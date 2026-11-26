El retroceso bursátil golpea a gigantes tecnológicos y siembra dudas sobre el futuro de las inversiones vinculadas al desarrollo de chips avanzados

La incertidumbre por regulación, la rentabilidad de la IA y la venta de fundadores impactaron la confianza de los inversores.

Las acciones de IA (Nvidia, Anthropic) cayeron en picada. Otros sectores no tecnológicos compensaron la baja del mercado.

Wall Street sufrió en noviembre. El Nasdaq, con empresas de IA, fue el más lastrado por las caídas generalizadas.

Hasta el cierre del 25 de noviembre, los índices de Wall Street no cayeron tanto como las acciones de IA porque el resto del mercado aguantó mejor. Pero noviembre fue el peor mes desde abril de 2025, con caídas generalizadas que pusieron en evidencia la fragilidad del sector tecnológico más ponderado del mercado.

De acuerdo con los números del cierre del 25, el Nasdaq cayó 9,5%, el S&P 500 un 5,2%, el Dow Jones un 3,0% y el Russell 2000 un 1,5%. En el año 2026, en cambio, el Russell 2000 sube un 9,0%, el S&P 500 un 4,9%, el Dow Jones un 4,4% y el Nasdaq un 1,5%.

Hay que destacar que el Nasdaq, que tiene adentro a las empresas de IA, es el que más cayó y el que peores perspectivas futuras muestra, por la alta ponderación que tienen esas compañías en el índice. El Nasdaq es el que más perdió porque ahí están incluidas Nvidia, Anthropic, Micron, AMD, Tesla, Lam Research y Palantir entre las más importantes, empresas que concentran el gasto masivo en infraestructura de inteligencia artificial.

Las últimas fueron las dos peores semanas de Wall Street desde la pandemia. El jueves 5 de noviembre, el jueves negro del año, el Nasdaq cayó un 6,36%, su peor caída desde marzo de 2020, en plena pandemia. El S&P 500 cayó 4,36%, el Dow un 3,44% y el dato más impactante es que se evaporaron más de 2,5 billones de dólares.

Esa baja se dio dos días después de que los demócratas ganaran el Congreso. El mercado temió una futura regulación de la IA, sumado a una investigación a Nvidia y al freno del gasto en datacenters.

Por su parte, la semana del 16 al 20 de noviembre fue la peor en 18 meses para Wall Street y el viernes 20 fue el peor día. Ese día, el llamado "índice del miedo", el VIX, llegó a 40 puntos.

Por qué Wall Street cayó menos que las acciones de IA

¿Por qué Wall Street cayó menos que las acciones de IA? Porque las empresas que no gastan en IA subieron. Si no se computan las 10 grandes de IA, el resto del mercado casi no cayó.

Las que salvaron al S&P fueron Apple, con una suba del 3,4%, Amazon con 1,7%, Walmart, Johnson & Johnson y las empresas de consumo y salud. Por ese motivo, Wall Street cayó menos de la mitad que las acciones de IA en noviembre, donde se destaca Nvidia con una baja del 30%. Es la peor caída de Nvidia en años.

El miércoles, la acción cerró en 149,30 dólares, con una caída del 4%, y con un mínimo de noviembre de 124,50 dólares que registró el viernes 20. El máximo histórico fue de 243,37 dólares el 6 de octubre y la caída de noviembre es del 30%.

El lunes 23 tuvo un rebote de 31,5% cuando se anunció la vuelta de Jensen Huang como CEO y pasó de 125,50 a 165,05 dólares, aunque el mercado mantiene dudas sobre la sostenibilidad de esta recuperación. En el año, la caída es de 19,9% y es el peor año desde 2022, cuando cayó un 55%.

Lo notable es que este año perdió unos 900.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

El debut fallido de Anthropic y la venta de sus fundadores

La otra acción de IA golpeada es Anthropic, que no cotizaba antes de noviembre, ya que debutó el 19, por lo que su caída de noviembre es su caída desde el debut.

El cierre del miércoles 25/11 fue de 83 dólares por acción y desde el debut cayó un 28%.

En dólares, la IPO recaudó unos 93.541 millones y fue la IPO más grande de la historia, superando al lanzamiento de SpaceX. La valuación al día del debut fue de 2 billones de dólares frente a los 1,1 billones del 25 de noviembre, ya que perdió casi 900.000 millones de dólares en solo 5 ruedas.

El problema es que debutó en el peor momento, justo cuando todo el sector de IA se desplomaba por dudas sobre su rentabilidad.

Por otra parte, dos de sus fundadores, Dario Amodei y Daniela Amodei, vendieron unos 3,37 millones de acciones cada uno a $83 el 20/11, llevándose unos 280 millones de dólares cada uno, y el mercado no vio bien esa maniobra.

Lo cierto es que, en las últimas tres semanas, los grandes y pequeños inversores de los mercados financieros mundiales, en particular de Wall Street, enfrentan numerosas preocupaciones: desde la incertidumbre que provocan los ciberataques masivos a aeropuertos, entidades financieras y billeteras digitales, hasta las dudas sobre el futuro papel de Nvidia como motor del crecimiento de la industria de la IA.

La preocupación creciente es que las empresas están gastando cientos de miles de millones de dólares en la expansión de la infraestructura de IA, tanto con recursos propios como con fondos que obtienen en los mercados de deuda y de acciones.