Ofrecen oportunidades de financiación extendida y promociones exclusivas para incentivar compras en un escenario de fuerte retracción del mercado

El Black Friday 2026 arrancó este viernes 27 de noviembre con una propuesta inédita de los bancos. Las entidades financieras desplegarán hasta 30 cuotas sin interés, descuentos que llegan al 65% y reintegros de hasta $200.000 en distintas categorías de productos.

La movida llega en un momento clave. El consumo sigue debilitado y los bancos apuestan a una batería récord de beneficios para reactivar las ventas y dinamizar la cadena comercial.

La oferta abarca desde tecnología y electrodomésticos hasta pasajes aéreos, hospedajes e indumentaria. Cada banco tiene su estrategia diferenciada.

Banco Nación lidera con 30 cuotas en productos de eficiencia energética

La entidad pública sale con la propuesta más agresiva del mercado. Ofrecerá hasta 30 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética y 24 cuotas en artículos seleccionados.

Los beneficios aplican para tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco. El pago debe hacerse a través de MODO desde la aplicación BNA+.

Además, el Nación contempla envíos gratuitos y rebajas de hasta 40% en productos seleccionados. Sumará un cupón adicional del 25% de descuento.

En el rubro turístico, la financiación llega hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard y 9 con Visa. El banco ofrecerá un 15% de ahorro en paquetes turísticos nacionales a través de Aerolíneas Argentinas, con un tope de reintegro de $200.000.

Los descuentos en hoteles del país alcanzarán el 50% en alojamientos seleccionados.

Qué ofrecen los bancos provinciales durante el Black Friday

El Banco Provincia desplega sus beneficios a través de Provincias Compras, su plataforma de comercio electrónico. Habrá hasta 24 cuotas sin interés en distintos productos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

En turismo, desde el 27 hasta el 29 de noviembre, ofrecerá 12 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard. Con Visa, la financiación llegará a 6 cuotas.

El Banco Ciudad también sale con 24 cuotas sin interés. Los beneficios aplican en Tienda Ciudad, el marketplace de la entidad.

Para vuelos nacionales con Aerolíneas Argentinas, la financiación se extiende hasta 18 cuotas sin interés.

Banco Macro e ICBC apuestan por reintegros y financiación extendida

Macro desplegará su batería de descuentos desde el 27 hasta el 29 de noviembre. Los beneficios aplican en distintos rubros con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

En Tienda Macro, el marketplace del banco, habrá hasta 18 cuotas sin interés pagando a través de MODO.

El rubro turístico concentra parte de la propuesta. Macro ofrecerá un 10% de descuento con Aerolíneas Argentinas y un tope de reintegro de $200.000. Las agencias de viajes tendrán hasta 9 cuotas sin interés con Almundo y Despegar.

El transporte terrestre no queda afuera. Flecha Bus, Plataforma 10 y Vía Bariloche ofrecerán 6 cuotas sin interés.

ICBC sale con su plataforma ICBC Mall. Los clientes tendrán reintegros de hasta $50.000 y 3 cuotas sin interés en toda la tienda, siempre que paguen a través de MODO.

Desde el 27 hasta el 29 de noviembre, el banco extenderá la financiación. Dará hasta 18 cuotas sin interés en todos los productos de su plataforma.

También ofrecerá financiación de hasta 18 cuotas sin interés en categorías seleccionadas del marketplace.

BBVA se enfoca en turismo con descuentos de hasta 65% en hoteles

La banca internacional concentra su estrategia en el rubro viajes. BBVA desplegará sus beneficios a través del portal de Millas BBVA.

Los vuelos al exterior tendrán descuentos de hasta 30% en rutas a Miami, Río de Janeiro y Madrid. Los paquetes con hoteles RIU ofrecerán un 10% de descuento.

La propuesta se amplía con rebajas de hasta 55% en hoteles RIU de México, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Costa Rica y Aruba.

El descuento más agresivo llega al 65%. Aplica en hoteles seleccionados del Caribe, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos.