Precios de bonos y riesgo país reflejan el creciente temor de los inversores respecto a un impago de la deuda, en caso de que regrese el kirchnerismo

La cautela se siente cada vez más en el mercado. Se refleja, entre otros, en el riesgo país, que en los últimos días llegó a operar por encima de 1.100 puntos: mucho más del doble respecto a los 400 que marcaba cuatro meses atrás. Se trata de niveles no vistos desde la tensión preelectoral de 2025. A juzgar por los precios de los bonos en dólares, los inversores parecen anticipar una reestructuración "muy agresiva" de la deuda. Detrás del pesimismo está principalmente la incertidumbre política: un eventual triunfo del kirchnerismo en 2027 y la reincorporación de un discurso radicalizado que deseche las fuentes que tendrá a disposición para pagarle a los bonistas.

El deterioro también se da en un escenario internacional muy negativo, que golpea especialmente a los activos emergentes. Esto explica parte de las pérdidas. De todas maneras, de acuerdo con operadores del mercado, teniendo en cuenta las variaciones de los activos comparables, buena parte de las bajas en los títulos argentinos se explica por factores locales: dudas sobre el programa financiero del próximo año, y sobre todo, incertidumbre electoral.

Más allá del alivio de los últimos días, el deterioro es contundente: los bonos en dólares acumulan pérdidas de hasta 7% en noviembre y hasta 23% respecto a julio, cuando el riesgo país cedió a la zona de 400 puntos. El desplome también se observa en las acciones: en dólares, el índice Merval pierde 15% en el mes y opera por debajo de u$s1.400 (en la equivalencia de la medición anterior, S&P), muy lejos del récord de u$s2.400 de enero de 2025. Asimismo, en el mercado cambiario: la brecha entre el oficial y los paralelos se amplió hasta 13%, máxima desde abril del año pasado, previo a la salida parcial del cepo.

Los momentos de mayor tensión de las últimas dos semanas exponen un claro aumento de la cautela del mercado:

Bonos en dólares: -7% en el mes

Riesgo país: hasta 1.130 puntos

Merval: u$s1.360 (índice anterior)

Tipo de cambio mayorista: $1.605

Brecha dólar oficial-CCL: 13%

El mercado teme un default "muy agresivo" si vuelve el kirchnerismo

Parte del mercado cree que la próxima gestión, aunque sea conducida por el ala más radicalizada del kirchnerismo, pagará la deuda en dólares porque no tiene incentivos para dejar de hacerlo: las divisas que produce Vaca Muerta y las cuentas que heredaría de Javier Milei le dejaría el camino allanado para cumplir. Otra parte cree que, en caso de un regreso del "populismo", hay altas chances de que opte por no pagar, aún teniendo la posibilidad de hacerlo. La cautela se impone y empuja a los inversores a desprenderse de activos argentinos con mucha anticipación.

De acuerdo con la consultora 1816, se observa un fuerte deterioro en la expectativa del mercado respecto a la reelección de Milei, en base a los precios de los títulos de deuda soberana en dólares. Incluso, resalta, la mala performance indica de manera implícita que el promedio de los inversores cree que, si el kirchnerismo gana en 2027, las cotizaciones pasarían a incorporar una reestructuración de la deuda en dólares "muy agresiva", sin importar las abultadas divisas que produzca Vaca Muerta ni los buenos números fiscales que heredaría de la administración actual.

"Es la única manera de entender que el AO28, bono en dólares que vence diez meses después de que inicie el próximo mandato, haya llegado a operar con una paridad apenas superior a 70% contra CCL esta semana. Las curvas argentinas también demuestran que hay mucho de factor local (y, específicamente, electoral) en las valuaciones de los títulos: la tasa forward entre el AO27 y AO28 medidos contra cable pasó de la zona de 11% en julio a tocar el 40% TNA esta semana, previo al rebote", sostiene.

La consultora destaca que la tasa del bono GD35 subió más de 600 puntos básicos desde julio (arrancó en la zona de 8,6% y llegó a tocar 15%, en precios de Nueva York), más del triple del repunte en los títulos de deuda comparables de países con calificación "B", que aumentaron menos de 200 puntos básicos. El movimiento demostraría que "en este sell-off hubo mucho de internacional, pero muchísimo de idiosincrático".

Los dólares de Vaca Muerta y el ajuste de Milei ayudan a contener el temor a un default

La expectativa respecto a un default de la deuda en dólares no es aún peor gracias a los dólares de Vaca Muerta y al ajuste en las cuentas públicas que realizó Milei: los superávit comercial (con crecimiento acelerado del sector energético) y fiscal moderan las chances de impago por parte de una administración "populista". Pero no la anulan del todo y es este temor, en gran parte, el que empuja a los inversores a desprenderse con mucha anticipación (faltan casi 11 meses para las elecciones) de activos argentinos y buscar instrumentos menos riesgosos.

"Vemos una economía que va a seguir teniendo dólares provenientes de Vaca Muerta. Es un cambio estructural que es transversal a este gobierno y va a seguir impactando a la gestión que venga. Probablemente, Vaca Muerta se transformará en una fuente generadora de divisas mucho más amplia de la que es hoy el agro. Por lo tanto, no veo incentivos de un próximo gobierno a realizar una reestructuración muy agresiva de la deuda en dólares", estima Diego Crochi, líder de research y estrategia en Banco Comafi.

De acuerdo con Crochi, los bonos en dólares han llegado a cotizar con paridades sumamente bajas durante muchos años, en torno al 20%, consecuencia del mal historial crediticio de nuestro país. En un escenario pesimista, tras el cambio estructural en la generación de divisas, podrían operar con paridades de entre 40% y 50%, estimó en La Estrategia del Día, podcast de Bloomberg Línea. Por lo tanto, en la medida en que se acerque ese escenario, en caso de darse, considera que mejorará significativamente la relación riesgo-retorno para los inversores.