalaron que, como el mercado mayorista funciona únicamente con liquidación local por el feriado estadounidense y una vez transcurrido el fix del dólar linked, el tipo de cambio retrocedió hasta los $1.601.

En cuanto a las perspectivas para las próximas semanas, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que el mercado seguirá atento a una serie de indicadores económicos y variables políticas que pueden incidir sobre las expectativas.

"Hacia adelante, el mercado seguirá atento a diversas variables con incidencia sobre el humor social y la intención de voto, como la inflación, la marcha de los sectores rezagados de la economía, los salarios reales y la inflación, así como de la volatilidad cambiaria y de las expectativas nominales", afirmó.

El economista también mencionó factores externos que podrían repercutir sobre los activos argentinos y la cotización del dólar. Entre ellos, destacó la evolución del real brasileño y los movimientos de los mercados internacionales, dos variables que seguirán bajo observación por su posible impacto en la dinámica financiera local.

La deuda de 2027 y el riesgo electoral, en el radar de los inversores

Una de las principales fuentes de inquietud es la falta de definiciones sobre cómo se cubrirán las obligaciones financieras del próximo año. Con el riesgo país nuevamente por encima de los 1.100 puntos básicos, el regreso al financiamiento externo a tasas sostenibles todavía aparece como una posibilidad limitada.

Esa incertidumbre lleva a los inversores a reducir su exposición al peso y buscar alternativas de cobertura. A la vez, la proximidad de las elecciones presidenciales comienza a influir en las decisiones de cartera.

La rentabilidad de las colocaciones en moneda local también perdió atractivo. Cuando los rendimientos de corto plazo quedan por debajo de la inflación prevista y el dólar recupera impulso, mantener posiciones de carry trade resulta menos conveniente. De hecho, en la City ya aparecieron recomendaciones para reducir las apuestas en pesos y pasar a activos en dólares.

A estos factores se agrega un componente estacional: la demanda de divisas suele aumentar ante los viajes al exterior y las vacaciones de verano.

El dólar global y la caída de las materias primas complican el escenario

Las presiones sobre el peso no responden exclusivamente a factores internos. En América Latina, distintas monedas perdieron terreno frente al dólar, mientras que la divisa estadounidense se fortaleció a nivel internacional.

Brasil ofrece una referencia de ese movimiento: allí el dólar acumuló una suba cercana al 17% durante el último mes. En paralelo, el índice DXY superó los 103 puntos, su registro más alto desde marzo de 2025. La depreciación del real brasileño también genera preocupación por su impacto sobre la competitividad argentina, como se explicó en el análisis sobre la suba del dólar en Brasil y sus efectos sobre el plan económico.

El panorama se completa con las expectativas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y la caída de las cotizaciones internacionales de productos relevantes para las exportaciones argentinas, entre ellos la soja y el petróleo.

Las operaciones con AL30 reavivaron las versiones de intervención

El movimiento de los dólares financieros durante el miércoles tuvo otro dato destacado: el volumen de operaciones cursadas mediante el bono AL30, utilizado habitualmente para concretar compras de divisas en el mercado de capitales.

EconViews informó que las transacciones de MEP y CCL totalizaron u$s436 millones. La cifra marcó un récord y dejó atrás el máximo previo de octubre de 2025, cuando se habían registrado negocios por u$s354 millones.

El volumen operado coincidió con una baja de las cotizaciones financieras. Esa combinación despertó sospechas entre los participantes del mercado sobre una posible intervención del Gobierno, aunque no existe una confirmación oficial al respecto. Las operaciones con bonos y futuros también quedaron en el centro de las versiones sobre una eventual acción oficial para contener el tipo de cambio, según el análisis sobre cómo el BCRA habría intervenido en el mercado de dólar futuro y en los bonos.

La letra dólar linked que suma presión sobre las cuentas del Tesoro

El calendario de vencimientos también aportó un elemento de atención para los operadores. La letra dólar linked D30N6, que deberá cancelarse el próximo 30 de noviembre, conserva obligaciones por u$s1.888 millones luego del canje concretado la semana pasada.

El monto en pesos que deberá afrontar el Tesoro depende del tipo de cambio A3500 del Banco Central. Esa referencia se determina mediante el fixing del instrumento y permite calcular el importe final de la cancelación.

La reciente suba del dólar oficial elevó el costo estimado del compromiso. Con la cotización del martes como referencia, el desembolso alcanzaba unos $3,01 billones. Una semana antes, el cálculo era de $2,93 billones.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que el monto involucrado es el más alto de los últimos tres fixings. La consultora también advirtió que este tipo de jornadas suele coincidir con una mayor demanda de moneda extranjera.

La capacidad del Tesoro para responder a esa presión mediante ventas de dólares, sin embargo, estaría condicionada por la disponibilidad de fondos. Al 18 de noviembre, sus depósitos en el Banco Central sumaban apenas u$s158 millones, según los datos citados por los analistas.

La licitación de deuda será la próxima referencia

Con este panorama, el mercado seguirá de cerca la licitación de deuda prevista para este jueves. El Tesoro buscará renovar los compromisos que vencen a fin de mes y comprobar qué demanda encuentra para sus instrumentos en pesos.

El resultado permitirá evaluar el interés de los inversores por permanecer en activos en moneda local, en momentos en que crece la dolarización de carteras y persisten los interrogantes sobre el esquema cambiario y las necesidades financieras de 2027.