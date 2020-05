Resumen: estos son los números del Barrio 31 en relación al COVID-19

Ubicado a pocos metros de la estación de Retiro, es uno de los barrios populares con mayor cantidad de habitantes afectados por el Covid-19

Según datos oficiales del último censo poblacional y de la Ciudad de Buenos Aires, en 2010 el Barrio 31 tenía poco más de 26 mil habitantes. Sin embargo, se estima que en los últimos años esa cifra ha aumentado cerca de 14 mil más, e incluso hay habitantes del barrio que han señalado que esos datos son inferiores a los reales. Lo cierto es que actualmente no se tiene un número preciso de cuántas personas viven en el barrio popular situado a metros de la estación de Retiro y debajo de la Autopista Illia.

La situación sanitaria y habitacional allí es precaria, tal como sucede en otros barrios populares (21-24, de Barracas; 1-11-14, del Bajo Flores; por nombrar algunos de los más habitados de la capital argentina). Las condiciones de hacinamiento en las que viven los hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes son graves, lo cual repercute directamente en la salud de todos ellos.

Con la aparición del coronavirus, la declaración de la pandemia y el aislamiento de la población apareció la pregunta de cómo se pueden aislar los habitantes de dichos barrios. Precisamente porque no se pueden separar demasiado entre sí -por el hacinamiento que atraviesa su día a día- y en algunos casos no pueden dejar de hacer sus actividades, la recomendación de las autoridades fue el "aislamiento barrial". Ya no era #QuedateEnTuCasa, sino #QuedateEnTuBarrio. De esta manera se intentaba evitar que el virus llegara a la zona, lo cual tendría consecuencias de suma gravedad por los motivos ya mencionados.

Esa situación no se pudo evitar y el barrio finalmente tuvo su primer caso de coronavirus. A partir de los primeros casos, desde el ministerio de Salud se empezaron a hacer testeos focalizados solo en esa población. Los resultados indicaron que el barrio tenía muchos más pacientes infectados de los que se conocían hasta el momento, y la realidad indica que es probable que esos números crezcan.

Según informó el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires este viernes, en los barrios vulnerables allí situados se han confirmado 972 casos. De esa cantidad de pacientes, 118 ya han obtenido el alta institucional, mientras que 9 han fallecido. "La tasa de letalidad en esa población es del 0,92%", aseguró el funcionario.

Funcionarios de la Ciudad brindaron un informe acerca de la situación sanitaria local

Puntualmente, en el barrio 31 ya se han testeado "377 personas y hasta el momento hay 192 casos positivos". También es importante destacar la situación del barrio 1-11-14, situado en el Bajo Flores y con una alta densidad de población. Allí, las personas testeadas fueron "175 [...] y 35 de ellas han sido confirmadas", informó el titular de la cartera sanitaria porteña.

El coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires

Este viernes, el ministro de Salud porteño, junto con otros funcionarios del Gabinete y expertos del área de salud, informó acerca de la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. En su exposición brindó datos acerca de la curva de contagios, la evolución y el estado en los barrios vulnerables, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

De las personas residentes de la Ciudad, Quirós aseguró que hay "2.649 casos confirmados", de los cuales "118 han fallecido y la tasa de letalidad es 4,45%".

Sobre los no residentes indicó que hay "590 casos totales, 24 han fallecido y la tasa de letalidad es 4,07%".

En concordancia con la estadística nacional, en la Ciudad de Buenos Aires el "66% de las personas que se han enfermado [...] tienen entre 20 y 60 años", de acuerdo a los datos que difundió el funcionario. Al mismo tiempo, agregó que "la letalidad empieza aumentar a los 60 años y se hace realmente alta a partir de los 70".

El coronavirus en Argentina

En total, en Argentina hay 7.134 pacientes infectados con Covid-19, de acuerdo a los números del último informe del ministerio de Salud. De ellos, 255 se agregaron en el último día y la gran mayoría se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la Provincia.

Así, la tasa de incidencia del virus en el país es de 15,8 casos por cada 100 mil habitantes, un número que fue creciendo progresivamente pero que lo hizo de manera acelerada en los últimos días.

La Lic. Carla Vizzotti encabeza el informe diario del ministerio de Salud

El total de fallecidos en Argentina actualmente asciende a 353 personas, 9 de las cuales se han reportado en las últimas 24 horas. Así, la tasa de letalidad es del 4,9%, un número que se mantiene desde hace varias semanas. Por su parte, la relación con el total de la población es de 7,8 fallecidos cada millón de habitantes. Cabe mencionar que el 59,5% de los fallecidos son hombres, mientras que el 41,5% son mujeres. El promedio de edad de las víctimas fatales es de 76 años, es decir que la mayoría se encontraba dentro de la población que se considera de mayor riesgo.

En cuanto a los testeos, según los últimos datos, en Argentina se han realizado un total de 96.893, de los cuales más de 3 mil se hicieron en el último día. De este modo, el país tiene una proporción de 2.135 pruebas por cada millón de habitantes. Es importante tener en cuenta que a través de esta metodología se han podido descartar más de 73 mil casos sospechosos de coronavirus, es decir, saber con precisión que esas personas no tenían el virus en su cuerpo, más allá de cumplir con ciertos criterios de diagnóstico.