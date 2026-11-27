Las principales bolsas repuntan de la mano de gigantes tecnológicos y el crudo escala por tensiones geopolíticas y renovado apetito inversor

Las bolsas internacionales operan con mayoría de subas este viernes, en una jornada marcada por la recuperación de las acciones tecnológicas y una mejora del apetito por el riesgo después de varias semanas de volatilidad. Los futuros de Wall Street anticipaban ganancias antes de la apertura y, con la rueda estadounidense ya en marcha, los principales índices de Nueva York extendían el rebote. Asia y Europa también registraron avances.

El movimiento responde, principalmente, a una recuperación de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA), que habían sufrido fuertes ventas durante noviembre. Los inversores comenzaron a cuestionar si las millonarias inversiones que realizan las grandes tecnológicas podrán traducirse en ganancias suficientes para justificar sus valuaciones.

En paralelo, el petróleo mantiene una dinámica diferente. Las cotizaciones internacionales acumulan cuatro jornadas de avances y se encaminan a interrumpir una racha de tres semanas de pérdidas, ante las preocupaciones por posibles interrupciones en el suministro de Medio Oriente.

El dólar, por su parte, se encamina a completar su tercer mes consecutivo de subas, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense avanzan en una jornada de menor demanda de activos considerados refugio.

Los ADR argentinos suben hasta 5% en Wall Street y acompañan el rebote de los mercados

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también se sumaron a la recuperación internacional y registraban ganancias generalizadas este viernes.

Los ADR suben hasta 7,3%, encabezadas por Grupo Financiero Galicia.

Por el contrario, el MSCI Merval cae 0,9% medido en pesos.

El movimiento se produce en la cuarta rueda consecutiva de recuperación de los activos argentinos medidos en dólares y combina factores externos y locales. Por un lado, el rebote de Wall Street mejora el clima para los mercados emergentes. Por otro, los últimos avances legislativos del Gobierno y las señales sobre el financiamiento de los vencimientos de deuda en dólares de enero contribuyeron a recuperar el interés de los inversores.

Otro factor favorable para los activos argentinos fue el comportamiento del mercado brasileño. El real se apreciaba después de que Luiz Inácio Lula da Silva anunciara al presidente de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, como próximo ministro de Hacienda. La designación fue interpretada por los inversores como una señal de mayor previsibilidad en materia económica y fiscal.

En el plano local, el mercado también siguió de cerca la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la media sanción del Presupuesto 2027 y los avances legislativos sobre la suspensión de las PASO. A esto se sumó el resultado de la última licitación del Tesoro, que alcanzó un rollover superior al 100%.

Wall Street: cuánto suben el S&P 500, Nasdaq y Dow Jones

Los futuros de los principales índices de Nueva York anticipaban una apertura positiva. De acuerdo con Reuters, los contratos del Nasdaq avanzaban 2,1%, mientras que los del S&P 500 subían 1,5% durante las operaciones previas.

Con la rueda ya iniciada, las acciones estadounidenses ampliaban las ganancias. Según los datos relevados por Associated Press durante las primeras operaciones:

S&P 500: avanzaba 1,2%

Nasdaq Composite: subía 1,7%

Dow Jones: registraba una mejora de 0,9%

Las acciones tecnológicas encabezaban las subas. Broadcom avanzaba 3,4%, mientras que Microsoft registraba una mejora más moderada, de 0,3%. Amazon también se destacaba, con un incremento de 3,2%, en el comienzo de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos.

El rebote se produce después de un noviembre complicado para el sector tecnológico. Uno de los casos que concentró la atención fue Nvidia, que atravesó una fuerte volatilidad vinculada con los cambios en su conducción. Las acciones de la compañía llegaron a subir 31% el lunes, luego del regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva, pero todavía acumulaban una caída cercana al 27% en el mes.

Además, S&P puso bajo observación la calificación crediticia de la empresa ante la posibilidad de una eventual rebaja.

El comportamiento de Nvidia es relevante para el mercado porque su capitalización bursátil y su peso dentro de los principales índices hacen que sus movimientos tengan una incidencia importante en Wall Street.

La discusión de fondo pasa por la rentabilidad de la inteligencia artificial. Las grandes compañías tecnológicas destinaron recursos millonarios a centros de datos, procesadores y desarrollo de infraestructura, pero los inversores buscan señales más concretas de que esos desembolsos podrán sostener el crecimiento de sus ingresos y beneficios.

En ese contexto, el rebote de este viernes permite recuperar parte de las pérdidas recientes, aunque no elimina las dudas sobre las valuaciones del sector.

La actividad en Nueva York tiene, además, un horario especial. Después del feriado de Acción de Gracias del jueves 26 de noviembre, las bolsas retomaron las operaciones este viernes, aunque con una sesión reducida por el Black Friday. El cierre está previsto para las 13 de Nueva York, las 15 de Argentina.

Las bolsas de Asia y Europa también registraron subas

La recuperación de las acciones tecnológicas tuvo un impacto en los mercados asiáticos, que finalizaron la jornada con avances generalizados.

Entre los principales índices se destacaron:

Kospi de Corea del Sur: subió 4,3%

Shanghai Composite de China: avanzó 3,7%

Hang Seng de Hong Kong: ganó 2,1%

Nikkei 225 de Japón: registró una mejora de 2,1%

S&P/ASX 200 de Australia: avanzó 0,8%

En China, las acciones también recibieron el impulso de nuevas medidas oficiales de respaldo al mercado de capitales. El Gobierno anunció que buscará fortalecer los mecanismos de estabilización y ampliar la participación de los fondos respaldados por el Estado.

El índice CSI300, que reúne a las principales compañías cotizadas en Shanghái y Shenzhen, llegó a avanzar 4,2%, después de haber tocado el jueves su nivel más bajo desde junio de 2025.

En Europa, el índice paneuropeo Stoxx 600 avanzaba 0,8%, después de haber registrado una suba de 1,7% durante la jornada anterior.

El repunte también alcanzaba a las principales plazas del continente, con mejoras en las acciones tecnológicas, industriales y mineras. El movimiento se produjo en un contexto de recuperación de los activos de riesgo y menor preocupación por el impacto de algunas medidas arancelarias estadounidenses.

El petróleo sube por los ataques en el estrecho de Ormuz

En el mercado energético, el foco está puesto en Medio Oriente. Los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz y contra infraestructura energética de Arabia Saudita reactivaron las preocupaciones sobre el abastecimiento internacional.

El Brent, referencia para buena parte del mercado internacional y para Argentina, llegó a ubicarse cerca de los u$s98 por barril durante las operaciones de este viernes. En una actualización de Reuters, el contrato cotizaba a u$s96,60, con una mejora respecto de la jornada anterior.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se negociaba alrededor de los u$s85 por barril, con un avance cercano al 1,7% respecto del último cierre disponible antes del feriado estadounidense.

De esta manera, ambas referencias se encaminan a registrar su primera semana positiva después de tres semanas consecutivas de retrocesos.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores marítimos para el comercio mundial de hidrocarburos. Por esa vía circula una proporción significativa de las exportaciones de petróleo de los países del Golfo Pérsico, por lo que cualquier interrupción del tránsito puede repercutir sobre los precios internacionales.

La evolución del crudo también tiene implicancias para las expectativas de inflación. Un encarecimiento sostenido de la energía puede trasladarse a los costos de transporte, producción y distribución, además de afectar el poder adquisitivo de los consumidores.

De todos modos, el repunte de las últimas jornadas no revierte todavía las pérdidas acumuladas durante noviembre. Según Reuters, el Brent continúa aproximadamente 17% por debajo de su cotización al comienzo del mes.

El dólar se encamina a su tercer mes consecutivo de subas

En el mercado cambiario internacional, el dólar mantiene una tendencia de fortaleza y se encamina a completar su tercer mes consecutivo de avances frente a las principales monedas.

El índice dólar, que mide su desempeño frente a una canasta de divisas, se ubicaba alrededor de los 103,8 puntos. La moneda estadounidense recibió respaldo tanto de la búsqueda de activos de cobertura durante las recientes bajas bursátiles como de las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

El euro, en tanto, cotizaba cerca de los u$s1,098, con movimientos acotados durante la jornada.

Uno de los factores centrales para el mercado es la posibilidad de que la Fed vuelva a incrementar las tasas de interés en diciembre. Los contratos financieros llegaron a reflejar una probabilidad cercana al 99% de un aumento de 25 puntos básicos.

Esta perspectiva favorece al dólar porque una política monetaria más restrictiva puede sostener el atractivo de los activos denominados en esa moneda.

Qué pasa con los bonos del Tesoro de Estados Unidos

Los títulos del Tesoro estadounidense también registraban movimientos este viernes. La mejora de las bolsas redujo la demanda relativa de activos refugio y provocó una caída en los precios de los bonos, con el consecuente incremento de sus rendimientos.

El rendimiento del bono a 10 años subía hasta aproximadamente 4,90%, luego de ubicarse cerca de 4,85% en la última referencia previa al feriado.

El título a dos años, más sensible a las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal, avanzaba hasta aproximadamente 4,69%.

Es importante recordar que el precio de los bonos y sus rendimientos se mueven en sentido inverso: cuando aumenta la demanda de estos instrumentos, sus precios suben y las tasas bajan. Cuando los inversores venden títulos, los rendimientos tienden a incrementarse.

La evolución de estos instrumentos es seguida de cerca por los mercados internacionales porque sus tasas funcionan como referencia para el costo del financiamiento en dólares y para la valuación de otros activos financieros.

Qué miran los mercados para las próximas jornadas

El cierre de noviembre estará condicionado por tres variables principales: la evolución de las acciones tecnológicas, las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En Wall Street, los inversores buscarán determinar si la recuperación de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial tiene continuidad o si se trata de un rebote después de las fuertes ventas de las últimas semanas.

También seguirán de cerca los próximos indicadores de inflación y actividad económica de Estados Unidos, que pueden modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

En el mercado energético, la atención estará puesta en la seguridad del transporte marítimo y en la posibilidad de que los ataques contra petroleros e infraestructura petrolera afecten efectivamente los volúmenes disponibles para exportación.

Por ahora, la jornada muestra una recuperación de los principales índices bursátiles, aunque convive con un dólar fortalecido, tasas de interés elevadas y un petróleo que vuelve a incorporar una prima por riesgo geopolítico.