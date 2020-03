Cuáles son los 6 síntomas que pueden indicar cáncer de colon

El cáncer de colon es el segundo tipo de patología oncológica que más afecta a la población argentina y se presenta más en hombres que en mujeres

El cáncer de colon es el tercero más mortal a nivel mundial. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad produce más de 700 mil muertes cada año.



En Argentina, se configura como el segundo tipo de patología oncológica que afectó a la población nacional. Así lo indica un informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) en base a datos disponibles a nivel mundial para el año 2018. En el país los casos totales fueron 15.692, lo cual representa el 12,6% del total y se ubica muy por debajo de los números del cáncer de mama.



La población femenina se vio afectada por 7.165 casos, es decir, el 10,8% de los casos de cáncer que sufrió ese grupo.



Los hombres, por su parte, tuvieron una cantidad algo mayor -8.527 enfermos-, un total que se ubica como el 14,5% del total.

¿Qué síntomas pueden indicar su presencia?

La sintomatología del cáncer de colon es muy característica, de modo que si la conocen los pacientes pueden notar que hay algún tipo de anomalía en su cuerpo y consultar con un especialista en forma rápida.



- Un cambio persistente en los hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de las deposiciones



- Sangrado rectal o sangre en las heces



- Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor



- Una sensación de que el intestino no se vacía por completo



- Debilidad o fatiga



- Pérdida de peso sin causa aparente



El problema, en muchos casos, es que la mayoría de las personas no presentan los síntomas mencionados en las primeras etapas de la enfermedad. Esto implica que una vez que aparecen las manifestaciones el cáncer está un poco más avanzado y el tratamiento puede resultar más dificultoso, incluso inefectivo en algunos casos.



No obstante, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas es necesario consultar de manera inmediata. Así, aunque la enfermedad esté en una etapa avanzada, será posible conocer el estado general de salud y saber qué tratamiento se puede hacer y cuál es la esperanza de evolución del paciente.

¿Por qué aparece y quiénes tienen más riesgo de padecerlo?

Al igual que sucede con muchos otros tipos de cáncer, las causas precisas por las que las células comienzan a reproducirse de esta manera todavía se desconoce. Sin embargo, es posible afirmar que hay una gran cantidad de factores que se constituyen como de riesgo de enfermarse de este tipo de cáncer. Conocerlos permite entender cuáles son las probabilidades de desarrollar la patología en un futuro -al menos en teoría- y cómo se podría prevenir.



Los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon son diversos. Algunos de ellos son inmodificables, dado que son inherentes a la persona y a su cuerpo y sus características. Por otro lado, existen aquellos que sí pueden modificarse, precisamente porque se trata de hábitos que los hombres y mujeres suelen llevar en su día a día y que con una simple decisión pueden cambiar.



La edad es uno de los principales factores de riesgo. Si bien puede aparecer en cualquier momento de la vida, lo cierto es que la mayoría de las personas con cáncer de colon son mayores de 50 años.



Los antecedentes personales y familiares son otro de los factores inmodificables que una persona puede tener. Haber padecido cáncer colorrectal o pólipos en el intestino, o que un familiar haya tenido cualquiera de los dos trastornos, aumenta las chances de desarrollar cáncer de colon en un futuro.



A su vez, hay algunos síndromes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de colon. Algunas mutaciones genéticas transmitidas a través de las generaciones de tu familia pueden aumentar significativamente tu riesgo de padecer cáncer de colon, aunque lo cierto es que solo un pequeño porcentaje de los casos de cáncer de colon están relacionados con genes heredados. Los síndromes hereditarios más comunes que aumentan el riesgo de cáncer de colon son la poliposis adenomatosa familiar (PAF) y el síndrome de Lynch, también conocido como cáncer colorrectal hereditario no polipósico (HNPCC).



La diabetes es otra de las enfermedades que puede predisponer a desarrollar un cáncer de colon y también resulta inmodificable, aunque mantenerla bajo control ayuda mucho.



Ahora bien, dentro de los factores de riesgo modificables se encuentran la dieta, el estilo de vida y otros hábitos.



Se ha comprobado que el cáncer de colon y el cáncer de recto pueden estar asociados con una dieta occidental típica, que tiene un bajo contenido de fibra y un alto contenido de grasas y calorías. La investigación en esta área ha tenido resultados desiguales. Algunos estudios han encontrado un mayor riesgo de cáncer de colon en personas que cuyas dietas tienen un alto contenido de carne roja y carne procesada.



Por su parte, las personas inactivas son más propensas a desarrollar cáncer de colon. Hacer actividad física regular puede reducir el riesgo de cáncer de colon.



La obesidad es otro elemento de riesgo. Las personas obesas tienen un mayor riesgo de cáncer de colon y un mayor riesgo de morir de cáncer de colon en comparación con las personas consideradas de peso normal.



El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad.



Para prevenir esta enfermedad hay una serie de estudios que se pueden realizar y que se aconseja hacer para conocer el estado general de salud y, eventualmente, detectar la presencia del cáncer de colon.



Los médicos recomiendan que las personas con un riesgo promedio de padecer cáncer de colon consideren la posibilidad de hacerse una prueba de detección de cáncer de colon alrededor de los 50 años. Sin embargo, las personas con un mayor riesgo, como las que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, deben considerar hacerse la prueba de detección antes.



A su vez, los cambios en el estilo de vida también se pueden configurar como un factor preventivo. Esto significa que, si se tienen en cuenta los elementos de riesgo mencionados anteriormente, cambiar cualquiera de ellos puede resultar positivo para la salud del paciente y para una eventual prevención de cáncer de colon.