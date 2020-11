Todo lo que tenés que saber sobre la pastilla del día después

La pastilla del día después es un método de emergencia y, como tal, se debe usar de manera excepcional, nunca como algo frecuente

Métodos para evitar un embarazo hay muchos. Para hombres, para mujeres, hormonales, sin hormonas, "semipermanentes" y de uso único. La variedad que existe es amplia, pero lo cierto es que ninguno es de emergencia. ¿Qué significa esto? Que el método se usa cuando dos personas tuvieron relaciones sexuales sin protección o cuando esa protección ha fallado. La conocida "pastilla del día después" entra dentro de este último grupo, dado que se toma, precisamente, al poco tiempo de haber tenido relaciones sexuales en las condiciones mencionadas.

Sin embargo, la pastilla del día después es un método que introduce una gran cantidad de hormonas en el cuerpo de la mujer y no se recomienda como anticonceptivo primario. La pastilla del día después se debe usar cuando hay una emergencia real y siempre a conciencia de cuáles son las características, los posibles efectos secundarios y el funcionamiento de la pastilla dentro del organismo. Idealmente, su indicación debe ser realizada por un médico especialista en este aspecto del cuidado de la salud.

¿Qué tiene la pastilla del día después?

La droga de la pastilla del día después es un principio activo que se conoce como levonorgestrel, que es una hormona sintética. Las presentaciones de la pastilla del día después son dos: puede ser un solo comprimido de 1,50 gramos, pero también pueden ser dos comprimidos de 0,75 miligramos cada uno.

La pastilla del día después es un método de emergencia

¿Cómo funciona la pastilla del día después en el cuerpo?

Es esencial entender que no se trata de una pastilla abortiva, dado que no sirve una vez implantado el embrión en el útero. La toma de la pastilla del día después tiene dos acciones puntuales. Por un lado, retrasa la ovulación; por otro, dificulta el movimiento de los espermatozoides.

¿Qué riesgos implica tomar la pastilla del día después?

Es importante saber que tomar una pastilla del día después implica ciertos riesgos, dado que no es adecuada para todas las mujeres ni tampoco en todos los momentos. En caso de que la mujer sea alérgica a alguno de los componentes de la pastilla del día después debe evitar la toma, ya que el cuerpo puede tener una reacción y se puede poner en riesgo la salud.

Asimismo, en caso de estar tomando otra medicación es importante consultar con un especialista por una posible interferencia entre los efectos de ambos medicamentos. No sucede con todos los fármacos, pero cerciorarse de que es seguro tomar el anticonceptivo de emergencia es fundamental para cuidar la salud.

A las mujeres que están amamantando tampoco se les recomienda ingerir una pastilla del día después, dado que el bebé absorbe todas las sustancias que toma la madre y puede resultar perjudicial para él.

La pastilla del día después se debe tomar únicamente como método de emergencia

¿Tiene efectos secundarios tomar la pastilla del día después?

Si, la pastilla del día después puede tener una serie de efectos adversos, que suelen durar unos días y luego se van. Es frecuente que después de haberla tomado la mujer sienta náuseas o vómitos, mareos, fatiga, dolor de cabeza, sensibilidad en las mamas, sangrado entre períodos menstruales o sangrado menstrual más abundante, y dolor o calambres en la parte baja del abdomen.

El retraso del ciclo menstrual también es una de los efectos secundarios probables de la pastilla del día después. Es frecuente que se atrase hasta una semana, incluso diez días, pero no más que ese tiempo. En caso de que hayan transcurrido más de cuatro semanas de haber tomado la pastilla del día después y el sangrado menstrual no haya aparecido, es importante consultar con un especialista o hacer una prueba de embarazo.

Tal como se mencionó, los síntomas no deben durar más de algunos días después de la toma de la pastilla del día después. En caso de que se extiendan por más tiempo o simplemente generen preocupación, es esencial que la mujer se acerque a un centro de salud. Allí podrán brindarle atención, estudiar si su estado de salud se encuentra bien y hacer algún tratamiento en caso de ser necesario.

Idealmente, la pastilla del día después se debe tomar cuando ha sido indicada por un profesional de la salud

¿Cómo tomar adecuadamente la pastilla del día después?

La pastilla del día después tiene mayor efectividad en las horas cercanas a la relación sexual. Esto significa que cuanto antes se tome más probabilidades de efectividad tendrá la mujer -si la pastilla se toma dentro de las primeras 12 horas se logran evitar hasta el 95% de los embarazos-. En general, se recomienda tomar la pastilla del día después dentro de las 72 horas de la relación sexual, aunque lo ideal es que sea mucho antes. A partir de ese momento ya no se aconseja la toma de esta medicación, dado que puede tener efectos adversos y no cumplirá con el objetivo porque ya ha transcurrido demasiado tiempo.

Aunque muchas mujeres prefieren mantener la toma de la pastilla del día después bajo reserva, la realidad es que siempre se debe tomar con recomendación médica y con la posibilidad de que el especialista monitoree la evolución. El profesional sabrá qué hacer en la situación particular de cada mujer y sabrá explicarle cómo tomar la pastilla del día después para una mayor efectividad.

En caso de que eso no suceda, es esencial seguir las instrucciones del prospecto que viene junto con la pastilla. A pesar de que no debería ser un medicamento de venta libre, lo cierto es que se puede conseguir.

Por el efecto de la pastilla del día después o por los nervios que les produce la situación es posible que algunas chicas o mujeres vomiten. Si eso sucede dentro de las dos horas de haber tomado la pastilla, es necesario ir al médico -sea haya ido originalmente o no- para que determine qué hacer.

Además, es importante tener en cuenta que para tener relaciones sexuales se debe usar cualquier método anticonceptivo, puesto que esta pastilla del día después no protege de futuros embarazos. Otro punto a tener en cuenta es que la pastilla del día después no protege al cuerpo de ninguna enfermedad de transmisión sexual, un punto fundamental al que no siempre se le presta atención. Esto significa que en caso de que la pareja sexual tenga una patología de estas características, es probable que a partir de la relación la mujer también la tenga.

En casos de violaciones, independientemente de si la persona es mayor o menor de edad, se aplica un protocolo que indica dar anticoncepción de emergencia y realizar todo tipo de pruebas sobre el cuerpo de la paciente, de modo que se pueda asegurar que está saludable o, caso contrario, ofrecerle el tratamiento más adecuado.

Si la mujer no fue violada pero tuvo relaciones sexuales sin protección, también debería realizarse los estudios básicos para saber si tiene alguna infección, dado que la detección temprana siempre es una aliada de la salud.

La pastilla del día después puede tener ciertos efectos adversos

Métodos anticonceptivos para evitar llegar a la pastilla del día después

La pastilla del día después, como ya se mencionó, es una alternativa que se puede utilizar en situaciones de emergencia y cuando no se tuvieron los cuidados necesarios -o se tuvieron pero fallaron-, o en contextos de violencia sexual.

La pastilla del día después es una alternativa que nunca se debe usar como primera opción para prevenir un embarazo. Además, se aconseja consultar con un experto para tomar una pastilla del día después, para que brinde su opinión y evalúe la situación de la paciente en particular. Por último, en caso de que no se haga una consulta previa, se recomienda recurrir a un médico de confianza y comentarle que se ha tomado la pastilla del día después. De esta manera, el experto podrá decirle a la mujer cuáles son los signos de alerta a los que tiene que poner atención, qué síntomas podrían aparecer y cuándo volver a consultar, en caso de que fuera necesario.

Pero lo importante en esta sección son los métodos anticonceptivos. Dado que la pastilla del día después es un método de emergencia, es esencial tener en cuenta cuáles son los métodos anticonceptivos que se pueden usar para evitar llegar a esa situación o para reducir las probabilidades. Por supuesto que en este punto quedan descartadas todas relaciones sexuales forzadas, ya que en ese caso el uso de métodos anticonceptivos muy pocas veces está presente.

Conocer los métodos anticonceptivos que hay disponibles es muy importante para elegir adecuadamente y tomar una decisión informada. Para poder elegir cuál usar, sin embargo, es necesario conocer en profundidad las características de cada uno y, sobre todo, su porcentaje de efectividad.

Vasectomía +99%

Se realiza mediante un procedimiento quirúrgico que corta o bloquea los pequeños conductos que transportan el esperma; de esta forma no permite que salga del cuerpo y se produzca la eyaculación, en consecuencia, impide que suceda el embarazo. La efectividad, en consecuencia, es muy alta, ya que supera el 99%.

Cabe mencionar que existen dos tipos de vasectomía: el método con incisión y el método no quirúrgico -sin corte-. Los métodos sin corte reducen el riesgo de infección y otras complicaciones, y en general tardan menos tiempo en cicatrizar.

El objetivo de la vasectomía es que sea permanente y, en la mayoría de los casos, no se puede revertir. Es por eso que se recomienda someterse a este tipo de procedimiento únicamente con seguridad y con total consciencia del impacto que tiene en la salud y en el futuro del hombre.

Ligadura de trompas +99%

Al igual que la vasectomía, también se trata de una cirugía. En este caso el cirujano cierra las trompas de Falopio de la mujer, que conectan los ovarios con el útero y llevan los óvulos desde unos hasta otro para que puedan ser fecundados y, así, se desarrolle un embarazo. Al igual que la vasectomía, la efectividad es mayor al 99%.

Anticonceptivo inyectable 99%

Es una forma de anticonceptivo que, tal como su nombre lo indica, se aplica a través de una inyección; son dosis de hormonas que, al igual que las pastillas, inhiben la ovulación y por eso no permiten que se llegue a concebir el embarazo. Precisamente por eso reviste una efectividad alta, que alcanza el 99%. La aplicación se puede realizar de dos formas: una vez al mes o una vez cada tres meses. La inyección es intramuscular profunda y se debe aplicar siempre en la misma fecha.

Entre los principales beneficios cabe mencionar que logra la misma efectividad que las pastillas anticonceptivas, pero con la diferencia de que se aplican con un mayor lapso de tiempo en el medio.

Cabe mencionar que es posible que al principio de del uso de método, las menstruaciones pueden ser irregulares o prolongadas. Sin embargo, con la continuación del método puede disminuir o ausentarse el sangrado menstrual.

El anticonceptivo inyectable es una de las opciones de este tipo de métodos

Pastillas anticonceptivas 98%

Se trata de un método que entra dentro del grupo de los que tienen mayor efectividad, ya que su porcentaje es de 98%, aunque el margen de error es mayor que en la vasectomía y en la ligadura. Los comprimidos, que se toman de forma diaria diaria, están hechas a base de hormonas que evitan la ovulación. Es importante aclarar que existen opciones de 21 comprimidos y de 28, de acuerdo al tipo de pastilla y a la marca que se elija.La forma adecuada de tomar la medicación, y así explotar al máximo su efectividad, es tomar una pastilla cada día en el mismo horario durante los días indicados en el prospecto. Si bien la toma es sencilla, es clave hacer una consulta a un especialista antes de comenzar a tomar este tipo de pastillas. A partir del conocimiento de la paciente, el médico tratante determinará cuál es la más adecuada, dado que hay diversas marcas y tipos que varían, fundamentalmente, en su composición hormonal.

Tal como se mencionó anteriormente, es importante sostener la rutina de toma de la pastilla, ya que de este modo se aumenta la efectividad. Las interrupciones y los olvidos suelen disminuir la eficacia de la pastilla, por lo que siempre que suceda una situación de estas características, es importante que la mujer tome mayores recaudos.

Dispositivo intrauterino 98%

Popularmente conocido como DIU, se trata de una pequeña pieza de plástico con cobre que impide que los espermatozoides se junten con el óvulo, lo cual evita el embarazo con una efectividad del 98%. En este caso no depende de sostener un hábito por parte de la mujer, lo cual implica que evita las dificultades que pueden presentar otros métodos, por olvido o equivocaciones.

Su colocación en el interior del útero se debe realizar en un consultorio en manos de un profesional, al igual que la extracción.

Los únicos controles que la mujer se tiene que hacer son una o dos veces al año, de acuerdo a la indicación médica particular.

Sistema de liberación intrauterino 99%

Es similar al DIU, de hecho se lo conoce como SIU, pero tiene algunas diferencias. Si bien se coloca en el interior del útero, y en eso no difiere del DIU, tiene forma de T y libera una sustancia llamada levonorgestrel en forma constante.

Su uso dura alrededor de cinco años y su efectividad, que es del 99%, tampoco depende de ningún hábito de la mujer. Al igual que el DIU, requiere un control anual o semestral.

Si bien cualquier mujer puede utilizarlo de forma segura, está especialmente indicado en mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes porque reduce sustancialmente el flujo menstrual.

El efecto adverso más frecuente del SIU es el goteo sanguíneo persistente durante los primeros meses posteriores a su colocación. Luego de los 2 años de uso, produce ausencia del sangrado menstrual en el 50% de las usuarias.

El DIU y el SIU se colocan dentro del útero

Implante subdérmico anticonceptivo 99%

La mayoría de las mujeres lo conoce como chip; se trata de un implante de plástico flexible del tamaño de un fósforo que libera hormonas que impiden la ovulación. En relación a la efectividad, cabe mencionar que es del 99%, por lo que se puede afirmar que es alta. Se inserta debajo de la piel del brazo con una una pequeña incisión con anestesia local. A igual que el DIU y el SIU, la colocación la hace un profesional.

Anillo vaginal 91%

Como su nombre lo indica, es un anillo flexible que se coloca dentro de la vagina e impide la ovulación mediante la liberación continua de hormonas.

La mujer puede realizar la colocación del anillo, de manera tan sencilla como se coloca un tampón. Para hacerlo es necesario presionar y comprimir el anillo y soltarlo dentro de la vagina para que quede colocado.

El efecto dura alrededor de tres semanas, luego del cual debe retirarse, dejar que pase la menstruación y colocar uno nuevo después de finalizado el período. Tiene una efectividad menor a los métodos que se han mencionado, aunque el número es alto: 91%.

Parche anticonceptivo 91%

Se trata de un parche de plástico que se adhiere a la piel, libera hormonas y evita la ovulación. Su efectividad es un poco más baja, del 91%, por lo que no se ubica entre los métodos más seguros para prevenir un embarazo. El parche se debe cambiar una vez a la semana durante tres semanas, siempre en el mismo día.