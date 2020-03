Aislamiento obligatorio: qué efectividad tiene la cuarentena ante este brote de coronavirus

El gobierno argentino anunció una cuarentena obligatoria para todos los habitantes del país para prevenir un contagio masivo de coronavirus

La expansión del coronavirus en el mundo y su llegada a Argentina obligaron al gobierno nacional a tomar medidas de contención y de prevención para evitar el contagio masivo. Habiendo visto lo sucedido en Europa, donde Italia superó a China en cantidad de defunciones y donde se enferman cientos de personas nuevas diariamente, las autoridades argentinas decidieron adelantarse y comenzar a tomar ciertos recaudos.



Así fue como se suspendieron festivales -el Lollapalooza, por ejemplo-, se cancelaron partidos de fútbol, se pospusieron eventos de entretenimiento de todo tipo y se cerraron por tiempo indeterminado muchos de los lugares donde las personas puedan aglomerarse -cines, teatros, centros comerciales, por ejemplo-.



El presidente Alberto Fernández anunció este jueves la cuarentena obligatoria para todos los habitantes de la Argentina. El ejecutivo hizo el anuncio desde Olivos, junto con cuatro gobernadores que habían estado presentes en la reunión previa a la toma de esta decisión -Omar Perotti, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Axel Kicillof-.



Ahora bien, ¿qué nivel de efectividad tiene esta medida en relación al contagio de coronavirus?



"Las medidas de distanciamiento físico en enfermedades de transmisión respiratoria siempre van a funcionar", explica el Dr. Omar Sued, médico especialista en infectología. Ahora bien, lo importante es poder determinar "si se logra generar un aislamiento efectivo en términos de cantidad de personas", agrega el profesional.



Es necesario recordar, puntualiza el especialista, que "el coronavirus es uno de los virus más transmisibles, mucho más que la gripe, y que no tiene un tratamiento específico; por eso, lo que hay que lograr es evitar el contagio con estas medidas". Esto significa que los recaudos deben ser mayores y las medidas de prevención, también.



"La cuarentena de 15 días es efectiva y quizás una cuarentena total sería absolutamente efectiva porque el período de incubación del virus es de entre 5 y 7 días", explica el Dr. Sued. Así, "se podría identificar a todas las personas enfermas e internarlas, al igual que identificar a todas las personas que hayan estado en contacto con ellas y evitar el contacto con otras personas", señala.



Sin embargo, no es una tarea fácil. "Para eso es necesario tener un sistema médico que pueda identificar a todas estas personas y tratarlas, evitar que esas personas estén en sus casas transmitiendo el virus", menciona el profesional.



El especialista también indica que "es posible que sea necesario alargar el período de cuarentena si diez días después de los 15 primeros días de aislamiento la cantidad de casos sigue aumentando". Sin embargo, para saber si es necesario tomar esta medida se debe esperar a la evolución de la situación a nivel nacional.



Las medidas de prevención incluyen, además, cierto compromiso por parte de los individuos. Si bien la cuarentena también requiere de este compromiso, lo cierto es que en la vida cotidiana de las personas las medidas del Gobierno no pueden interferir. Es por eso que el infectólogo hace hincapié en la necesidad de "evitar los besos o abrazos, de lavarse las manos con frecuencia, de desinfectar los teclados de computadoras y celulares, al igual que de mesadas con desinfectantes que sean efectivos". Esto significa que se debe utilizar alcohol al 60% o un porcentaje más elevado, o lavandina diluida en agua -un pocillo en un balde entero-.



En relación a las noticias acerca del posible descubrimiento de una vacuna contra el coronavirus, el Dr. Sued aseguró que "no se debe confiar en que la vacuna nos va a salvar porque estará disponible recién dentro de 12 o 18 meses". Ese período, a su juicio, es muy prolongado para esta epidemia, lo cual podría tener severas consecuencias en la salud pública mundial.

¿Cuál es la situación actual en Argentina?

El Presidente anunció este jueves que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el aislamiento social preventivo y obligatorio. "Esto quiere decir que a partir de ahora nadie puede moverse de su residencia, todos deben quedarse en sus casas", afirmó Alberto Fernández desde la quinta de Olivos. La medida se extenderá desde las 00.00 hs del día 20 de marzo hasta el 31 del mismo mes; además, se ha adelantado el feriado del 2 de abril para poder extender el aislamiento.

Es importante aclarar que las personas podrán salir a hacer compras en los negocios de cercanía, podrán ir a los supermercados, a la farmacia, pero que es muy importante respetar la medida. El ejecutivo aseguró, además, que la policía federal, de la provincia, la Gendarmería y la Prefectura estarán en las calles controlando quién circula. Señaló que "quien no pueda explicar qué está haciendo en la calle se someterá a las penas que prevé el Códido Penal".

Asimismo, hizo hincapié en que se trata de una medida "excepcional en un momento excepcional", pero remarcó que se encuentra dentro de los límites de lo que prevé la democracia.



Hacia el final de su anuncio el Ejecutivo pidió a la prensa, a los periodistas, a los medios de comunicación, que ayuden a informar bien acerca de esta situación.