Alimentos con vitaminas: estos son los productos más nutritivos que no pueden faltar en tu dieta

Los alimentos con vitaminas que se incluyen en la alimentación son muy importantes para que el cuerpo pueda obtener todos los nutrientes que necesita

Los alimentos con vitaminas son clave para poder llevar una buena alimentación. Mantener el cuerpo fuerte y nutrido es muy importante para que se pueda desarrollar adecuadamente, en los primeros años, y para que se mantenda saludable a lo largo de toda la vida.

Las vitaminas son imprescindibles para el buen funcionamiento de todo tu organismo, favorecen el bienestar y protegen tu salud. Con esta carta de presentación es imposible cerrarles la puerta. Pero, ¿dónde encontrarlas? Aquí tienes los 15 alimentos que tienen más vitaminas y en elevados porcentajes, por lo que no deberían faltarte, si quieres alimentarte para conseguir el máximo aporte vitamínico.

Para poder llevar una dieta variada, balanceda y saludable, es importante saber elegir los productos que se ingieren. Seleccionar alimentos con vitaminas es muy importante para que el cuerpo se mantenga nutrido; para poder hacerlo, es clave saber cuáles son esos alimentos con vitaminas que mayor contenido de ellas tienen y que harán un mayor aporte al organismo.

De esta manera, será más fácil llevar una dieta saludable y mantener al cuerpo nutrido. Tal como lo indican los expertos, la clave no está solo en la cantidad, sino en la calidad.

15 alimentos con vitaminas que te conviene incluir en tu dieta

Salmón

El llamativo color del salmón no es lo único que debería dar ganas de consumir este pescado. Conocer cuáles son los nutrientes que contiene es muy importante para poder incluir este alimento con vitaminas en la alimentación.

El salmón es un pescado que aporta nutrientes esenciales y que ayuda a protegerse contra enfermedades frecuentes. De esta manera, contribuye a minimizar el riesgo cardiovascular, dado que contiene grandes cantidades de ácido graso Omega 3.

Cabe mencionar que solo 100 gramos de salmón salvaje te aportan 2,8 gramos de omega-3 y una gran cantidad de proteínas animales de alta calidad. Además, el salmón es un alimento con vitaminas propiamente dicho, ya que tiene grandes cantidades de magnesio, potasio, selenio y vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, D y E. Además del salmón, el atún y la trucha también se constituyen como alimentos con vitaminas que aportan también este tipo de nutrientes y vitaminas.

El salmón es uno de los alimentos con vitaminas de esta lista

Mango

El mango es un alimento con vitaminas que se considera una de las frutas más competas. El mango aporta un total de 10 vitaminas: vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina C, vitamina E y vitamina K.

Además de ser un alimento con vitaminas, el mango aporta otros grupos de nutrientes. El hierro, el calcio, el potasio, el yodo, el zinc, el magnesio, el sodio y el fósforo, se encuentran dentro de los nutrienes que el mango suma a quienes lo consumen. Es un alimento con vitaminas que además se constituye como antioxidante, algo que ayuda a prevenir el envejecimiento celular y contribuye a la prevención de ciertas enfermedades.

Consumir 100 gramos de mango por día aporta el 50% de la cantidad recomendada de vitamina A.

El mango es una fruta muy rica en vitaminas

Almendras

Los frutos secos en general y las almendras y las nueces en particular son alimentos con vitaminas que se deben considerar para incluir en la dieta. Las almendras aportan vitaminas de los grupos B1, B2, B6 y E. Este alimento con vitaminas, entonces, se recomienda para proteger la salud cardiaca y para la prevención de accidentes cerebrovasculares.

La vitamina E está especialmente presente en las almendras; de hecho, son los frutos secos más ricos en ella: más de 24 miligramos por cada 100 gramos. Los expertos señalan que es necesario consumir 15 miligramos de vitamina E diariamente, por lo que 50 gramos de almendras ya aportan esta cantidad.

Se recomienda agregar este alimento con vitaminas a la alimentación

Aceite de oliva

Quizás la vitamina K no es tan famosa como la A, la C o la D, pero es muy importante porque participa junto con la D en el metabolismo del calcio. El aceite de oliva es la principal fuente de vitamina K al alcance del ser humano. La gran ventaja del aceite de oliva es que se puede incluir en diversas comidas, se puede usar para condimentar y también para cocinar.

El aceite de oliva es un alimento con vitaminas muy nutritivo

Palta

La palta es un alimento con vitaminas que tiene mucha versatilidad. A esta altura ya ha dejado de ser un ingrediente exótico o distinto para meterse de lleno en muchos hogares. Su versatilidad permite utilizarla en una gran cantidad de preparaciones, tanto frías como calientes, y tanto saladas como dulces.

Además de ser rica y fácil de usar, la palta es un alimento con vitaminas, dado que se posiciona como fuente de 4 de las 14 vitaminas que se consideran esenciales para el ser humano. Entre ellas están incluidos los grupos B5, B6, B9 y E. Además, la palta aporta grasas saludables, similares a las que contienen el salmón y el huevo, por ejemplo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que se debe controlar su consumo porque tiene un gran aporte calórico. Es un alimento con vitaminas, pero eso no significa que se pueda comer todo el tiempo y a toda hora, algo que sucede con la mayoría de los alimentos.

La palta es uno de los alimentos con vitaminas más nutritivos

Brócoli

Las defensas tienen su mejor aliada en la vitamina C. El brócoli es el alimento con vitaminas que mayor cantidad por gramos aporta: 90 miligramos por cada 100 gramos de esta verdura, siempre que se consuma cruda.

Además de tener vitamina C, el brócoli tiene un alto contenido de glucosinolatos, produce sulforafano que el cuerpo utilizará para defender sus vías respiratorias y mantenerlas limpias.

El brócoli es uno de los alimentos con vitaminas de este listado

Calabaza

La calabaza es un alimento con vitaminas especialmente rico en los tipos A, B, C y E. Además, contiene una gran cantidad de betacarotenos. El aporte de cada una de ellas depende del tipo de calabaza que se elija y de cómo se cocine, pero como regla general todos los tipos contienen este tipo de nutrientes.

Además, la calabaza tiene un gran contenido de agua, carece grasas y aporta muchos minerales y fibra. De este modo, se constituye como una hortaliza ideal para quienes quieran preservar su dieta, quieran bajar de peso o simplemente quieran alimentarse de manera saludable.

La calabaza tiene una gran cantidad de vitaminas y no tiene grasa

Carne de cerdo

La carne de cerdo es especialmente rica en vitamina B, además de su gran contenido de proteínas. De hecho, es un alimento con vitaminas que aporta B1, B2, B3, B5 y B6. Además, es un producto que contiene vitamina D, lo cual implica que aporta 6 de las 14 vitaminas esenciales que el organismo necesita para funcionar adecuadamente. Además, contribuye a mantener fortalecido el sistema inmunitario y dado que tiene un gran contenido de vitamina B6 ayuda al buen funcionamiento hormonal.

Los cortes más recomendados son los más magros, de modo que tenga un menor contenido de grasas y una mayor parte de carne, que es donde se hallan las vitaminas y proteínas que el cerdo le aporta al cuerpo.

Si bien se suele pensar mal de la carne de cerdo, es un alimento con vitaminas muy recomendado para incluir en la dieta.

La carne de cerdo es un alimento con vitaminas muy nutritivo

Espinaca

La espinaca es un alimento con vitaminas que se destaca por el alto contenido de nutrientes que tiene. La vitamina A es un de las vitaminas más presentes en este producto de hoja verde; de hecho, su consumo logra aportar un gran porcentaje de la ingesta diaria recomendada de este nutriente.

Además, la espinaca tiene otros elementos esenciales para el funcionamiento del organismo. Comer este vegetal aporta el 17% de la cantidad de hierro que el cuerpo necesita todos los días y el 20% del magnesio que se aconseja incluir en la dieta diariamente.

Dentro de los alimentos con vitaminas más nutritivos se encuentra la espinaca

Papaya

La papaya no es una de las frutas más populares en Argentina, e incluso no es fácil de conseguir, pero en otros países es muy consumida. La realidad es que hay muchos motivos para consumir esta fruta, además de la belleza de su color y su estética.

El color naranja fuerte indica que es un alimento con vitamina A, entre otros nutrientes, una sustancia que también se puede encontrar en el tomate y en la sandía, por ejemplo.

Las vitaminas A, B1, B2, B3, D y E también están incluidas entre los nutrientes que se pueden incorporar a través de la papaya. Además de ser un alimento con vitaminas y aportar una gran cantidad de estos nutrientes, es una buena fuente de fibra y minerales, como como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, el hierro, el zinc y el yodo.

La papaya es una fruta muy nutritiva y rica en vitaminas

Papas

La papa es un alimento con vitaminas esencial para la dieta. De hecho, aporta una gran cantidad de nutrientes que resultan necesarios para el funcionamiento del cuerpo humano, lo cual explica por qué es un producto central en muchas culturas alrededor del mundo que incluso han sobrevivido con una dieta a base de papas.

Este alimento con vitaminas tiene grandes cantidades de los tipos C y B, particularmente de B6. Además, la papa aporta potasio, magnesio, hierro, cobre y manganeso.

La gran ventaja de este alimento con vitaminas es que no suele ser costoso, se consigue fácilmente en cualquier negocio, y es muy fácil de incorporar a la dieta por su versatilidad.

Las papas son un alimento con vitaminas que se pueden incorporar a la dieta muy fácilmente

Semillas de girasol

Las semillas de girasol -igual que otras variedades, como el lino, el sésamo y la chía- son alimentos con vitaminas muy nutritivos que no todas las personas están habituadas a comer. Las semillas de girasol particularmente se constituyen como una gran fuente de vitamina E. Además, este tipo de semilla es rica en 6 de las 14 vitaminas principales, incluyendo B1, B2, B3, B5, B5, B6 y la ya mencionada E. Además, aportan fibras y ácidos grasos de los más saludables.

Es importante tener en cuenta que las semillas son potentes antioxidantes naturales que ayudan a mantener las células sanas y participan en el control de los niveles de colesterol en sangre.

Las semillas de girasol se pueden consumir solas o agregar a alguna preparación

Zanahorias

Otro de los alimentos con vitaminas que compone el listado de los productos más nutritivos es la zanahoria. Se trata de una raíz que es rica en vitaminas A, B3, E y K. Una de las principales ventajas que tiene la zanahoria en relación a su aporte al organismo es el cuidado de la piel, del pelo y de la vista.

Al igual que el maní, la zanahoria es un vegetal rico en betacaroteno, que ayuda al cuidado de la piel. En verano, además, ayuda a broncearse.

De la misma manera que sucede con muchos otros productos del mundo vegetal, se aconseja comer zanahorias crudas para absorber los nutrientes que contiene de una manera más eficiente. Se pueden comer solas o en ensaladas de esta manera. Quienes prefieras comer la zanahoria cocida pueden agregarla a cualquier preparación, desde tartas, empanadas, masas, salteados de vegetales, croquetas, entre una larga lista de recetas.

La zanahoria es un alimento con vitaminas que se recomienda comer crudo

Jugo de tomate

Consumir jugo de tomate permite aumentar el aporte de vitaminas A y C al organismo. La proporción de estos componentes en un vaso de jugo de tomate es muy elevada, aunque no es el tipo de jugo más elegido. El tomate se suele pensar más como una verdura para ensalada o salsa que para tomar un jugo, pero lo cierto es que tiene más vitamina C que uno de naranja.

Se aconseja incluir en la dieta 60 mg de esta vitamina, que se pueden obtener con medio vaso de jugo de tomate, por lo que es muy sencillo sumar esta vitamina a la alimentación.