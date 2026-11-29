La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la liquidación de divisas del complejo agroexportador crecerá más del 6% respecto de 2026

De acuerdo a las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la liquidación de dólares por las exportaciones de granos y sus derivados alcanzaría los u$s39.298 millones en 2027, lo que representaría el segundo mayor registro histórico.

De concretarse esta previsión, el ingreso de divisas aumentaría un 6,25% respecto de los u$s36.989 millones proyectados para 2026, con un aporte adicional superior a los u$s2.300 millones.

El volumen de dólares provenientes del complejo agroexportador quedaría únicamente por detrás del récord alcanzado en 2022, cuando la liquidación ascendió a u$s44.175 millones.

La proyección adquiere especial relevancia en un año en el que se celebrarán las elecciones presidenciales y legislativas, y en el que la disponibilidad de divisas será una de las variables centrales para la evolución del mercado cambiario y la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).

Dólares del campo: la proyección para 2027

El incremento previsto en la liquidación de divisas se produciría pese a la corrección a la baja en las perspectivas de precios internacionales de los commodities agrícolas.

En septiembre, la entidad rosarina estimaba un precio promedio de u$s362 por tonelada para 2027. Sin embargo, en su última actualización redujo esa previsión a u$s342, lo que implica una disminución cercana al 6%.

A pesar de esta revisión, el valor promedio esperado para el próximo año todavía se ubica u$s11 por tonelada por encima del correspondiente a 2026.

En línea con la estacionalidad del sector agroexportador, la BCR anticipó que durante el primer semestre de 2027 ingresarían u$s20.367 millones, impulsados por la comercialización de la cosecha fina y, posteriormente, de la cosecha gruesa.

El período de mayor liquidación se registraría entre abril y junio, cuando el aporte del sector representaría aproximadamente un tercio del total anual.

A continuación, las proyecciones de ingreso de divisas por trimestre:

Primer trimestre: u$s7.331 millones, favorecidos por las perspectivas de la cosecha fina y una mayor disponibilidad de stocks de trigo.

Segundo trimestre: u$s13.036 millones, un 34% por encima del promedio de los últimos cinco años para ese período.

Tercer trimestre: u$s10.979 millones, en línea con el promedio de los últimos años.

Cuarto trimestre: u$s7.952 millones, un 40% superior al promedio del último lustro, aunque por debajo de lo previsto para el cierre de 2026.

De esta manera, el segundo trimestre se perfila como el período de mayor oferta de divisas del agro, una dinámica que podría contribuir a moderar las presiones sobre el mercado cambiario.

En cuanto al desempeño de este año, la Bolsa de Comercio de Rosario elevó en u$s383 millones su estimación de septiembre y proyectó que la liquidación de divisas finalizará 2026 en torno a los u$s36.989 millones.

La entidad anticipó que durante noviembre y diciembre ingresarían aproximadamente u$s6.870 millones, lo que constituiría un récord histórico para el último bimestre del año.

En particular, las estimaciones apuntan a que noviembre finalizaría con una liquidación superior a los u$s3.000 millones, mientras que diciembre aportaría otros u$s3.850 millones.

Este último incremento estaría respaldado por el comienzo de la comercialización de la cosecha fina, cuyas perspectivas productivas y exportadoras permitirían sostener el flujo de dólares hacia comienzos de 2027.