El informe cambiario de octubre marcó compras brutas de dólares por u$s3.020. La cifra coincide con un superávit en la cuenta corriente

Tal como había previsto la mayoría de los economistas, la demanda de dólares por parte de los ahorristas sigue su tendencia ascendente, en el marco de mayor incertidumbre económica y política. Las cifras de octubre, que acaba de publicar el Banco Central, indican que 1,7 millón de personas compraron u$s3.020 millones. Si se le resta el monto de quienes vendieron billetes verdes, entonces el saldo neto queda en u$s2.548 millones.

El número crece hasta u$s3.505 millones si, además, se contabilizan los gastos por turismo internacional, el pago de servicios online y los giros al exterior.

Así, gradual pero consistentemente, va subiendo la cifra mes a mes, confirmando las previsiones de los economistas que prevén que en los 12 meses previos a la elección presidencial habrá una demanda de divisas por no menos de u$s30.000 millones.

Si bien la cifra que se registró en octubre es alta por tratarse de un mes lejano a las elecciones, todavía no es lo más elevado que puede esperarse. Si se toma como referencia el récord observado el año pasado, justo antes de la votación para las legislativas, hay aún margen para que la dolarización se agudice. En aquella ocasión, la compra de billetes verdes, en pleno cierre de campaña electoral, había llegado a la marca de u$s4.506 millones netos -que ascendía a u$s6.857 millones si, además, se contaban también las compras de activos externos y gastos por turismo-.

Hay economistas que advierten que, para atravesar el año electoral sin turbulencias cambiarias, el Banco Central debe contar reservas líquidas por al menos 25% del potencial de pesos "dolarizables". Ese monto, si se considera el agregado monetario más amplio -que, además de los plazos fijos, incluye los bonos de deuda con vencimiento menor a un año- superaría los $200 billones, equivalente a unos u$s130.000 millones, al cambio actual.

Crece el superávit de cuenta corriente

Este ritmo de dolarización ya superior a los u$s2.500 millones mensuales está en el centro de las preocupaciones de los economistas, como quedó evidenciado en el reciente reporte del JP Morgan, que lo mencionó como la principal vulnerabilidad de la economía argentina para 2027.

En ese análisis pesa el antecedente de la campaña electoral de 2025, cuando la dolarización fue equivalente a casi el 50% de la base monetaria transaccional privada.

El ministro de economía, Toto Caputo, relativizó esas alarmas, con el argumento de que ahora la situación económica es más sólida. Y, de hecho, las grandes compras de dólares de los últimos meses han coincidido con récords de las exportaciones, gracias al boom de la producción de petróleo, que además goza de altos precios en el mercado internacional.

Un dato que festeja especialmente el gobierno es el superávit de la cuenta corriente, que acumula un saldo positivo de u$s5.331 millones en los últimos 12 meses. Esa cuenta ha sido tradicionalmente deficitaria, dado que el rojo provocado por el turismo y los servicios suele superar al saldo de la balanza comercial. Sin embargo, eso se ha revertido este año, que ya lleva siete meses consecutivos de superávit.

El dato se considera importante, además, porque otorga cierta estabilidad cambiaria. La mayoría de las devaluaciones de la historia reciente han ocurrido luego de acumularse fuertes déficits en la cuenta corriente.

Dónde van los dólares

¿Qué hacen los argentinos con los dólares que compran? Según el informe del BCRA, los ahorristas se llevaron en términos netos u$s2.548 millones. La tercera parte -unos u$s800 millones- quedaron depositados en los bancos, mientras que otro tercio quedó "bajo el colchón" o salió del país -lo que popularmente se conoce como "fuga de capitales"-.

El tercio restante de las divisas se utilizó para cancelar pagos de servicios dolarizados con tarjeta de crédito. Esto es lo que hace que el Central reste gravedad a las cifras de compra: a diferencia de lo que ocurría en otros momentos, en que apenas una mínima parte de los billetes iba al sistema bancario, ahora hay una tendencia creciente de los depósitos y menor incidencia del "ahorro en el colchón".

En octubre, los turistas requirieron u$s907 millones por viajes y pasajes, que fueron parcialmente compensados por los u$s398 millones que dejaron los extranjeros que visitaron el país.

En otro rubro se contabilizan las "mini importaciones" de consumidores directos por vía online -el llamado dólar Temu-, que en octubre totalizaron u$s104 millones. Además, la compra de servicios dolarizados -el dólar Netflix- determinó una salida de u$s180 millones.

El último informe monetario del BCRA indica que los ahorristas ya acumulan unos u$s42.800 millones en los bancos, lo cual ha permitido que se recreara el circuito crediticio en moneda extranjera, incluso habilitando como objeto de crédito a empresas no exportadoras.

Y eso es también lo que hace que la alarma por el volumen del turismo emisivo sea ahora menos grave: según el Central, un 70% de los gastos con tarjeta que hacen los argentinos en el exterior – en octubre fueron u$s683 millones con tarjeta de crédito- son luego cancelados con los propios dólares que los turistas tenían depositados en sus cuentas bancarias. Esa conducta es una forma de eludir el recargo en la cotización del "dólar turista", que se aplica para quienes cancelan esos gastos en moneda nacional.