El metal precioso, considerado históricamente uno de los principales activos refugio en tiempos de crisis, atraviesa una importante corrección

Nada consigue evitar el desplome del oro durante buena parte de 2026. El metal precioso, considerado históricamente uno de los principales activos refugio en tiempos de crisis, atraviesa una importante corrección después de protagonizar una escalada de precios sin precedentes.

Puntualmente, el fortalecimiento de la moneda estadounidense y las expectativas de una política monetaria más restrictiva castigaron al metal precioso.

En septiembre, su cotización retrocedió un 8,5% en dólares, según los registros del Consejo Mundial del Oro. Durante noviembre, las ventas volvieron a intensificarse.

Paradójicamente, mientras buena parte del mercado cuestiona la valoración del metal precioso, los bancos centrales continúan ampliando sus reservas.

Según el último informe trimestral del Consejo Mundial del Oro, publicado el 3 de noviembre, las instituciones monetarias adquirieron 321 toneladas entre julio y septiembre, un 42% más que durante el mismo periodo de 2025. En los nueve primeros meses de 2026, las compras netas ascendieron a 675 toneladas, un incremento interanual del 6%.

La estrategia de las instituciones, como es lógico, responde principalmente a la diversificación de sus reservas internacionales y a la reducción de su exposición a determinados riesgos financieros y monetarios.

La evolución de la demanda mundial de oro

Entre enero y septiembre de 2026, la demanda mundial de oro alcanzó las 3.881 toneladas, prácticamente la misma cantidad que durante idéntico periodo del año anterior. Sin embargo, su valor económico ascendió hasta los 566.000 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord.

Los elevados precios también pasaron factura a determinados segmentos del mercado. Durante el tercer trimestre, la demanda de lingotes y monedas descendió un 19%, hasta las 268 toneladas, mientras que el consumo de joyería retrocedió un 17%, hasta las 313 toneladas.

Por el contrario, los fondos cotizados respaldados por oro incorporaron 211 toneladas durante ese mismo periodo, después de registrar salidas durante el trimestre anterior.

En cuanto a la oferta, la producción minera alcanzó las 1.071 toneladas, un 3% más interanual, mientras que el volumen de oro reciclado disminuyó un 8%, señala Estrategias de Inversión.

Los tipos de interés, el gran enemigo del oro

Uno de los principales obstáculos para la recuperación del oro se encuentra en Estados Unidos. La Reserva Federal mantiene los tipos de interés entre el 3,75% y el 4%, después de elevarlos en septiembre.

A diferencia de los bonos, los depósitos bancarios o las acciones que reparten dividendos, el oro no genera ingresos periódicos. Su rentabilidad depende fundamentalmente de la evolución de su cotización.

Cuando aumenta la remuneración de la renta fija, también lo hace el costo de oportunidad de mantener inversiones en metales preciosos. A ello se suma la fortaleza del dólar, que encarece la adquisición de oro para los compradores que operan con otras divisas.

¿Sigue siendo un refugio o continúa estando demasiado caro?

Que el oro haya perdido más de un tercio de su valor desde máximos no significa necesariamente que esté barato. Tampoco implica que haya dejado de desempeñar una función relevante como instrumento de diversificación patrimonial. Su principal dificultad reside en determinar un precio razonable, puesto que no genera beneficios empresariales ni flujos de caja que permitan aplicar los métodos tradicionales de valoración.

El Consejo Mundial del Oro ha reducido de 400 a 200 toneladas su previsión de crecimiento de la demanda de inversión para 2026 respecto al ejercicio anterior. Recuperar los 4.000 dólares desde los niveles actuales exigiría una revalorización aproximada del 13,5%. Volver a los máximos de enero requeriría una subida cercana al 59 por ciento.