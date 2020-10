¡Atención, estudiantes!: así de importante es contar con un desayuno saludable para tener un buen rendimiento

La nutrición y los hábitos alimenticios son elementos clave para que el cuerpo se mantenga saludable y alcanzar un buen rendimiento a nivel educativo

El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Después de haber dormido, horas en las que no se ingiere ningún tipo de alimento, el cuerpo necesita energía para comenzar el día y hacerlo con desayunos saludables aportará los nutrientes esenciales. Luego del descanso nocturno, el organismo necesita recuperar los niveles de azúcar en la sangre perdidos al haber pasado entre 6 y 10 horas de ayuno.

Algunas personas se levantan y van a trabajar, otras van a estudiar y hay quienes tienen tiempo por las mañanas y pueden hacer deporte. Actualmente, muchas de esas actividades están restringidas por el régimen de aislamiento, pero se pueden continuar en casa. Dentro o fuera del hogar, tomar desayunos saludables es importante para encarar cualquiera de las tareas mencionadas. La mente y el cuerpo necesitan de la energía que proveen los alimentos que se incluyen en un desayuno saludable.

Algunos especialistas sugieren que es necesario tomar el desayuno lo antes posible luego de haber despertado, dado que de esa manera se le da al cuerpo los nutrientes que requiere, al tiempo que puede procesarlos y comenzar bien la jornada.

Un desayuno saludable, entonces, debe aportar entre un 20% o 25% de la ingesta calórica necesaria durante todo el día. Así, es posible afirmar que debe aportar, por lo menos, 400 calorías. Pero esas calorías deben provenir de diversos grupos de alimentos, no de uno solo. Esto significa que un desayuno adecuado debe tener el aporte calórico mencionado, pero además debe ser variado desde el putno de vista nutricional.

¿Cómo impacta el desayuno en el rendimiento escolar y estudiantil?

Sobre el efecto que la alimentación tiene en el rendimiento diario -laboral, académico- de las personas hay diversos estudios. Muchos se han enfocado en la alimentación en general, otros han puesto la atención en la dieta y en los hábitos alimenticios.

Pero hay una investigación que ha decidido mirar puntualmente la relación que existe entre el desayuno saludable y el rendimiento de los estudiantes. Publicado en la revista Scielo -muy reconocida a nivel regional-, tuvo como objetivo "investigar la importancia del desayuno en el estado nutricional y el procesamiento de la información en escolares".

Un desayuno saludable es importante para el rendimiento de los estudiantes

Para llegar a las conclusiones que alcanzaron sobre el impacto de los desayunos saludables en el rendimiento, los expertos a cargo del estudio analizaron a 26 adolescentes. A cada uno de los participantes de este estudio se le tomaron las medidas antropométricas que regularmente se usan para medir el estado nutricional de los individuos.

En la mayoría de ellos se encontraron medidas esrándares, algunas con cierta dispersión y con apenas algunos valores bajos.

A partir de toda la información analizada, los profesionales pudieron concluir cuál es la relación que existe entre los desayunos saludables y el rendimiento de las personas en su vida cotidiana, puntualmente en su desarrollo escolar.

De acuerdo a los hallazgos de este estudio, aquellos niños que no desayunaban tuvieron disminuido su estado nutricional y deficiencias en su procesamiento secuencial, simultáneo y compuesto de la información. Asimismo, se pudo ver que aquellos participantes que no tomaban un desayuno saludable antes de comenzar el día presentaban un estado nutricional inferior en todas las variables antropométricas tomadas al principio y comparadas con el resto de la población argentina.

Por otro lado, los niños que no recibían ningún alimento en sus hogares antes de asistir a la escuela tuvieron una menor puntuación en las pruebas de movimiento de manos, orden de palabras (procesamiento secuencial de la información) y triángulos (procesamiento simultáneo).

Es importante tener en cuenta que en las otras pruebas los puntajes no mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre quienes tomaban desayunos saludables antes de ir al colegio y quienes no lo hacía. Esto significa que el desempeño de aquellos participantes que no tomaban desayunos saludables al comenzar el día no se vio afectado de manera importante por esa situación, como sí sucedió en otros aspectos del aprendizaje evaluados en esta investigación.

Cabe mencionar que, en ocasión de este trabajo y de las conclusiones alcanzadas acerca de la importancia de los desayunos saludables en el rendimiento académico, los padres de los menores de edad fueron informados personalmente, al igual que los educadores de las instituciones. Los expertos hicieron hincapié en la importancia de que los niños y niñas tomaran desayunos saludables antes de asistir al colegio, dado que esto se constituye como un elemento fundamental para su desempeño y para su aprendizaje, tanto en el corto como en el largo plazo.

Un desayuno saludable debe contener una variedad de alimentos con distintos nutrientes

Por qué siempre hay que tomar un desayuno saludable

Los resultados obtenidos en la investigación realizada en Argentina brindan una gran cantidad de datos importantes acerca de la necesidad de considerar los desayunos saludables como un elemento fundamental en la alimentación.

Por un lado, los expertos que llevaron adelante el trabajo concluyeron que los niños que consumen un desayuno saludable tienen un estado nutricional disminuido con respecto a los que sí toman esta comida al principio del día. El motivo de esta diferencia es, a criterio de los profesionales que tuvieron a su cargo el estudio, que aquellos que no reciben el desayuno saludable en sus casas tienen falencias en el resto de las comidas. Esta situación se suma, las consecuencias se potencian y, en conjunto, provocan estados nutricionales deficientes demostrados en todas las medidas antropométricas usadas en el estudio y expuestas en la publicación.

De acuerdo a los profesionales, otra consecuencia de no tomar un desayuno saludable podría ser un desempeño disminuido en el procesamiento secuencial, simultáneo y compuesto de la información. Todos estos problemas derivarían de la falta de un desayuno saludable al comienzo del día e impactarían fuertemente en el aprendizaje, en el procesamiento de la información y en el posterior rendimiento académico. En este sentido, los expertos han concluido que en las pruebas individuales del K-ABC -movimiento de manos, orden de palabras y triángulos- en las que se ve claramente un rendimiento menor en los niños que no tomaban desayunos saludables, son también las que mostraron valores individuales más bajos en el análisis estadístico general.

A partir de esta información es que los expertos pueden inferir que esos valores antropométricos bajos se corresponden con los escolares que no toman desayunos saludables, Esta afirmación es aplicable a aquellos niños y niñas que participaron de la investigación, pero también a otros que se encuentran por fuera de ese grupo pero que tienen los mismos hábitos: no toman desayunos saludables y comienzan el día sin la energía necesaria para aprender y desarrollar sus actividades.

Tomar un desayuno saludable puede incrementar el rendimiento estudiantil

Más estudios: relación entre desayunos saludables y el rendimiento

En el estudio se indica que los resultados que alcanzaron acerca de la importancia de los desayunos saludables se condice con otras investigaciones que se habían hecho previamente. En ese sentido, los expertos señalan, en relación al rol de los desayunos saludables, que la atención, el estado de alerta y la capacidad de reacción dan muestra de un buen procesamiento de la información, y éste es imprescindible para lograr mejores aprendizajes, buen rendimiento intelectual y habilidades matemáticas.

Los autores aseguran que sus resultados también coinciden con otras investigaciones en relación a que la disminución de la velocidad de procesamiento cerebral provocada por el ayuno trae como consecuencia deficiencias en el procesamiento de la información, en especial en el simultáneo.

Un punto clave para entender el efecto que provoca no tomar un desayuno saludable al comienzo del día en una persona en edad escolar. En los últimos párrafos del trabajo publicado los profesionales señalan que es esencial considerar que "las pruebas que muestran diferencias asociadas a la falta de desayuno tienen en común que requieren de respuestas motoras, por lo que el hecho de no desayunar puede estar produciendo lentitud psicomotora debido a la deficiencia temporal de nutrientes".

Hacia el final, los expertos son contundentes. Califican como "indudable" que la disminución –al menos temporal– de la glucemia, de aminoácidos, de vitaminas y minerales producidos por la falta de un desayuno saludable al comienzo del día es una razón importante para la falta de atención y alerta necesarios para un rendimiento cognitivo adecuado.

Los desayunos saludables son importantes para todas las personas, pero más para los niños y adolescentes

"En países que atraviesan crisis económicas, como Argentina, debe ser una prioridad dar el desayuno en las escuelas donde concurran alumnos pertenecientes a familias de bajos recursos económicos. De esta manera, se normalizarían los aprendizajes de quienes asisten sin desayunar y se evitaría una de las causas de futuras desigualdades sociales", finalizan los expertos.

Alimentos con vitaminas para hacer desayunos saludables

Para aquellos que no tienen incorporado el hábito del desayuno saludable, o para quienes simplemente tienen poco tiempo para hacerlo, hay algunas claves que se deben tener en cuenta para comenzar.

Luego de saber qué alimentos resultan clave para preparar un desayuno saludable, se pueden empezar a combinar entre sí. De esta manera se podrán preparar desayunos saludables de manera rápida, fácil y siempre con el objetivo de cumplir con el valor nutricional que debe aportar esta primera comida del día.

Huevo

El huevo es la proteína de mejor calidad que existe. Se la considera la proteína de más elevado valor biológico, por lo que se recomienda su consumo en todas las personas, excepto aquellas que tengan este alimento contraindicado o que no sea de su gusto.

Los huevos se pueden incluir dentro de los desayunos saludables de muchas maneras, dado que no hay una forma que sea mejor que otra. Huevos duros, revueltos, poché o molé son algunas de las variedades que existen y que permiten consumirlo. También se pueden preparar tortillas u omelettes y mezclar el huevo con vegetales y otros alimentos.

El huevo es uno de los alimentos que se puede incluir en un desayuno saludable

Avena y cereales

La avena y los cereales aportan fibra y otros nutrientes al organismo. Además, son productos que dan una sensación de saciedad que se mantiene por más tiempo, lo cual permite a las personas no volver a comer de manera innecesaria y rápida luego de haber ingerido su desayuno saludable.

Una vez más, estos alimentos se pueden combinar como cada persona prefiera y disfrute. En un desayuno saludable puede haber un bowl con yogurt, frutas y avena, un tazón de leche con frutas y avena, o una tostada hecha con pan integral y mix de cereales y avena.

En cualquier caso, incorporar este grupo de alimentos a los desayunos saludables es importante para incorporar fibra, que ayuda a mantener la salud gastrointestinal y contribuye a que el cuerpo y la mente tengan energía y se mantengan despiertos.

Frutas

Las frutas que se pueden incorporar a través del desayuno saludable son muchas. La lista podría ser infinita y es un alimento cuya elección responde a los gustos y preferencias de cada persona.

Para el desayuno saludable en general se suelen elegir frutas como la banana, la naranja, la manzana, el kiwi, las frutillas, los arándanos, la pera, el durazno, entre otras variedades. Si bien los jugos son sabrosos y cuando son naturales aportan una gran cantidad de nutrientes, se recomienda consumir las frutas enteras. De esta manera se incorporan todos los componentes de la fruta, incluso la fibra que suele estar presente en su pulpa, y se aprovecha mejor la ingesta de este alimento en el desayuno saludable.

Para quienes prefieran alternativas saladas, hay algunos vegetales que se pueden incorporar a los desayunos saludables y comenzar el día con energía. La palta, la espinaca y el apio, entre otras verduras, se suelen usar para la primera comida de la jornada.

La banana es una de las frutas que puede sumar nutrientes a un desayuno saludable

Lácteos

Los lácteos son alimentos clásicos en los desayunos saludables, en cualquiera de las variedades que existen actualmente en el mercado. Aquí también hay para todos los gustos, por lo que cada uno preparará el desayuno como mejor se adapte a sus gustos, sus tiempos y sus necesidades.

La leche, el yogurt y los quesos -untables o más sólidos-, son los productos lácteos que suelen recomendarse para consumir como parte del primer alimento del día. Quienes gusten pueden combinarlos con frutas, con avena o cereales en un bowl, por ejemplo, o con pan, palta y huevo en una tostada.

De cualquier modo, los lácteos se suelen aconsejar como uno de los grupos de alimentos que debe estar en los desayunos saludables.