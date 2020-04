Araña de rincón: cómo identificarla y qué hacer ante una picadura

Ante cualquier sospecha de una picadura, se debe tratar de capturar a la araña e ir a un centro médico para obtener el tratamiento adecuado

Es común que en los hogares haya insectos y arácnidos, sobre todo en las casas que tienen contacto con espacios verdes o mucha cantidad de plantas. Uno de ellos es la araña de rincón, cuya picadura puede ser altamente tóxica y puede conducir al paciente a cuadros severos, incluso poner en riesgo su salud.



Conocida también por su nombre científico, Loxosceles Laeta, esta especie mide entre 1 y 3 centímetros de largo, es de color marrón claro y su cefalotórax -región del cuerpo de los arácnidos constituida por la fusión de la cabeza con el tórax- tiene forma de violín.



Otra característica es que posee tres pares de ojos, distribuidos en forma de triángulo. Se trata de uno de sus rasgos más distintivos y que la diferencia de otras de su especie, ya que la mayoría de las arañas posee ocho ojos distribuidos en filas de cuatro.

Este es el tamaño de la araña de rincón

De carácter tímido, solitario y con actividad nocturna, busca esconderse en diversos lugares, no sólo los rincones, aunque su célebre nombre así lo indique. A pesar de que su picadura tiene graves consecuencias para la salud, este arácnido no es agresivo y, generalmente, su picadura se produce accidentalmente al presionarla contra la piel.



Algunos lugares en los que suelen encontrarse son detrás de cuadros, en los rincones de un placard o ropero, detrás de muebles, debajo del tarro de la basura, y, en general, sitios donde se dificulta la limpieza.

Cómo es la picadura de una araña de rincón

Como muchos otros insectos y arácnidos, cuando la araña de rincón pica inyecta un veneno debajo de la piel, que es el causante de la reacción que el cuerpo desarrolla. Ese veneno es, definido técnicamente, dermonecrótico y hemolítico. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de dañar severamente y destruir la piel y los glóbulos rojos. Ambos efectos pueden ser más o menos severos de acuerdo a las características del paciente, pero siempre es importante tener en cuenta que ante una picadura la consulta con un especialista es fundamental; no se debe subestimar la lesión solo porque la araña es pequeña o porque en un principio no aparecieron síntomas.



Las manifestaciones producidas por la mordedura de araña de rincón se denominan loxoscelismo y puede adoptar dos formas: cutáneo o visceral.



La mordedura puede ser realmente dolorosa -así lo es en el 75% de los casos- o pasar inadvertida, pero en el transcurso de las horas (2 a 18) comienzan a aparecer los síntomas, especialmente el dolor.

Esta es la picadura de la araña de rincón

En el loxoscelismo cutáneo la lesión se inicia con enrojecimiento de la piel (eritema) e inflamación (edema) que progresa a un halo vasoconstrictivo azul-grisáceo extendido alrededor del sitio de la mordedura. Por lo general, el centro de la lesión está por debajo de la superficie de la piel y presenta un color violáceo, constituyendo una placa de contornos irregulares llamada placa livedoide.



La lesión dependerá de la talla del paciente, el tamaño de la araña y la cantidad de veneno. Puede evolucionar a necrosis antes de tres a cuatro días y formar la escara antes de cuatro a siete días. La ulceración cura lentamente en cuatro a seis semanas, aunque ocasionalmente puede demorar meses; esto dependerá de las características de la persona y de la reacción de su cuerpo a la picadura de esta araña en particular.



Es importante tener en cuenta que la herida, según su extensión y profundidad, puede requerir de cirugía reconstructiva, con injertos de piel de otras partes del cuerpo. Además, cabe mencionar que se ha visto que las lesiones más severas se dan en áreas de tejido graso, como muslos y glúteos.



En relación al segundo tipo de reacción que se puede producir a partir de la picadura de esta araña, es necesario aclarar que solo una parte de los pacientes que sufre mordedura de araña de rincón desarrolla un loxoscelismo visceral; este porcentaje se ubica cerca del 10%. La posibilidad de su aparición no está relacionada a la severidad de la lesión en la piel. Esto significa que puede tener una reacción leve en la piel e igual llegar a un loxoscelismo visceral o viceversa. En general, de llegar a este efecto adverso, los efectos aparecen entre 12 y 24 horas después de la mordedura. En ese momento el paciente comienza a sentir síntomas como fiebre alta, palpitaciones, náuseas, vómitos, dolores articulares y musculares, anemia, ictericia (coloración amarilla de la piel) y hematuria (sangre en la orina), derivado de la destrucción de glóbulos rojos generada por la toxina.



En cualquier caso, es importante consultar de manera rápida apenas se siente la picadura y no esperar a que aparezcan los síntomas más severos. Asimismo, de ser posible, es fundamental saber qué tipo de insecto o arácnido fue el causante de la lesión, dado que el tratamiento varía en función de esta variable. Se aconseja capturarlo o sacarle una foto, lo cual permitirá al profesional saber qué tratamiento debe indicar.

¿Cómo se trata una picadura de araña?

Según la guía publicada por el Ministerio de Salud, se recomienda la observación de los pacientes durante un lapso no menor a 6 horas desde la picadura, para evaluar el eventual compromiso sistémico que puede ocasionar este envenenamiento, especialmente en los niños pequeños. Los casos moderados deberán internarse en sala general y los graves deberán ser trasladados, en lo posible, a unidades de terapia intensiva.



A su vez, es necesario realizar antisepsia local y, para aliviar el dolor, se pueden utilizar compresas o inmersión en agua tibia. De ser necesario, puede realizarse infiltración local o bloqueo con anestésicos sin vasoconstrictor.



En casos de dolor persistente, pueden también administrarse otro tipo de analgésicos. El cuadro doloroso generalmente dura alrededor de 3 a 4 horas y tras este periodo se reduce en intensidad y la mayoría de los pacientes necesita apenas una aplicación de anestésicos locales.

¿Se puede prevenir la picadura?

Si bien la picadura como tal es difícil de prevenir, sí se pueden extremar los cuidados en el hogar para que la araña no esté presente y, en caso de estarlo, que no llegue a picar a una persona.



La limpieza periódica y profunda del interior y exterior de la vivienda, el revoque de las paredes y la colocación de cielorrasos en los techos son medidas esenciales para reducir la presencia de este tipo de arácnidos en el hogar. Además, en lugares abiertos con contacto directo con espacios verdes o mucha cantidad de plantas o árboles, se aconseja colocar alambre tejido en puertas y ventanas. De este modo será más difícil que la araña ingrese al hogar y pueda picar a cualquier persona que allí se encuentre.

Limpiar periódicamente es fundamental para evitar la presencia de la araña

Otro de los consejos que da la cartera de salud es examinar y sacudir las prendas de vestir colgadas de las paredes o dejadas a secar en el exterior, el calzado y todo objeto depositado en el suelo que les pueda servir de albergue para la araña. Las picaduras que suceden de esta manera son altamente frecuentes.



Asimismo, cuando se muevan muebles o materiales apilados durante mucho tiempo en rincones, se aconseja hacerlo con cuidado, dado que puede haber arañas que han tejido sus hogares allí.



Por último, se recomienda revisar periódicamente cuadros, pizarrones u otros objetos de escasa movilización colgados de las paredes. Alejar las camas de las paredes.