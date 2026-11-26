La AGN reclama al BCRA falta de transparencia en la gestión de lingotes en el exterior y solicita recuperar activos estratégicos de reserva

La Auditoría General de la Nación (AGN) acusó al Banco Central (BCRA) de no entregar documentación clave sobre las operaciones con oro realizadas en 2024. El organismo de control cuestionó el traslado de 1.000 barras al exterior y pidió la repatriación de los lingotes.

El conflicto escaló después de que la AGN detectara inconsistencias entre las respuestas oficiales del BCRA y sus propios registros contables. La entidad presidida por Juan Manuel Olmos sostiene que el Banco Central incumplió su deber legal de colaborar con el control externo y que no entregó contratos ni antecedentes técnicos indispensables.

El choque institucional tiene como trasfondo un tema sensible: cómo se administran las reservas de oro del país y quién controla esa información.

Qué acusa la AGN: falta de documentos y operaciones sin respaldo

Entre junio y agosto de 2024, el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres. La institución británica actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Además, refundió 115 lingotes bajo estándares de "buena entrega". Ese proceso cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de "oro no asignado".

La diferencia es clave. El oro físico está en la bóveda y nadie más puede tocarlo. El oro "no asignado" es un crédito: el banco custodio tiene metal en sus depósitos, pero no hay lingotes específicos reservados para Argentina.

La AGN informó que el BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. Sin embargo, en la contabilidad del Banco Central y en los extractos del BIS aparecieron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy.

El organismo de control reclamó documentación sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes y rendimientos de esas operaciones. No la recibió.

Según el informe de la AGN, tampoco llegó información para establecer si el oro fue usado como garantía en operaciones financieras. Ese dato es crucial para saber si el activo quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad soberana.

El traslado sin instructivo y las pérdidas millonarias

El traslado del metal al exterior se realizó sin un instructivo formalmente aprobado, según la Auditoría. Tampoco se acreditó la custodia de la póliza de seguro correspondiente.

Para la AGN, esas omisiones impidieron verificar las condiciones bajo las cuales se ejecutó la operación y los mecanismos de resguardo previstos para los activos.

El documento también retomó observaciones incluidas en la auditoría anterior sobre los estados contables de 2025. Allí, la AGN indicó que las operaciones financieras de cobertura con oro realizadas con el BIS y Deutsche Bank arrojaron pérdidas por u$s1.023 millones, liquidables en divisas.

En ese mismo período, las reservas registraron una revalorización neta positiva de u$s2.505 millones, asociada al incremento del precio internacional del metal.

No obstante, la Auditoría remarcó que el BCRA no entregó los contratos ni los antecedentes técnicos necesarios para revisar "las condiciones, riesgos o cláusulas de entrega física" de las operaciones.

El Banco Central también omitió una evaluación integral de los riesgos asociados. El análisis debía contemplar aspectos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales, incluida la prórroga de jurisdicción.

Sobre este punto, el informe aludió a los juicios internacionales con fallos firmes que el Gobierno informó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en octubre de 2026.

"Rendir cuentas no es una gracia discrecional"

"La confidencialidad de la administración de las reservas no puede invocarse para eludir el control externo", planteó la AGN.

El organismo afirmó que cuenta con mecanismos para preservar información sensible. Recordó que el propio informe dispuso reservas parciales sobre determinados datos.

También cuestionó que las explicaciones posteriores del Banco Central en el Informe de Política Monetaria del tercer trimestre de 2026 y durante la conferencia de prensa del 29 de octubre sustituyeran la presentación de la documentación contractual.

"Rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional", sostuvo el texto. La AGN vinculó ese planteo con el artículo 85 de la Constitución Nacional, que establece que la Presidencia del organismo debe estar a cargo de un representante de la oposición.

Finalmente, el documento señaló que no se verificó "un beneficio sustantivo" que justificara el traslado del oro.

Ante lo que definió como un escenario internacional de conflictividad creciente, solicitó a las autoridades del BCRA que adopten una estrategia de mayor cautela para proteger los activos externos y que dispongan la repatriación del oro a la sede del Banco Central.

Cómo arrancó la polémica: la auditoría de octubre

La controversia por el oro de las reservas del Central tuvo un primer capítulo público el 8 de octubre. Ese día, la AGN difundió sus observaciones sobre los estados contables de 2025.

El organismo sostuvo que la autoridad monetaria había realizado operaciones con derivados sobre el metal. El resultado arrojó una pérdida de u$s1.023 millones, entre el quebranto de los contratos y las primas pagadas.

El presidente de la Auditoría, Juan Manuel Olmos, cuestionó que se hubiera utilizado parte de las reservas de oro como activo subyacente de esas operaciones.

"Nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo", afirmó entonces.

La auditoría distinguió ese resultado de la revaluación contable de las tenencias. Las reservas aumentaron por la suba de la cotización internacional del metal.

Esa diferencia se convirtió en el centro de la disputa técnica. Para la AGN, la apreciación del oro que ya formaba parte de las reservas no debía confundirse con el resultado de los derivados.

"Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente", planteó Olmos.

Según los datos examinados por el organismo, la tenencia de oro registró una ganancia patrimonial superior a $8 billones durante 2025, impulsada por el precio internacional.

La respuesta del BCRA: estrategia integral y ganancia inédita

El BCRA respondió semanas después, el 29 de octubre, a través de su Informe de Política Monetaria del tercer trimestre.

Allí rechazó que las coberturas debieran analizarse de manera aislada. Sostuvo que formaban parte de una estrategia integral de administración de reservas.

La entidad afirmó que los contratos permitieron preservar cerca del 70% de la suba del oro durante 2025. Defendió el resultado como una ganancia "inédita" sobre esa posición.

La explicación oficial se concentró en los denominados zero-cost collars. Es una combinación de opciones de venta y de compra que fija un piso para proteger el valor de un activo ante una baja.

Sin embargo, limita parte de la ganancia si el precio supera un determinado techo.

El Banco Central señaló que esos contratos se liquidaban en divisas. Aclaró que "no modifican las tenencias físicas de oro ni generan movimientos, compromisos o gravámenes en esa posición".

Según la defensa del BCRA, la cobertura se activó tras una suba cercana al 40% en el precio del metal durante los 12 meses previos a octubre de 2024.

El organismo sostuvo que el salto de 66% registrado en 2025 estuvo fuera de los escenarios previstos al momento de contratar las opciones. El costo posterior debe evaluarse junto con la revaluación de las reservas, no como un resultado independiente.

Santiago Bausili, presidente del BCRA, había asegurado ante el Senado que "todos los movimientos del oro están documentados y están registrados".

Explicó que una parte de las reservas permanecía en las bóvedas de la entidad y otra estaba depositada en el BIS, en Suiza.

También sostuvo que durante 2024 se aprovechó una ventana de mercado para reemplazar barras con menor aceptación comercial por otras de mejor calidad. El costo habría sido inferior al histórico.

La controversia quedó así dividida en dos planos que avanzaron en paralelo. Por un lado, el debate sobre el resultado y la conveniencia de las coberturas financieras.

Por otro, las preguntas sobre la documentación, los contratos, el traslado físico de los lingotes y los riesgos jurídicos vinculados a la administración de las reservas.

La nueva observación de la AGN sobre la falta de antecedentes para el control externo vuelve a conectar ambos expedientes. El reclamo por transparencia quedó en el centro de la disputa institucional.