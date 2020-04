Mononucleosis: cómo se contagia y cuáles son las secuelas

La mononucleosis es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus conocido como de Epstein-Barr; qué síntomas provoca y qué secuelas puede dejar

La lista de enfermedades virales y altamente contagiosas es larga. Son muchas las patologías que se ubican dentro de esta categoría y que, en muchos casos, comparten la sintomatología, por lo que pueden confundirse entre sí antes de realizar los estudios diagnósticos pertinentes.



La mononucleosis es una de ellas; una patología altamente contagiosa causada por un virus conocido como de Epstein-Barr.

¿Qué síntomas provoca la mononucleosis?

En general, en los pacientes que padecen esta enfermedad los síntomas no aparecen hasta 4 a 6 semanas después de haber sido expuestos al virus. Además, puede que no se presenten todos juntos al mismo tiempo y que, en algunos casos, lo hagan de manera gradual, no aguda e intensa.



Las manifestaciones más frecuentes de esta patología son:

fatiga

fiebre

dolor de garganta

debilidad

ganglios inflamados en el cuello y las axilas

pérdida del apetito

erupción

La fiebre es uno de los síntomas de la mononucleosis



Es importante tener en cuenta que, si bien cualquier persona puede contraer este virus y desarrollar la enfermedad, la forma de afectación varía en función de la edad del paciente. Esto significa que los síntomas en los niños pequeños suelen ser más leves, mientras que en adultos jóvenes y adolescentes tienden a ser más graves e intensos.

¿Qué causa la mononucleosis?

La mayoría de los casos son causados por el virus de Epstein-Barr. El virus se encuentra en la saliva, mucosa y otros fluidos corporales, y es a través de estos fluidos que se contagia. Aunque se conoce como la enfermedad de los besos -porque es la forma más frecuente de transmisión-, también se puede contagiar a través de la exposición a la tos o el estornudo, de la misma forma que sucede con la gripe o el coronavirus, entre otros.



Es importante destacar que los fluidos corporales también pueden quedar en vasos, cubiertos, utensilios de cocina o platos, por ejemplo. Es por eso que también es probable el contagio cuando se comparte cualquiera de los elementos mencionados. En consecuencia, se aconseja evitar este hábito cuando se convive con una persona que padece esta patología, dado que así se reducen las probabilidades de transmisión de mononucleosis.

¿Cómo se diagnostica la mononucleosis?

La mononucleosis, al igual que muchas otras enfermedades virales y altamente contagiosas, solo se puede diagnosticar con certeza a través de un análisis de sangre. Solo allí el médico podrá saber con precisión que la patología que aqueja al paciente es esa y no otra con sintomatología similar.





El médico puede palpar los ganglios para saber si el paciente tiene mononucleosis



Sin embargo, antes de hacer un estudio de estas características el profesional suele hacer un examen físico en busca de ciertos signos que puedan indicar la presencia de mononucleosis. Así, en la consulta el médico hará preguntas acerca de las manifestaciones que el paciente ha tenido y buscará ganglios linfáticos inflamados en el cuello, inflamación en las amígdalas y en el hígado o en el bazo; todas señales de que la persona puede estar afectada por este virus.

¿Se puede prevenir o evitar la mononucleosis?

Hasta el momento no existe una vacuna que pueda prevenir el contagio de este virus, cómo sí existe para la gripe o para el sarampión, por ejemplo. Es por eso que la distancia es uno de los principales métodos de prevención de transmisión, al igual que evitar compartir utensilios de cocina, vasos, platos y tener cualquier tipo de contacto alguien que tiene mononucleosis o que, por lo menos, presenta síntomas característicos.

¿Cómo se trata la mononucleosis?

Al igual que muchas otras enfermedades virales, no existe un tratamiento o una cura específicos para la mononucleosis. Esto significa que se pueden tratar los síntomas e intentar que el paciente pase su proceso de recuperación de la mejor manera posible, pero una vez contraído es necesario esperar a que el virus desaparezca por sí solo.



En este sentido es importante destacar que esta enfermedad puede ser más larga e inhabilitante que otras virales, dado que los síntomas suelen durar alrededor de 4 semanas, en las que el paciente debe permanecer alejado de sus entornos regulares y debe hacer reposo.

¿Cómo se tratan los síntomas?

En este punto es importante tener en cuenta que siempre que se padezcan los síntomas mencionados es necesaria una consulta médica. La automedicación y los tratamientos domésticos pueden contribuir a empeorar el cuadro y a poner en riesgo la salud de la persona enferma.



Será el profesional quien indique cuál es la manera más adecuada de tratar los síntomas. En este sentido, se suele aconsejar que la persona descanse, de modo que ayude a su cuerpo a recuperar energía y a poder combatir la patología. Asimismo, es importante mantenerse hidratado, dado que la fiebre y la transpiración pueden deshidratar el cuerpo y esto puede ser perjudicial para la salud.

El descanso es fundamental para recuperarse de la mononucleosis



En caso de tener dolor de garganta se puede consultar con el especialista cuál es la manera más adecuada de tratarlo, pero la hidratación y mantener la humedad en la zona son prácticas que pueden ayudar a mejorar este síntoma.



En relación a la fiebre hay muchos medicamentos que se utilizan para mejorar esta manifestación. Sin embargo, antes de automedicarse se debe consultar al profesional de la salud acerca de cuál es mejor en cada caso particular.

¿Se necesita algún antibiótico?

Los antibióticos no son eficaces contra la mononucleosis, precisamente porque es una enfermedad viral. Los antibióticos no son efectivos contra los virus, dado que están hechos para combatir a las bacterias.

¿Se puede seguir con los hábitos regulares, como hacer deporte?

Ante un cuadro de mononucleosis se aconseja evitar todo tipo de actividad física o deporte. La recomendación de los especialistas es hacer reposo y dejar que el cuerpo descanse hasta que se recupere de manera completa. Moverse demasiado aumenta el riesgo de ruptura del bazo, especialmente si se agranda. Es por eso que incluso se hace necesario evitar las actividades físicas y deportes de contacto durante unas 3 a 4 semanas después de haber tenido mononucleosis.

¿Cómo es el proceso de recuperación de mononucleosis?

La mayoría de las personas se sienten mejor en 2 a 4 semanas, aunque la fatiga puede durar varias semanas más. En algunos casos, que son la minoría, los síntomas pueden durar 6 meses o más.



Además, es necesario aclarar que la mononucleosis en algunos casos puede producir complicaciones. La principal complicación es el agrandamiento del bazo, que se encuentra ubicado en la parte superior del abdomen en el lado izquierdo. En casos graves de esta enfermedad, el bazo puede romperse (desgarrarse).



Es importante aclarar que esta complicación es rara en personas con mononucleosis, pero dado que existe la probabilidad de que suceda, es necesario conocer cuáles son los síntomas y cuándo alarmarse. Ante la presencia de cualquiera de las manifestaciones descritas a continuación -y habiendo padecido mononucleosis- se aconseja hacer una consulta con un especialista de manera urgente.